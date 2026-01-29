Otro accidente en la Autopista 25 de Mayo: un auto que transportaba un carro volcó y generó demoras en el tránsito

No se registraron personas lesionadas

Un incidente alteró el tránsito en la Autopista 25 de Mayo a la altura de Avenida Entre Ríos durante la tarde del jueves. Según el reporte policial, se registró el desprendimiento y vuelco de un carro tipo batán que era remolcado por un vehículo Renault Clio con dirección a la Provincia de Buenos Aires. El incidente ocurrió justo en el límite de los barrios porteños de Constitución y San Cristóbal.

La llamada de alerta ingresó a la División 911 de la Ciudad de Buenos Aires a las 14:36, momento en el que un denunciante notificó lo ocurrido. El hecho motivó la intervención de personal de la Comisaría Vecinal 1C, quienes confirmaron que, por motivos que se desconocen, el carro se separó del automóvil y volcó sobre la calzada.

Al llegar al lugar, los efectivos dialogaron con el conductor del Renault Clio para recabar detalles sobre la dinámica del suceso.

La intervención rápida de la Policía y AUSA permitió restablecer la circulación sin consecuencias mayores en el acceso principal a la Ciudad de Buenos Aires

De acuerdo con el informe oficial, no se requirió la presencia del Sistema de Atenciones Médicas de Emergencia (SAME), ya que no se registraron personas lesionadas. Tampoco hubo otros vehículos involucrados en el accidente, un dato que contribuyó a que la circulación pudiera restablecerse con mayor rapidez.

La empresa AUSA desplegó personal de señalamiento y realizó un corte preventivo de dos carriles, medida que buscó garantizar la seguridad de quienes circulaban por la zona mientras se resolvía la situación. La rápida actuación de los equipos de emergencia y señalamiento permitió restituir el tránsito sin consecuencias mayores en uno de los accesos principales de Ciudad de Buenos Aires.

El SAME no intervino en el incidente del Renault Clio, ya que no se registraron personas lesionadas ni otros vehículos involucrados en el accidente

Más accidentes en la misma autopista

Un choque entre una motocicleta y un automóvil detuvo por completo el tránsito en la Autopista 25 de Mayo el pasado miércoles al mediodía, cerca de la avenida 9 de Julio y en sentido hacia el Obelisco. Uno de los conductores sufrió lesiones, recibió atención en el lugar y fue trasladado en helicóptero.

Luego del choque, el motociclista salió proyectado varios metros y terminó debajo del guardarraíl, lo que motivó la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

La gravedad del accidente hizo necesaria la llegada de un helicóptero del SAME, cuya aparición modificó el tráfico habitual en esa zona. El personal médico asistió al motociclista en el sitio y procedió a inmovilizarlo ante la seriedad de sus heridas.

Fue a la altura de la 9 de Julio, en dirección al Obelisco

La eficiencia de la respuesta permitió iniciar rápidamente el traslado urgente al hospital, utilizando la aeronave del SAME.

La presencia de los equipos de rescate en plena Autopista 25 de Mayo desencadenó un amplio operativo que incluyó el corte total del tránsito por unos minutos. El despliegue de los rescatistas y del helicóptero sanitario captó la atención de los conductores, testigos de la labor de los profesionales en una de las vías más transitadas de la ciudad.

El operativo duró alrededor de diez minutos y, después de que los equipos se retiraron y se liberó la calzada, la circulación comenzó a normalizarse poco antes de las 13:30.

El martes, ocurrió otro episodio. Un accidente sobre la Autopista 25 de Mayo en dirección a provincia, a la altura de Avenida Jujuy, activó la respuesta inmediata de los equipos de emergencia. El hecho, ocurrido cerca de las 14:20 tras una llamada al 911, involucró un colectivo y un Fiat 125, provocando la interrupción de un carril en plena vía porteña. Un hombre resultó herido y fue derivado a un hospital.

El SAME acudió con móviles terrestres y aéreos para auxiliar a un hombre que quedó atrapado

La gravedad del episodio motivó el envío de cinco unidades de emergencia. El SAME coordinó tanto ambulancias como un helicóptero sanitario. Policía, Bomberos, Tránsito y Autopistas participaron en la organización de la asistencia y el rescate.

Al llegar, los bomberos encontraron a un hombre atrapado en el automóvil y comenzaron a asistirlo de inmediato.

Por la situación crítica, el equipo aéreo del SAME trasladó urgentemente a la víctima, quien presentaba politraumatismos, al hospital Argerich. El helicóptero sanitario aterrizó directamente en el centro de salud para agilizar la atención médica.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran el instante en que el Fiat 125 pierde el control, atraviesa los carriles de la autopista a gran velocidad y choca contra el muro derecho tras circular por el carril izquierdo. El impacto fue tan fuerte que el conductor quedó atrapado y debió ser rescatado por el SAME.

De acuerdo con la información oficial, ninguno de los pasajeros del colectivo sufrió lesiones, según confirmó uno de los equipos médicos presentes.

Mientras se desarrollaban las tareas de rescate y aseguramiento, uno de los carriles de la Autopista 25 de Mayo permaneció cerrado. El personal de autopistas colaboró en la señalización y el orden del tránsito para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.