El homenaje de la línea 39 a Messi por su cumpleaños que se volvió viral

Marcelo Gil recordó que la línea 39 también tiene un vínculo histórico con Carlitos Balá y un mural en su cabecera por los cien años de su nacimiento

La línea 39 homenajeó a Lionel Messi por su cumpleaños con mensajes especiales colocados en las carteleras de sus unidades. La iniciativa, impulsada por la coincidencia entre la edad que cumplió el capitán argentino y el número de la línea, comenzó a circular rápidamente en las redes sociales durante la jornada.

Marcelo Gil, vicepresidente de la empresa, explicó en Infobae a la Tarde que la idea venía siendo analizada desde hacía varios días. “Lo veníamos pensando. Queríamos hacerle un homenaje al 10 y se nos ocurrió aprovechar los 39 años de Messi con nuestra línea”, contó.

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Los mensajes fueron exhibidos tanto en las carteleras delanteras como en las lunetas traseras de los colectivos que recorren la Ciudad de Buenos Aires. Según Gil, la respuesta del público fue inmediata.

La iniciativa de la línea 39 surgió por la coincidencia entre los 39 años de Messi y el número de la empresa (Infobae en Vivo)

“La verdad es que hubo mucho movimiento durante todo el día. Los pasajeros estaban muy contentos y vimos muchísimas fotos circulando en las redes”, señaló.

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El directivo reveló además que el homenaje no fue improvisado. “Desde que cumplió 38 años dijimos que cuando llegara a los 39 teníamos que hacer algo”, recordó.

Durante la charla también destacó una tradición interna de la empresa vinculada al número que identifica a la línea. “Es muy común que cuando pasamos por un cartel o algún lugar relacionado con el 39 nos saquemos fotos. Es un número que tenemos muy presente”, explicó.

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Marcelo Gil, vicepresidente de la línea 39, contó en Infobae a la Tarde que el homenaje a Messi se venía analizando desde hacía varios días (Infobae en Vivo)

Gil también recordó otro vínculo histórico de la línea con una figura popular de la cultura argentina: Carlitos Balá. “Es el colectivo de Carlitos Balá. Tenemos un mural por los cien años de su nacimiento en la cabecera”, contó.

Las imágenes de los colectivos con los mensajes dedicados a Messi se multiplicaron a lo largo del día en distintas plataformas y convirtieron al homenaje en una de las curiosidades que dejó un nuevo cumpleaños del capitán de la Selección argentina.

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