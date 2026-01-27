Un automovilista cruzó en rojo y casi mata a un motociclista en Pacheco: dio positivo al narcotest

El episodio ocurrió en la intersección de San Isidro y Avenida Juan Domingo Perón, en General Pacheco

Un conductor bajo los efectos de drogas irrumpió en la avenida Juan Domingo Perón, en General Pacheco (partido de Tigre), y provocó un violento choque que terminó con un motociclista hospitalizado.

Las imágenes difundidas por el Centro de Operaciones Tigre (COT) muestran cómo la camioneta, que circulaba por la calle San Isidro, ingresó de manera temeraria a una de las principales avenidas del partido sin advertir la presencia de la moto que avanzaba correctamente.

La colisión se produjo cerca de la medianoche, cuando el motociclista, imposibilitado de frenar, impactó de lleno contra la parte delantera del vehículo.

El impacto fue de tal magnitud que la víctima salió proyectada y terminó sobre el asfalto. El uso del casco se transformó en un factor determinante: la protección evitó consecuencias más graves para el motociclista, quien fue atendido de inmediato por los servicios de emergencia.

El personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET) llegó al lugar minutos después del choque y trasladó al herido al Hospital Magdalena V. de Martínez, donde recibió atención médica y se confirmó que se encontraba fuera de peligro.

La intervención de los agentes del COT resultó clave para coordinar la asistencia. Apenas identificaron el siniestro a través de las cámaras, dieron aviso al móvil más cercano para agilizar la respuesta sanitaria. Los agentes policiales también practicaron un narcotest al conductor de la camioneta, cuyo resultado fue positivo.

Desde el Municipio de Tigre informaron que la ciudad cuenta con más de 130 móviles de patrullaje y 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en todo el distrito. Estos dispositivos, utilizados para monitorear hechos delictivos y accidentes de tránsito, permitieron registrar la secuencia completa del episodio y actuar con rapidez.

La escena, registrada y reportada por los principales medios locales, evidencia la importancia de los sistemas de vigilancia y la coordinación entre las diferentes áreas municipales para atender emergencias. El trabajo conjunto entre el Centro de Operaciones Tigre, y el Sistema de Emergencias Tigre posibilitó una respuesta inmediata y eficaz ante un hecho que podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

Córdoba: un motociclista chocó contra un auto y salió despedido

En la intersección de Remedios de Escalada y Germania, en el barrio Yapeyú de la ciudad de Córdoba, un motociclista fue protagonista de un suceso que alteró la rutina del lugar. El hombre terminó siendo el centro de atención luego de que su moto impactara contra un vehículo y él saliera despedido varios metros, una escena que quedó registrada en un video que circula entre los vecinos.

El hecho ocurrió en las últimas horas del lunes y movilizó tanto a la policía local como a un servicio de emergencias. Los residentes de la zona, alertados por el estruendo del choque, llamaron rápidamente a los servicios de emergencia, quienes arribaron al sitio poco después del accidente. El motociclista había colisionado de lleno contra un Chevrolet Agile, provocando que la fuerza del golpe lo lanzara a varios metros de distancia.

La policía, que tomó intervención en el lugar, precisó que el conductor de la moto sufrió politraumatismos como consecuencia del impacto. Los profesionales médicos que lo atendieron en la esquina de Remedios de Escalada y Germania determinaron que, a pesar de la violencia del episodio, no fue necesario trasladarlo a un centro hospitalario.

Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias que derivaron en la colisión. Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre la identidad de las personas involucradas ni sobre la mecánica exacta del siniestro.

La escena, que quedó registrada en el video, generó preocupación entre los habitantes del barrio Yapeyú. Mientras tanto, la investigación policial continúa para establecer cómo se produjo el choque y si existieron responsabilidades directas por parte de alguno de los conductores.