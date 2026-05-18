Ataque de furia en Constitución: un venezolano discutió con un colectivero, destruyó la unidad con un fierro y terminó detenido

Brutal ataque a un colectivo en Constitución: un venezolano destruyó la unidad a palazos y fue detenido

El barrio porteño de Constitución fue escenario este sábado de una nueva y violenta pelea de tránsito, esta vez entre un colectivero y un conductor venezolano que, en medio de un ataque de furia, empleó un fierro que tenía en su auto y lo utilizó para destruir las ventanillas de la unidad. Ante el brutal ataque, algunos pasajeros lograron filmar el hecho y la posterior detención del agresor, que lucía totalmente desencajado por una discusión previa con el chofer de turno.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el repudiable hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Juan de Garay y Lima, a tan solo una cuadra de plaza Constitución. Allí, y por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor de un Volkswagen color negro frenó su marcha de forma repentina y en plena vía pública, sacó un fierro del baúl y comenzó a descargar su furia contra un colectivo de la línea 60.

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El conductor sacó un fierro del baúl de su auto y comenzó a romper los espejos y las ventanillas del colectivo.

“¡Alejate, alejate! Llamá a la policía... ¿Alguien está llamando?“, se escucha decir a un pasajero en el video que encabeza esta nota, el cual muestra cómo fue el ataque al unidad y los momentos posteriores.

Mientras el chofer realizaba la denuncia correspondiente al 911, el atacante, aún con sed de venganza, volvió sobre sus pasos y se ocupó de destruir las ventanillas del costado izquierdo del colectivo. “¡Ey, la concha de tu madre, forro! ¿Qué te pasa hijo de puta? ¡Abrime y le rompemos toda la jeta!“, exclamó otra pasajera, al observar que el hombre oriundo de Venezuela no cesaba.

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El auto del agresor.

Al recibir el alerta, personal de la comisaría vecinal 1 C de la Policía de la Ciudad se dirigió al lugar del hecho. Ante los reiterados pedidos del pasaje, dos de los agentes esposaron al sospechoso. “¿O sea que me choca y yo no tengo que hacer nada?“, le preguntó en tono irónico el detenido a los policías, al mismo tiempo que los pasajeros aseguraban que él había sido el responsable del choque que desató su enojo.

El atacante, de 36 años, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

“Cayeron vidrios arriba de toda la gente enfermo de mierda. ¿Qué te pasa?“, le reclamó una de las pasajeras afectadas por su ataque de furia.

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El agresor, de 36 años, quedó a disposición del a Unidad de flagrancia Este, a cargo de la fiscal Florencia Paglianitti, quien abrió un expediente por daños.