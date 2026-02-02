Sociedad

Choque múltiple en la avenida Cantilo: tres camiones y un auto, con heridos y tránsito reducido

El accidente involucró a cuatro rodados, activó un fuerte despliegue de seguridad y demandó la intervención de bomberos por la presencia de tambores con alcohol en uno de los camiones

En el mediodía de este lunes se registró un choque múltiple que involucró a tres camiones y un automóvil en la avenida Intendente Cantilo, a la altura del kilómetro 9,9, entre la colectora de la avenida Cantilo y La Cachila, en el barrio porteño de Núñez. El incidente motivó un importante despliegue de servicios de emergencia y la intervención de autoridades policiales y sanitarias.

Uno de los camiones involucrados en el hecho

El parte preliminar indicó que tres personas resultaron afectadas por el siniestro. Entre los pacientes, se identificó a un hombre adulto, mientras que los otros dos no contaban con datos de sexo precisados al momento del informe. Los equipos médicos atendieron a dos de los heridos en el lugar y uno fue trasladado al Hospital Pirovano para recibir asistencia especializada.

Las pericias a uno de los camiones

La magnitud del choque requirió la movilización de cinco ambulancias y la presencia de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que derivó el caso a la Comisaría 13B para las actuaciones correspondientes. Fuentes oficiales confirmaron que uno de los camiones transportaba tambores con propanol, una sustancia considerada peligrosa por su carácter inflamable, lo que llevó a solicitar la intervención de los bomberos en la zona.

El tránsito en la zona está afectada y solo hay habilitados dos carriles de la avenida Cantilo, debido a los trabajos de los equipos de emergencia y la necesidad de asegurar los tambores cargados con alcohol. De acuerdo con los datos aportados por los servicios de emergencia, no se reportaron menores entre los heridos y todos los pacientes asistidos son adultos.

El auto terminó con la parte delantera destrozada

Hasta el momento, las causas del accidente permanecen bajo investigación y las autoridades trabajan en el relevamiento de pruebas para determinar la mecánica del choque. El operativo continúa en el lugar para garantizar la seguridad y el retiro de los vehículos involucrados.

Más incidentes

Durante la mañana de este lunes, una serie de siniestros viales se registró en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con intervenciones de los servicios de emergencia y la Policía en cada caso. Los reportes oficiales detallan al menos una decena de incidentes que provocaron lesiones y complicaciones en la circulación vehicular.

En la intersección de Pichincha y 15 de Noviembre, un choque entre dos automóviles dejó como saldo a una mujer de 45 años asistida en el lugar. La paciente declinó el traslado a un centro de salud, mientras que la Policía de la Ciudad, dependiente de la Comisaría 4A, implementó una reducción de la circulación hasta completar las tareas de auxilio.

Los reportes de emergencia también consignaron una serie de colisiones entre automóviles y motocicletas en diferentes barrios. En Humboldt y Muñecas, en Uriarte y Güemes y avenida Santa Fe, en avenida Pedro Goyena y Malvinas Argentinas, y en avenida San Martín 5954, entre Cuenca y Pedro Morán, se registraron incidentes de este tipo, con la intervención de equipos sanitarios y policiales. En avenida Caseros y avenida Vélez Sarsfield y en avenida Perito Moreno y avenida Varela, también se reportaron colisiones similares, mientras que en el Barrio 1-11-14, sobre avenida Coronel Esteban Bonorino 1781, se notificó un choque entre un camión y una moto.

En tanto, en avenida Rivadavia 5777, entre Espinosa y Paysandú, y en avenida Argentina y Corvalán, se asistió a hombres que cayeron de sus motocicletas. Otro incidente se produjo en avenida General Mosconi 4387 entre avenida Segurola y Sanabria, donde un masculino fue atropellado por una moto.

El parte policial destacó también el caso de una mujer atropellada por una camioneta en La Pampa 5706, entre Altolaguirre y Burela, así como la colisión entre una camioneta y un auto en Montiel entre Bragado.

Los servicios de emergencia y la Policía de la Ciudad trabajaron de manera coordinada durante toda la jornada para asistir a los afectados y restablecer el tránsito en las zonas comprometidas. Los reportes no informan sobre víctimas fatales, y en la mayoría de los casos los heridos recibieron atención médica en el punto del incidente, sin requerir derivación hospitalaria.

