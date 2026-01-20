Sociedad

Bastián tuvo fiebre, pero sigue estable: el último parte médico del niño de 8 años accidentado en Pinamar

El menor permanece internado en un hospital infantil de Mar del Plata. Todavía su estado es crítico, aunque ya responde a algunos estímulos

Guardar
Bastian, el nene de 8
Bastian, el nene de 8 años que sigue en estado crítico tras el accidente en La Frontera

El Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata dio a conocer el último parte médico de Bastián, el nene de 8 años que sufrió graves heridas tras un fuerte choque entre una camioneta y un UTV en Pinamar. Según el informe, el niño sigue estable, con asistencia respiratoria mecánica y sin medicación para mantener la presión. Ayer había sido operado por quinta vez.

En el marco de su evolución tras la cirugía, los médicos destacaron que anoche Bastián tuvo un episodio febril, por lo que le hicieron algunos estudios y empezaron a darle antibióticos para controlar cualquier posible infección.

Asimismo, señalaron que el drenaje colocado en las últimas horas está funcionando bien y ayudó a eliminar el líquido que se había acumulado, contribuyendo a la mejoría del cuadro general. El parte médico oficial subrayó que este procedimiento resulta clave para el manejo de la condición del paciente.

Por último, reiteraron que Bastián mantiene una respuesta parcial a los estímulos y continúa bajo monitoreo permanente. Los profesionales del hospital siguen atentos a la evolución, realizando los controles y tratamientos necesarios según la evolución clínica del caso.

El niño está en grave estado e internado en terapia intensiva desde la brutal colisión a principios de la semana pasada entre una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV en la zona de La Frontera, en Pinamar.

Tras ser estabilizado en aquella localidad, el pasado 15 de enero fue trasladado a Mar del Plata al Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti“, donde sigue su recuperación.

El menor permanece en estado
El menor permanece en estado crítico, pero tuvo una leve mejoría

La familia del niño, según informó el Ministerio de Salud provincial, cuenta con acompañamiento de equipos de salud mental especializados. El abordaje interdisciplinario involucra a la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico, profesionales del propio hospital y especialistas de la Región Sanitaria VIII, quienes asisten a los allegados de Bastian en este proceso.

Cómo sigue la investigación

La causa judicial avanza en busca de pruebas que permitan esclarecer el hecho y atribuir responsabilidades.

En ese sentido, este viernes el padre de Bastián fue imputado por lesiones culposas. La Justicia alegó que fue responsable de que el menor no estuviera atado con cinturón de seguridad al momento del hecho.

También acusaron del mismo delito a los conductores de la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente.

Las imputaciones fueron notificadas este viernes, mientras las autoridades continúan realizando peritajes sobre los dos vehículos involucrados en el choque. Ambos quedaron secuestrados a fin de determinar cómo fue la mecánica del choque.

El menor viajaba en un
El menor viajaba en un UTV con su papá cuando chocaron contra una camioneta

El conductor de la camioneta Amarok, Manuel Molinari, empresario de Junín, se expresó ayer públicamente. A través de su cuenta de Instagram, publicó un breve comunicado donde agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto en este momento.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, escribió el conductor investigado por lesiones culposas.

En el mismo mensaje, Molinari remarcó: “Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”. Cerró el texto con una frase que se volvió central en el caso: “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”.

La madre del niño, Macarena, también se expresó públicamente y apuntó contra el conductor de la camioneta como el responsable del siniestro.

Temas Relacionados

Bastian JerézPinamaraccidentesBastianMar del Plataúltimas noticias

Últimas Noticias

Villa Crespo: un policía alcoholizado bajó de su auto con un arma, comenzó a disparar e hirió a un hombre

El efectivo, un cabo de la PFA, fue reducido por la Policía de la Ciudad. El tiro impactó en la pierna de un vecino, quien recibió atención médica y se encuentra estable

Villa Crespo: un policía alcoholizado

La abogada argentina retenida en Brasil abandonó el departamento que ocupaba: “Me quieren matar aquí”

El entorno de Agostina Páez manifestó su inquietud luego de que tres sujetos ingresaran sorpresivamente a la vivienda donde residía

La abogada argentina retenida en

Vuelve el calor extremo al AMBA: las temperaturas superarán los 30 grados esta semana

El cambio de viento al sector norte y la estabilidad atmosférica anticipan jornadas consecutivas en las que las máximas superarán los 32°C en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores

Vuelve el calor extremo al

Incendios en Chubut: las llamas se reactivaron en algunos puntos debido a las condiciones climáticas

Se trata de la zona de Puerto Patriada y Bahía Las Percas, lo que obligó a fortalecer los esfuerzos para evitar la propagación de las llamas

Incendios en Chubut: las llamas

El Gobierno envió asistencia a los evacuados por el desplazamiento del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia

Las fuerzas federales desplegaron distintos operativos en los barrios más afectados

El Gobierno envió asistencia a
DEPORTES
Aston Martin presentó su motor

Aston Martin presentó su motor para la nueva era de la Fórmula 1 en medio de la polémica y una frase generó preocupación

El gigante de Italia que tiene en la mira a Franco Mastantuono: el factor Nico Paz que podría influir en la negociación

Anotó el punto ganador de su partido en el Australian Open y se fue corriendo al vestuario por una emergencia

El extravagante look con el que Naomi Osaka salió a su partido del Australian Open: el detrás de escena

Sebastián Báez sigue de racha y firmó otro gran triunfo en su debut por el Australian Open

TELESHOW
Las vacaciones familiares de Mica

Las vacaciones familiares de Mica Viciconte y Fabián Cubero en las paradisíacas playas del Caribe

Marta Fort dio su versión del accidente en el que atropelló a una mujer de 89 años

La fuerte pelea entre Emilia Attias y Esther Goris en Masterchef Celebrity: “Casi se van a las trompadas”

Murió a los 64 años Gaby Ferrero, actriz de Santa Evita y referente de la docencia artística

La elegante noche de Mirtha Legrand en una gala solidaria en Mar del Plata: doble vestuario, shows y emoción

INFOBAE AMÉRICA

“Aquí está mi cara”: el

“Aquí está mi cara”: el lado oculto de Pedro Lemebel en una muestra íntima

La economía de Panamá crece 4.37%, pero se desacelera frente a 2024

Berlinale: cuáles son las 22 películas que competirán por el Oso de Oro

Brasil alcanzó ingresos récord por las exportaciones de café en 2025

Los tractores franceses volvieron a bloquear la Eurocámara para protestar contra el acuerdo comercial con el Mercosur