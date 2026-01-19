Qué dice el último parte médico de Bastian, el nene de 8 años que sufrió graves lesiones tras un choque en Pinamar

Bastian, el nene de 8 años que sigue en estado crítico tras el accidente en La Frontera

Un nuevo parte médico reveló cómo sigue la salud de Bastian, el nene de 8 años que sufrió graves heridas tras un brutal choque en Pinamar, continúa en estado crítico, aunque presentó una leve mejoría. El menor fue operado por cuarta vez en Mar del Plata y los médicos aguardan por su evolución, aunque permanece con sedantes.

De acuerdo al último parte médico que brindó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el nene continúa en terapia intensiva, "en estado grave, clínica y hemodenámicamente estable y con asistencia respiratoria mecánica“.

La situación crítica del menor se dio tras la brutal colisión entre una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV en la zona de La Frontera, en Pinamar. Tras ser estabilizado en aquella localidad, el pasado 15 de enero fue trasladado a Mar del Plata al Hospital Provincial Materno Infantil "Victorio Tetamanti“.

El informe médico al que accedió este medio remarcó que, si bien el estado clínico sigue siendo grave, en las últimas 24 horas mostró cierta respuesta a estímulos, lo que permitió a los médicos retirar el sensor de presión intracraneal que hasta entonces monitoreaba su evolución neurológica. Además, durante las últimas 12 horas, el equipo profesional suspendió parte de los sedantes profundos para mantener únicamente una sedación leve, con el objetivo de iniciar un proceso gradual de reducción de la asistencia respiratoria y así evaluar su capacidad de respirar con menor soporte.

El menor permanece en estado crítico, pero tuvo una leve mejoría

El protocolo médico establece que este descenso en el uso de sedantes debe realizarse de manera progresiva y bajo estrictos controles, a fin de garantizar la seguridad del menor mientras se monitorea su respuesta clínica. En ese marco, los profesionales indicaron que Bastian permanece bajo vigilancia constante en la unidad de cuidados intensivos, con pronóstico reservado y sin requerimiento de drogas vasoactivas en las últimas horas.

La familia del niño, según informó el Ministerio de Salud provincial, cuenta con acompañamiento de equipos de salud mental especializados. El abordaje interdisciplinario involucra a la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico, profesionales del propio hospital y especialistas de la Región Sanitaria VIII, quienes asisten a los allegados de Bastian en este proceso.

Hasta ayer, el menor permanecía en coma farmacológico inducido, con asistencia ventilatoria mecánica. Los médicos esperan su evolución para continuar con la suspensión progresiva de sedantes, en función de la respuesta que muestre el paciente a cada etapa del procedimiento. La última intervención quirúrgica fue realizada el viernes pasado, cuando los médicos realizaron el cierre del abdomen, procedimiento que se realizó tras una evaluación integral mediante estudios de alta complejidad, desde el ingreso del paciente hasta la mañana de la intervención.

Cómo sigue la investigación

La causa judicial avanza en busca de pruebas que permitan esclarecer el hecho y atribuir responsabilidades.

En ese sentido, este viernes el padre de Bastián fue imputado por lesiones culposas. La Justicia alegó que fue responsable de que el menor no estuviera atado con cinturón de seguridad al momento del hecho.

También acusaron del mismo delito a los conductores de la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente.

Las imputaciones fueron notificadas este viernes, mientras las autoridades continúan realizando peritajes sobre los dos vehículos involucrados en el choque. Ambos quedaron secuestrados a fin de determinar cómo fue la mecánica del choque.

El menor viajaba en un UTV con su papá cuando chocaron contra una camioneta

El conductor de la camioneta Amarok, Manuel Molinari, empresario de Junín, se expresó ayer públicamente. A través de su cuenta de Instagram, publicó un breve comunicado donde agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto en este momento.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, escribió el conductor investigado por lesiones culposas.

En el mismo mensaje, Molinari remarcó: “Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”. Cerró el texto con una frase que se volvió central en el caso: “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”.

La madre del niño, Macarena, también se expresó públicamente y apuntó contra el conductor de la camioneta como el responsable del siniestro.