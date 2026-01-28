Sociedad

Un motociclista chocó contra un auto en la Autopista 25 de Mayo y quedó atrapado bajo un guardarraíl

El hombre tuvo que ser rescatado por el SAME y fue trasladado a un hospital en helicóptero. Hubo complicaciones de tránsito en la zona

Fue a la altura de la 9 de Julio, en dirección al Obelisco

El impacto violento entre una moto y un auto paralizó el tránsito en la Autopista 25 de Mayo este miércoles al mediodía, en las proximidades de la 9 de Julio y en dirección al Obelisco. Uno de los conductores resultó lesionado, tuvo que ser asistido y trasladado en helicóptero.

Tras la colisión, el motociclista involucrado salió despedido varios metros hasta quedar debajo del guardarraíl, una escena que demandó la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

La magnitud del accidente motivó la llegada de un helicóptero del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuya presencia alteró la habitual circulación vehicular en la zona. Personal médico asistió al motociclista en el lugar y procedió a inmovilizarlo debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El fuerte impacto expulsó al motociclista varios metros, quedando debajo del guardarraíl en plena autopista porteña

La rapidez en la actuación resultó determinante para iniciar el traslado urgente hacia un centro de salud, utilizando el helicóptero del SAME.

La presencia de los equipos de rescate en plena Autopista 25 de Mayo generó un importante operativo que incluyó la interrupción total del tránsito momentáneamente. El despliegue de los rescatistas y de la aeronave sanitaria concentró la atención de automovilistas, quienes observaron la labor de los profesionales en una de las principales arterias de la ciudad.

El operativo se extendió durante unos diez minutos y, tras el retiro de los equipos y la liberación de la calzada, el flujo vehicular comenzó a normalizarse poco antes de las 13:30.

El motociclista lesionado tras el choque recibió asistencia inmediata y fue trasladado en helicóptero del SAME

Un auto perdió el control en la Autopista 25 de Mayo, cruzó todos los carriles e impactó contra el muro

Un choque sobre la Autopista 25 de Mayo, a la altura de Avenida Jujuy en sentido a provincia, activó de inmediato a los equipos de emergencia de la ciudad. El siniestro, que sucedió cerca de las 14:20 del último martes según un llamado al 911, involucró a un colectivo y un Fiat 125, lo que provocó la interrupción de uno de los carriles en plena vía porteña. Un hombre resultó herido y fue llevado a un hospital.

La gravedad del episodio motivó el despliegue de cinco móviles de emergencia y la intervención del Sistema de Atenciones Médicas de Emergencia (SAME), que coordinó unidades terrestres y dispuso el apoyo de un helicóptero sanitario. Agentes de Policía, Bomberos, Tránsito y Autopistas organizaron la asistencia y el rescate de forma urgente.

El personal de bomberos localizó a un hombre atrapado en el automóvil, quien recibió atención médica en el lugar.

Dada la situación, el equipo aéreo del SAME trasladó con urgencia a la víctima, que presentaba politraumatismos, hacia el hospital Argerich. El helicóptero sanitario aterrizó directamente en el centro médico para agilizar la atención.

El SAME acudió con móviles terrestres y aéreos para auxiliar a un hombre que quedó atrapado

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en que el auto pierde el control, cruza todos los carriles y choca violentamente contra el muro derecho. El conductor quedó atrapado dentro del Fiat 125 y fue rescatado por el SAME.

De acuerdo con los datos oficiales, los pasajeros del colectivo no sufrieron heridas, información confirmada por uno de los equipos médicos presentes en el lugar.

Durante el operativo, el tránsito en la Autopista 25 de Mayo se mantuvo restringido en uno de los carriles mientras los equipos realizaban el rescate y aseguraban la zona. El personal de autopistas colaboró con la señalización y el ordenamiento para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

