Sociedad

Advirtieron que el incendio en Epuyén no está contenido y se registraron nuevos focos en un cerro

Según explicaron las autoridades, el avance del fuego fue alentado por los fuertes vientos. No se esperan lluvias en los próximos días

Guardar
Se reportaron nuevos focos en
Se reportaron nuevos focos en la ladera del cerro (X: @Lula11269346)

Después de que declararan extinto el fuego en Puerto Patriada, las autoridades reiteraron que el incendio forestal en Epuyén permanece activo. Incluso, este sábado se registraron nuevos focos en la ladera del cerro. Ya se contabilizaron más de 12 mil hectáreas afectadas.

En medio de las tareas de sofocamiento en el lugar, se confirmó la presencia de nuevos frentes ígneos cerca de las 15:00 horas de la tarde. Según explicaron los especialistas, la expansión de las llamas se habría visto beneficiada por los fuertes vientos que hubo en la región.

Frente a esto, se mantuvo la presencia de personal tanto en la lucha directa contra las llamas como en tareas de prevención en áreas cercanas. Sobre todo, tras señalarse que el avance del fuego representaría un peligro para las comunidades cercanas.

De acuerdo con la información publicada por InfoChucao, a lo largo de la jornada se incorporaron aviones hidrantes que efectúan descargas en los sectores más afectados. Asimismo, explicaron que los brigadistas y los equipos de emergencia trabajan bajo un esquema dinámico, adaptando su despliegue a las condiciones del viento y del fuego.

Los brigadistas y los equipos
Los brigadistas y los equipos de emergencia se mantienen en alerta (REUTERS)

El daño provocado por los incendios en Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió imágenes satelitales recientes que muestran el alcance de los incendios forestales en la provincia de Chubut, con especial foco en Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego se propagó de manera veloz sobre extensas zonas en pocos días.

Las tomas, elaboradas mediante el satélite Sentinel 2A, evidenciaron un cambio drástico entre los registros del 4 de enero y los del 9 de enero de 2026. Así, el análisis cromático permite distinguir los focos de incendio activos en rojo intenso, las áreas consumidas por el fuego en bordó, la vegetación sin daño en verde y el humo en tonos celestes, visible mientras atraviesa valles y cuerpos de agua.

Al comparar las imágenes del departamento Cushamen, el SMN identificó un incremento significativo de superficies afectadas cerca del lago Epuyén y territorios adyacentes. “La comparación con imágenes previas deja en evidencia la rapidez con la que el fuego transformó el paisaje en distintos puntos de la cordillera chubutense”, interpretaron.

Las autoridades aseguraron que el
Las autoridades aseguraron que el incendio aún no se encuentra contenido

En el caso del departamento Futaleufú, los registros satelitales permitieron visualizar sectores comprometidos del Parque Nacional Los Alerces, inclusive áreas próximas al lago Menéndez y al lago Rivadavia, donde columnas de humo resultan claramente reconocibles desde el espacio.

Cabe destacar que esta semana, el Consejo Deliberante de Epuyén decretó la CatástrofeÍgnea, Social, Ambiental, Económica, Turística, Habitacional y Sanitaria, tras confirmarse que más de 12 mil héctareas resultaron consumidas por el fuego.

De esta manera, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá tomar medidas extraordinarias para combatir el fuego. En este sentido, indicaron que podrá realizar contrataciones directas de bienes y servicios hasta el tope de 120 módulos provinciales, aceptar donaciones y gestionar adecuaciones presupuestarias para responder a la urgencia.

La normativa también facultó a las autoridades locales a solicitar recursos al Gobierno Nacional y Provincial, con el objetivo de cubrir insumos esenciales, reconstruir viviendas, garantizar servicios básicos como energía y agua potable, apoyar la recuperación ambiental, respaldar al sector productivo y ganadero, brindar atención sanitaria y otorgar subsidios a los sectores más afectados.

Así fue el daño provocado
Así fue el daño provocado por el incendio en la zona de Epuyén

El impacto de los incendios forestales en la Patagonia llevó a legisladores a impulsar medidas excepcionales y a profundizar el debate público sobre la respuesta gubernamental, en un contexto donde la dimensión ambiental y social se entrelazan con la urgencia económica de la población local.

De esta forma, la propuesta, encabezada por el diputado nacional Juan Pablo Luque, buscará declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la provincia, con la intención de desplegar fondos nacionales de manera inmediata y asistir a los sectores damnificados.

