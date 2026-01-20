Sociedad

Incendios en Chubut: las llamas se reactivaron en algunos puntos debido a las condiciones climáticas

Se trata de la zona de Puerto Patriada y Bahía Las Percas, lo que obligó a fortalecer los esfuerzos para evitar la propagación de las llamas

En la zona trabajaban alrededor de 200 brigadistas

Los incendios forestales que afectan desde hace días a Chubut volvieron a intensificarse este lunes, luego de que los brigadistas hayan podido contener las llamas en los focos principales.

Las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas propiciaron la reactivación en distintos sectores de Epuyén, obligando a reforzar el operativo para evitar la propagación del fuego hacia áreas pobladas y zonas forestales de valor ambiental.

Desde el mediodía, una densa columna de humo fue visible desde distintos puntos de la Comarca Andina, de acuerdo con lo indicado por LMNeuquén.

La situación afectó especialmente al área de Bahía Las Percas y Puerto Patriada. Más de 250 brigadistas, con el apoyo de medios aéreos, trabajaron intensamente durante toda la jornada en tareas de combate, enfriamiento y repaso de líneas para frenar el avance de las llamas. Los equipos recorrieron a pie, en embarcaciones y mediante transporte aéreo otros puntos como Bahía Desafío y La Condorera, realizando intervenciones manuales sobre los focos secundarios, según explicó el portal Diario de Río Negro. En el campo de Payan Delgado se operó principalmente con medios aéreos, dada la dificultad de acceso que presenta el terreno.

Los incendios ya llevan consumidas casi 15 mil hectáreas

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de la provincia informó que el incendio ya afectó más de 14.770 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo desde su inicio hace aproximadamente dos semanas. El origen del siniestro aún no fue determinado y se aguarda un parte oficial actualizado con más detalles.

Durante la tarde, la reactivación de focos se registró principalmente en los cañadones de El Trueno y Bahía Las Percas, así como en el campo de Payan Delgado. En el sector de El Coihue, a la altura del kilómetro 6, en Arroyo Las Minas y La Burrada, se reactivaron puntos calientes dentro del perímetro controlado, aunque no llegaron a quemar las islas. Allí, se realizaron enfriamientos con equipos de agua y medios aéreos. “En estos focos se realizaron enfriamientos con equipos de agua y operaron los medios aéreos”, indicaron desde las redes del SPMF.

En el sector de El Pedregoso y en cercanías del Rincón de Lobos también se detectaron reactivaciones, lo que motivó la intervención del personal con recursos hídricos para evitar que el fuego se expandiera. Según el reporte de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el operativo desplegó 252 personas entre brigadistas, meteorólogos, pilotos, coordinadores y personal de apoyo en tierra. También personal del Parque Nacional Lago Puelo, SPLIF Bolsón y Bariloche, SPMF Neuquén y Chubut, Protección Civil, Bomberos Voluntarios y distintas municipalidades de la región. Participaron también la Policía Provincial, Gendarmería Nacional, el Ejército Argentino, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el Ministerio de Educación y el Hospital Rural de El Hoyo, entre otros organismos.

El incendio devastó más de 15 mil hectáreas (Foto: Martin LEVICOY/AFP)

El operativo incluyó la utilización de tres aviones hidrantes AT 802, dos helicópteros Bell 407, autobombas forestales 4x4, camiones comando de emergencias, camiones dormitorio y sanitarios, camionetas 4x4, motobombas de alta presión, motosierras, herramientas forestales manuales y kits meteorológicos portátiles. A estos recursos se sumaron un avión anfibio AT 802 FB, camiones cisterna, camión logístico, minibuses, topadoras, embarcaciones, drones y otros vehículos pesados suministrados por las distintas instituciones participantes.

En este contexto, se supo que Manuel Hidalgo, un brigadista comunitario de 42 años y residente de Lago Puelo, fue trasladado en un avión sanitario desde Bariloche a Trelew después de sufrir graves heridas mientras combatía los incendios forestales en la cordillera de Chubut.

El traslado se realizó el fin de semana para que recibiera atención médica especializada. Actualmente, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de una clínica local, donde se encuentra estable y bajo monitoreo constante, de acuerdo con el último parte médico. Su familia confirmó que el tratamiento es continuo y adaptado a la gravedad de sus lesiones.

