Bastián tuvo fiebre, pero sigue estable: el último parte médico del niño de 8 años accidentado en Pinamar

Bastian, el nene de 8 años que sigue en estado crítico tras el accidente en La Frontera

El Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata dio a conocer el último parte médico de Bastián, el nene de 8 años que sufrió graves heridas tras un fuerte choque entre una camioneta y un UTV en Pinamar. Según el informe, el niño sigue estable, con asistencia respiratoria mecánica y sin medicación para mantener la presión. Ayer había sido operado por quinta vez.

En el marco de su evolución tras la cirugía, los médicos destacaron que anoche Bastián tuvo un episodio febril, por lo que le hicieron algunos estudios y empezaron a darle antibióticos para controlar cualquier posible infección.

Asimismo, señalaron que el drenaje colocado en las últimas horas está funcionando bien y ayudó a eliminar el líquido que se había acumulado, contribuyendo a la mejoría del cuadro general. El parte médico oficial subrayó que este procedimiento resulta clave para el manejo de la condición del paciente.

Por último, reiteraron que Bastián mantiene una respuesta parcial a los estímulos y continúa bajo monitoreo permanente. Los profesionales del hospital siguen atentos a la evolución, realizando los controles y tratamientos necesarios según la evolución clínica del caso.

El niño está en grave estado e internado en terapia intensiva desde la brutal colisión a principios de la semana pasada entre una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV en la zona de La Frontera, en Pinamar.

Tras ser estabilizado en aquella localidad, el pasado 15 de enero fue trasladado a Mar del Plata al Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti“, donde sigue su recuperación.

El menor permanece en estado crítico, pero tuvo una leve mejoría

La familia del niño, según informó el Ministerio de Salud provincial, cuenta con acompañamiento de equipos de salud mental especializados. El abordaje interdisciplinario involucra a la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico, profesionales del propio hospital y especialistas de la Región Sanitaria VIII, quienes asisten a los allegados de Bastian en este proceso.

Cómo sigue la investigación

La causa judicial avanza en busca de pruebas que permitan esclarecer el hecho y atribuir responsabilidades.

En ese sentido, este viernes el padre de Bastián fue imputado por lesiones culposas. La Justicia alegó que fue responsable de que el menor no estuviera atado con cinturón de seguridad al momento del hecho.

También acusaron del mismo delito a los conductores de la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente.

Las imputaciones fueron notificadas este viernes, mientras las autoridades continúan realizando peritajes sobre los dos vehículos involucrados en el choque. Ambos quedaron secuestrados a fin de determinar cómo fue la mecánica del choque.

El menor viajaba en un UTV con su papá cuando chocaron contra una camioneta

El conductor de la camioneta Amarok, Manuel Molinari, empresario de Junín, se expresó ayer públicamente. A través de su cuenta de Instagram, publicó un breve comunicado donde agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto en este momento.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, escribió el conductor investigado por lesiones culposas.

En el mismo mensaje, Molinari remarcó: “Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”. Cerró el texto con una frase que se volvió central en el caso: “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”.

La madre del niño, Macarena, también se expresó públicamente y apuntó contra el conductor de la camioneta como el responsable del siniestro.