“Nunca más se va a ver esta zona de la cordillera como se la conocía”, apuntó Luque al describir el daño ambiental como “tremendo”. En el tramo final de sus declaraciones, enfatizó la urgencia de brindar ayuda directa: “La gente que vive en la comarca andina vive durante el año con lo que se saca en la temporada de verano”, destacó, tras señalar la dependencia económica de la región respecto del turismo y la necesidad de respuestas inmediatas.

Entre las medidas incluidas en el proyecto legislativo, se prevé habilitar partidas presupuestarias de modo extraordinario, exenciones impositivas y un aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) para residentes que hayan perdido viviendas o fuentes de ingreso.

Temas Relacionados

ChubutEpuyénIncendios forestalesDañosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Más de 200 personas fueron evacuadas en Corrientes por una crecida en el río Santa Lucía y hay alerta por tormentas

A una semana de que se registrara el aumento del nivel del cauce, las autoridades trabajan en asistir a los afectados. “Entre todos vamos a salir adelante”, confió el intendente Raúl Pelozo

Más de 200 personas fueron

La familia del Huevo Acuña acusó a la psiquiatra de la joven desaparecida en Neuquén: “Esto se hubiese evitado”

Fabiana Edith Muñoz es buscada por su familia desde el viernes a la tarde. Salió de su casa y desconocen a dónde podría haberse dirigido. Además, fue diagnosticada con esquizofrenia

La familia del Huevo Acuña

Eutanasia, nueva longevidad y desigualdad: quién decide el final de la vida cuando el dolor y la dependencia se extienden por años

El debate volvió a escena con una película romántica, pero abre preguntas incómodas sobre autonomía, egoísmo, cuidados paliativos y el riesgo de elegir morir en sociedades que no garantizan el derecho a no sufrir

Eutanasia, nueva longevidad y desigualdad:

A 40 años de la muerte de Edmundo Rivero, la voz que llevó el tango al mito, el lunfardo al arte y a Borges a la milonga

Dueño de una voz cavernosa y única, transformó el tango en un rito. Cantor minucioso, guitarrista extraordinario y símbolo porteño, dejó un legado que persiste. “Vos no cantás, hermano… vos sangrás", describió Aníbal Troilo al cantor que murió el 18 de enero de 1986

A 40 años de la

“Abecedario del sueño”: un libro que navega por los secretos, las preguntas y curiosidades científicas que despierta irse a dormir

¿Por qué soñamos? ¿Qué son las pesadillas? ¿Cómo dormían los dinosaurios? ¿Podemos soñar despiertos? En su último libro, dedicado a toda la familia, el investigador experto en Cronobiología, Diego Golombek, desgrana el universo que se abre cuando cerramos los ojos

“Abecedario del sueño”: un libro
DEPORTES
Javier Frana y los problemas

Javier Frana y los problemas para armar el equipo de Copa Davis: “No me dijeron que no a mí, se lo dijeron a la Selección Argentina”

Fue campeón del mundo con Alemania, formó un imperio empresarial que lo hizo multimillonario y hoy lo llaman el “rey de los kebabs”

Se recibió de médico mientras jugaba, fue campeón con tres equipos y le atajó un recordado penal a Maradona: mano a mano con Alejandro Lanari

River Plate cerró su pretemporada con una victoria en los penales ante Peñarol en Uruguay

Luego del triunfo ante Peñarol en los penales, cómo seguirá la agenda de River Plate en 2026

TELESHOW
Company, el fenómeno teatral que

Company, el fenómeno teatral que puso a Fer Dente a hablar de amor, soledad y segundas oportunidades

El fenómeno de El funeral de los objetos: con seis años en cartel, brilla en Buenos Aires y en Mar del Plata

Jimena Cyrulnik recordó su incómodo encuentro con Julio Iglesias: “Un señor mayor queriéndome levantar”

Alegría, amor, luces junto al mar y un vestido plateado: la noche única de Pampita para celebrar su cumpleaños

Santiago “Bati” Larrivey y su pareja, entre mates y caminatas en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

En medio de la ofensiva

En medio de la ofensiva contra Ucrania, Rusia planea explotar la región ocupada de Donetsk en busca de tierras raras

Ecuador y Estados Unidos incautaron 3 toneladas de droga en Guayaquil tras una “revisión masiva” de contenedores

Veintidós recetas para un verano donde la cocina es mucho más que cocina

El Ejército de Siria intensificó su ofensiva contra el principal bastión bajo control kurdo en el país tras los nuevos enfrentamientos

Un tratamiento para dejar de fumar mostró eficacia para reducir el consumo problemático de cannabis