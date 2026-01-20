Sociedad

Trasladaron al brigadista herido durante los incendios en Chubut y continúa internado en terapia intensiva

El hombre de 42 años fue trasladado en un avión sanitario desde Bariloche, ya que requería atención médica especializada debido a la gravedad de las heridas recibidas al combatir el fuego

El hombre resultó herido mientras
El hombre resultó herido mientras combatía las llamas y colaboraba con la reparación de herramientas

Manuel Hidalgo, un brigadista comunitario de 42 años y vecino de Lago Puelo, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en una clínica de Trelew tras sufrir graves heridas mientras colaboraba en el combate de los incendios forestales que afectaron la cordillera de Chubut.

El traslado se concretó el sábado 17 de enero, mediante un avión sanitario que salió desde el Hospital Dr. Ramón Carrillo de Bariloche hacia la ciudad de Trelew, provincia de Chubut.

Desde el entorno confirmaron que, tras la derivación, el paciente quedó en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de una clínica local, recibiendo atención médica ininterrumpida.

A través del último parte médico difundido a los medios, se informó que el paciente permanece estable, bajo seguimiento diario y tratamiento acorde al cuadro clínico.

Jazmín Hidalgo, hermana del paciente, explicó que a su hermano debían realizarle curaciones específicas. “Los médicos nos dicen que responde muy bien a cada paso y creen que lo van a trasladar porque hay que hacerle curaciones en quirófano con cirujano plástico y creen que lo mejor es otro lugar”, contó en diálogo con ADNSUR.

La situación familiar también quedó expuesta. Jazmín señaló que Manuel colaboraba en cada episodio de incendio, no solo combatiendo el fuego, sino arreglando herramientas, porque tenía conocimientos en mecánica. Advirtió que, al momento de tomar la decisión sobre dónde internarlo, los dos hijos de Manuel, de 7 y 17 años, permanecían en Bariloche para acompañarlo.

El hombre de 42 años
El hombre de 42 años fue trasladado en un avión sanitario desde Bariloche

En el contexto de una emergencia regional que impactó tanto en la infraestructura como en las comunidades locales, la familia Hidalgo destacó la respuesta solidaria en torno al caso. Agradeció “las numerosas muestras de apoyo y solidaridad recibidas en las últimas horas por parte de la comunidad, colegas brigadistas y vecinos de la Comarca Andina”.

Incendios en Chubut: se reactivaron los focos en Puerto Patriada

La reactivación de focos en el incendio forestal que afecta a Puerto Patriada disparó nuevamente las alarmas este lunes, tras varios días en los que las autoridades habían declarado contenido el siniestro. Conforme avanzaron las tareas, los más de 250 brigadistas y equipos aéreos desplegados afrontaron condiciones adversas que complicaron el control de las llamas, especialmente en el sector de Bahía Las Percas, según detalló el sitio Ahora Comarca.

Incendios en Chubut: se reactivaron
Incendios en Chubut: se reactivaron los focos en Puerto Patriada

La semana pasada, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, había comunicado a través de una publicación en X: “Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido, después de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno, con más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, ocho medios aéreos desplegados en los puntos más críticos, maquinaria pesada y unidades móviles, Vialidad Provincial y equipos de salud que estuvieron presentes en la zona desde el día uno”.

Torres subrayó el papel clave de los equipos de respuesta al afirmar: “El verdadero reconocimiento es para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate, trabajando espalda con espalda con una entrega y un compromiso que hicieron posible frenar el avance del fuego, salvar cientos de casas y resguardar las vidas de los vecinos de El Hoyo y Epuyén”.

Ignacio Torres había confirmado que
Ignacio Torres había confirmado que el incendio en Puerto Patriada estaba 100 % contenido

Desde el sector turístico local, luego del anuncio inicial de contención total, los prestadores y autoridades del rubro confirmaron que Puerto Patriada volvía a recibir visitantes, con el objetivo de “dar vuelta la página” tras los efectos que tuvo el incendio sobre la temporada y las reservas registradas para enero.

Sin embargo, tras el retorno de condiciones climáticas extremas, la emergencia se intensificó nuevamente este lunes. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego anticipó que emitiría un parte actualizado sobre el comportamiento del siniestro y los protocolos implementados, mientras los equipos en terreno trabajaron para evitar que los focos reactivados alcancen zonas pobladas y áreas forestales vulnerables.

