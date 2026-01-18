Advirtieron que el incendio en Epuyén no está contenido y se registraron nuevos focos en un cerro

Se reportaron nuevos focos en la ladera del cerro (X: @Lula11269346)

Después de que declararan extinto el fuego en Puerto Patriada, las autoridades reiteraron que el incendio forestal en Epuyén permanece activo. Incluso, este sábado se registraron nuevos focos en la ladera del cerro. Ya se contabilizaron más de 12 mil hectáreas afectadas.

En medio de las tareas de sofocamiento en el lugar, se confirmó la presencia de nuevos frentes ígneos cerca de las 15:00 horas de la tarde. Según explicaron los especialistas, la expansión de las llamas se habría visto beneficiada por los fuertes vientos que hubo en la región.

Frente a esto, se mantuvo la presencia de personal tanto en la lucha directa contra las llamas como en tareas de prevención en áreas cercanas. Sobre todo, tras señalarse que el avance del fuego representaría un peligro para las comunidades cercanas.

De acuerdo con la información publicada por InfoChucao, a lo largo de la jornada se incorporaron aviones hidrantes que efectúan descargas en los sectores más afectados. Asimismo, explicaron que los brigadistas y los equipos de emergencia trabajan bajo un esquema dinámico, adaptando su despliegue a las condiciones del viento y del fuego.

Los brigadistas y los equipos de emergencia se mantienen en alerta (REUTERS)

El daño provocado por los incendios en Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió imágenes satelitales recientes que muestran el alcance de los incendios forestales en la provincia de Chubut, con especial foco en Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego se propagó de manera veloz sobre extensas zonas en pocos días.

Las tomas, elaboradas mediante el satélite Sentinel 2A, evidenciaron un cambio drástico entre los registros del 4 de enero y los del 9 de enero de 2026. Así, el análisis cromático permite distinguir los focos de incendio activos en rojo intenso, las áreas consumidas por el fuego en bordó, la vegetación sin daño en verde y el humo en tonos celestes, visible mientras atraviesa valles y cuerpos de agua.

Al comparar las imágenes del departamento Cushamen, el SMN identificó un incremento significativo de superficies afectadas cerca del lago Epuyén y territorios adyacentes. “La comparación con imágenes previas deja en evidencia la rapidez con la que el fuego transformó el paisaje en distintos puntos de la cordillera chubutense”, interpretaron.

Las autoridades aseguraron que el incendio aún no se encuentra contenido

En el caso del departamento Futaleufú, los registros satelitales permitieron visualizar sectores comprometidos del Parque Nacional Los Alerces, inclusive áreas próximas al lago Menéndez y al lago Rivadavia, donde columnas de humo resultan claramente reconocibles desde el espacio.

Cabe destacar que esta semana, el Consejo Deliberante de Epuyén decretó la CatástrofeÍgnea, Social, Ambiental, Económica, Turística, Habitacional y Sanitaria, tras confirmarse que más de 12 mil héctareas resultaron consumidas por el fuego.

De esta manera, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá tomar medidas extraordinarias para combatir el fuego. En este sentido, indicaron que podrá realizar contrataciones directas de bienes y servicios hasta el tope de 120 módulos provinciales, aceptar donaciones y gestionar adecuaciones presupuestarias para responder a la urgencia.

La normativa también facultó a las autoridades locales a solicitar recursos al Gobierno Nacional y Provincial, con el objetivo de cubrir insumos esenciales, reconstruir viviendas, garantizar servicios básicos como energía y agua potable, apoyar la recuperación ambiental, respaldar al sector productivo y ganadero, brindar atención sanitaria y otorgar subsidios a los sectores más afectados.

Así fue el daño provocado por el incendio en la zona de Epuyén

El impacto de los incendios forestales en la Patagonia llevó a legisladores a impulsar medidas excepcionales y a profundizar el debate público sobre la respuesta gubernamental, en un contexto donde la dimensión ambiental y social se entrelazan con la urgencia económica de la población local.

De esta forma, la propuesta, encabezada por el diputado nacional Juan Pablo Luque, buscará declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la provincia, con la intención de desplegar fondos nacionales de manera inmediata y asistir a los sectores damnificados.

“Nunca más se va a ver esta zona de la cordillera como se la conocía”, apuntó Luque al describir el daño ambiental como “tremendo”. En el tramo final de sus declaraciones, enfatizó la urgencia de brindar ayuda directa: “La gente que vive en la comarca andina vive durante el año con lo que se saca en la temporada de verano”, destacó, tras señalar la dependencia económica de la región respecto del turismo y la necesidad de respuestas inmediatas.

Entre las medidas incluidas en el proyecto legislativo, se prevé habilitar partidas presupuestarias de modo extraordinario, exenciones impositivas y un aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) para residentes que hayan perdido viviendas o fuentes de ingreso.