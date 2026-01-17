Incendios en Chubut: avanzan las tareas de enfriamiento en Puerto Patriada y anunciaron créditos para los afectados

Las recientes tareas de las brigadas que combaten el fuego en los bosques de Chubut (Claudio Díaz)

El incendio que devastó casi 15 mil hectáreas en Puerto Patriada, en la provincia del Chubut, ya fue controlado y sobre él se avanza en las tareas de enfriamiento, informó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF).

A dicho operativo se suma la construcción de líneas de defensa que prosiguen en los focos remanentes del área alta de Bahía Las Percas, Bahía Desafío y La Condorera. El resto de los sectores siguen bajo vigilancia y tareas de liquidación de puntos calientes.

Las tareas de enfriamiento tuvieron lugar durante todo el día de ayer y continúan hoy

El SPMF precisó que la dotación operativa la conforman 551 brigadistas, aunque el personal procedente de Córdoba fue redistribuido para colaborar con el incendio en Puerto Café, dentro del Parque Nacional Los Alerces.

Por otro lado, las condiciones climáticas no contribuyen al alivio: el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los vientos de la cordillera mantendrían para hoy ráfagas de hasta 80 km/h, situación que persistirá durante la jornada y la tarde, sin pronóstico de lluvias en los próximos seis días.

El pronóstico de fuertes vientos para el día de hoy (Servicio Meteorológico Nacional)

Por ende, parte del despliegue actual de control, enfriamiento y monitoreo responde a la necesidad de evitar que el fuego se reactive en medio de este escenario adverso.

Reconstrucción económica

Aunque el avance de las llamas fue contenido en su totalidad, ahora surge el desafío de la reconstrucción económica y ambiental de la región.

Así lo anticipó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien, luego de confirmar el control del siniestro, declaró el inicio de una fase dedicada a reactivar la Comarca Andina, con un plan de estímulo centrado en el alivio fiscal y el apoyo a sectores productivos y turísticos.

El gobernador Torres se reunió con operadores turísticos de la Comarca Andina (@NachoTorresCH)

Desde el gobierno provincial, se detallaron medidas puntuales para las localidades más afectadas. Se dispuso la extensión del plazo para el pago de Ingresos Brutos provinciales, así como de los vencimientos correspondientes al Impuesto de Sellos.

Adicionalmente, el Banco del Chubut habilitará una línea de créditos de hasta $15.000.000 en 36 cuotas y la primera cuota a pagar en mayo, para consumo, a tasa blanda.

Torres estuvo con los brigadistas que combatieron el fuego (@NachoTorresCH)

El gobernador de Chubut informó también que los préstamos para capital de trabajo alcanzarán los $25.000.000 en 36 cuotas, con la primera cuota diferida a 12 meses, y los préstamos para inversión llegarán hasta $50.000.000 en 60 cuotas, con un año de gracia y condiciones financieras favorables.

Se anunció, asimismo, la suspensión temporal de los pagos al Instituto de Seguridad Social y Seguros de la provincia para los municipios de El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo.

El drama de una familia acorralada

Viviendas destruidas y animales muertos fue también parte del terrible saldo de los incendios en Chubut que asoló la zona de Epuyén durante casi dos semanas.

Pero, a pesar de la magnitud del desastre, la casa de Rocío Chiappe, ubicada en la chacra familiar “El Nagual”, quedó inexplicablemente intacta mientras las llamas consumieron las cuatro viviendas restantes de la propiedad.

La cabaña de la familia Chiappe que se salvó de las llamas

El avance del fuego fue repentino y las condiciones extremas, con viento y vegetación seca, facilitaron su propagación. “Nos fuimos con el fuego lloviendo sobre nuestras cabezas. No sé cómo salimos vivos“, relató Rocío a Infobae.

La evacuación fue a contrarreloj, cruzando un puente colgante sobre el río Epuyén, en medio de llamas que ya consumían el camino. “Antes de dejar todo lo que construiste con tanto esfuerzo, elegís dar batalla hasta el final“, agregó sobre la decisión de resistir junto a la Brigada Andina, formada por vecinos autoconvocados.

La pérdida va más allá de lo material. Rocío subrayó que “todo alrededor es cenizas. No se puede respirar, están todos los árboles quemados“. Además, la tragedia personal incluye la pérdida de un valioso archivo fotográfico que su padre, fotógrafo, había realizado desde su llegada a Epuyén. “Todo eso se quemó”, lamentó.