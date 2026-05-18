Crimen y Justicia

Ataque de furia en Constitución: un venezolano discutió con un colectivero, destruyó la unidad con un fierro y terminó detenido

El violento episodio ocurrió este sábado en el cruce de avenida Juan de Garay y Lima Oeste. Los pasajeros filmaron la secuencia completa y llamaron a la Policía

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Brutal ataque a un colectivo en Constitución: un venezolano destruyó la unidad a palazos y fue detenido

El barrio porteño de Constitución fue escenario este sábado de una nueva y violenta pelea de tránsito, esta vez entre un colectivero y un conductor venezolano que, en medio de un ataque de furia, empleó un fierro que tenía en su auto y lo utilizó para destruir las ventanillas de la unidad. Ante el brutal ataque, algunos pasajeros lograron filmar el hecho y la posterior detención del agresor, que lucía totalmente desencajado por una discusión previa con el chofer de turno.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el repudiable hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Juan de Garay y Lima, a tan solo una cuadra de plaza Constitución. Allí, y por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor de un Volkswagen color negro frenó su marcha de forma repentina y en plena vía pública, sacó un fierro del baúl y comenzó a descargar su furia contra un colectivo de la línea 60.

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Brutal ataque a un colectivo en Constitución: un venezolano destruyó la unidad a palazos y fue detenido
El conductor sacó un fierro del baúl de su auto y comenzó a romper los espejos y las ventanillas del colectivo.

¡Alejate, alejate! Llamá a la policía... ¿Alguien está llamando?“, se escucha decir a un pasajero en el video que encabeza esta nota, el cual muestra cómo fue el ataque al unidad y los momentos posteriores.

Mientras el chofer realizaba la denuncia correspondiente al 911, el atacante, aún con sed de venganza, volvió sobre sus pasos y se ocupó de destruir las ventanillas del costado izquierdo del colectivo. “¡Ey, la concha de tu madre, forro! ¿Qué te pasa hijo de puta? ¡Abrime y le rompemos toda la jeta!“, exclamó otra pasajera, al observar que el hombre oriundo de Venezuela no cesaba.

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Brutal ataque a un colectivo en Constitución: un venezolano destruyó la unidad a palazos y fue detenido
El auto del agresor.

Al recibir el alerta, personal de la comisaría vecinal 1 C de la Policía de la Ciudad se dirigió al lugar del hecho. Ante los reiterados pedidos del pasaje, dos de los agentes esposaron al sospechoso. “¿O sea que me choca y yo no tengo que hacer nada?“, le preguntó en tono irónico el detenido a los policías, al mismo tiempo que los pasajeros aseguraban que él había sido el responsable del choque que desató su enojo.

Brutal ataque a un colectivo en Constitución: un venezolano destruyó la unidad a palazos y fue detenido
El atacante, de 36 años, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Cayeron vidrios arriba de toda la gente enfermo de mierda. ¿Qué te pasa?“, le reclamó una de las pasajeras afectadas por su ataque de furia.

El agresor, de 36 años, quedó a disposición del a Unidad de flagrancia Este, a cargo de la fiscal Florencia Paglianitti, quien abrió un expediente por daños.

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