Un auto perdió el control en la Autopista 25 de Mayo, cruzó todos los carriles e impactó contra el muro

El conductor quedó atrapado dentro del vehículo, fue rescatado por personal del SAME y trasladado en helicóptero al Argerich. Hubo importantes demoras en la zona

El SAME acudió con móviles terrestres y aéreos para auxiliar a un hombre que quedó atrapado

Un choque ocurrido sobre la Autopista 25 de Mayo, a la altura de Avenida Jujuy en sentido a provincia, movilizó de inmediato a los equipos de emergencia de la ciudad. El incidente, reportado cerca de las 14:20 de este martes mediante un llamado al 911, involucró a un colectivo y un vehículo particular Fiat 125, lo que generó la obstrucción de un carril en plena arteria porteña. Un hombre tuvo que ser trasladado a un hospital.

La magnitud del siniestro activó el despliegue de recursos. Cinco móviles de emergencia se dirigieron al lugar, mientras que el Sistema de Atenciones Médicas de Emergencia (SAME) coordinó tanto unidades terrestres como el apoyo de un helicóptero sanitario. El personal de Policía, Bomberos, Tránsito y Autopistas trabajó a contrarreloj para organizar la asistencia y el rescate.

El equipo de bomberos detectó la presencia de un hombre atrapado en el auto, quien comenzó a recibir asistencia médica de inmediato.

Un hombre atrapado tras el impacto en la Autopista 25 de Mayo fue rescatado y trasladado en helicóptero por el SAME al hospital Argerich

Ante la gravedad de la situación, el equipo aéreo del SAME realizó el traslado urgente de la víctima con politraumatismos hacia el hospital Argerich. El descenso del helicóptero sanitario se efectuó directamente en el centro médico, agilizando así la atención del paciente.

En las imágenes de las cámaras de seguridad, que capturaron el video que encabeza esta nota, se puede apreciar el momento en el que el auto pierde el control y cruza todos los carriles de la autopista a gran velocidad. Iba por el carril de la izquierda y terminó impactando contra el muro de la derecha. La violencia del golpe fue tal que el hombre quedó atrapado adentro del Fiat 125 y tuvo que ser rescatado por el SAME.

De acuerdo con la información oficial, la colisión no produjo heridos entre los pasajeros del colectivo, información confirmada por uno de los móviles médicos presentes en el lugar.

El tránsito en la Autopista 25 de Mayo permaneció restringido durante el operativo de rescate y atención de heridos tras el choque

Durante el operativo, el tránsito en la Autopista 25 de Mayo permaneció restringido en uno de los carriles, mientras los equipos realizaban tareas de rescate y aseguraban la zona. Personal de autopistas colaboró en la señalización y ordenamiento, permitiendo el trabajo de los servicios de emergencia.

Choque en cadena en la Autopista Panamericana

Un grave accidente de tránsito ocasionó la interrupción total de los tres carriles de la autopista Panamericana en dirección hacia Capital Federal, a la altura de la intersección con Hipólito Yrigoyen en el partido de Pilar. En el siniestro se vieron involucrados tres camiones que colisionaron en cadena.

El hecho ocurrió días atrás por la mañana e impactó directamente en la circulación vehicular, generando demoras que alcanzaron el kilómetro 44 del recorrido. Las cámaras de seguridad de la zona registraron toda la secuencia del accidente.

La causa del choque en cadena quedó bajo investigación de la UFI N°1 de Pilar

Según la reconstrucción publicada por el portal Pilar de Todos, el episodio comenzó cuando uno de los camiones que circulaba por la autopista perdió un tráiler cargado de herramientas.

A raíz de este suceso, se produjo una reacción en cadena: un automóvil que iba detrás perdió el control y se desencadenó una colisión múltiple. El choque involucró a cuatro camiones de gran tamaño y a un auto particular.

Como consecuencia del impacto, uno de los choferes quedó inconsciente y atrapado dentro de la cabina. Los Bomberos Voluntarios debieron intervenir para liberarlo, en tanto que el acompañante del mismo vehículo sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda y fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Pilar.

El accidente provocó un gran congestionamiento, con largas filas de vehículos inmovilizados y serios inconvenientes en el tránsito. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del SAME, agentes de Defensa Civil, la Policía Vial, efectivos de la Policía Bonaerense y móviles de Gendarmería Nacional, todos coordinando tareas de asistencia, rescate y ordenamiento vehicular.

La causa quedó registrada como lesiones culposas y pasó a la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar (UFI N°1), que inició las primeras actuaciones para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias del accidente.

