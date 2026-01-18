Cómo sigue la salud de Bastian, el nene de 8 años que sufrió graves lesiones tras un choque en Pinamar

Bastian, el nene de 8 años que fue operado en Mar del Plata y se encuentra en grave estado

La salud de Bastian, el nene de ocho años que sufrió graves lesiones tras un fuerte choque entre una camioneta y un UTV en Pinamar, permanece internado en Mar del Plata y se aguarda para ver cómo evoluciona en las próximas horas tras ser operado.

El menor fue operado por cuarta vez el último viernes en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, luego de ser trasladado desde Pinamar, donde lograron estabilizarlo durante las primeras horas después de la colisión que ocurrió el pasado lunes.

De acuerdo a lo que se conoció en el último parte médico, el menor se encuentra igual que estaba ayer. En ese sentido, señalaron que "el paciente se encuentra en coma farmacológico inducido, con asistencia ventilatoria mecánica”. Además, refirieron que “se aguarda su evolución para iniciar de manera gradual y progresiva el descenso de sedantes, conforme a la respuesta clínica”.

A casi 48 horas de que el menor fuera sometido a una nueva intervención en la que los médico lograron cerrarle el abdomen, “Bastian permanece clínicamente y hemodinámicamente estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas”. Lo cierto es que su situación aún es crítica y el pronóstico es reservado.

El menor está en coma farmacológico y con asistencia mecánica para respirar

En la última intervención, el parte médico señaló: “Esta cirugía se pudo realizar luego de que el paciente fue evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy. En la misma se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen”.

“Se encuentra con pronóstico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución”, añadieron. En tanto, informaron que la familia del chico recibe contención psicológica.

Según se supo, el accidente que dejó a Bastian en grave estado ocurrió en la zona conocida como La Frontera donde salió un UTV de la marca CAN-AM, conducido por un hombre de 30 años, quien presentaba una herida visible en el rostro y se acercó a una posta del Operativo de Prevención que se realizaba en las inmediaciones. En sus brazos, llevaba al niño de 8 años, con un golpe en la cabeza y sin recuperar la conciencia tras el impacto.

Ambos habían sido parte de una colisión que involucró a una camioneta Volkswagen Amarok blanca, y a otro UTV negro y rojo CAN-AM manejado por una mujer de 25 años.

La Frontera es conocida por ser una zona que tiene mucha circulación de vehículos e imprudencias (Pablo Kauffer)

Tras el siniestro, el menor de 8 años fue operado y le colocaron un “packing” hepático, un método que se usa para frenar una hemorragia cerca del hígado. Al día siguiente, los médicos lo volvieron a intervenir porque seguía inestable y optaron por cambiar ese packing.

Así, una vez que mostró avances en su estado de salud, el traslado del nene a Mar del Plata se pudo concretar este jueves en un helicóptero sanitario de la Provincia de Buenos Aires.

Cómo sigue la investigación

La causa judicial avanza en busca de pruebas que permitan esclarecer el hecho y atribuir responsabilidades.

En ese sentido, este viernes el padre de Bastián fue imputado por lesiones culposas. La Justicia alegó que fue responsable de que el menor no estuviera atado con cinturón de seguridad al momento del hecho.

También acusaron del mismo delito a los conductores de la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente.

Las imputaciones fueron notificadas este viernes, mientras las autoridades continúan realizando peritajes sobre los dos vehículos involucrados en el choque. Ambos quedaron secuestrados a fin de determinar cómo fue la mecánica del choque.

El nene viajaba en un UTV en los brazos de su padre

El conductor de la camioneta Amarok, Manuel Molinari, empresario de Junín, se expresó ayer públicamente. A través de su cuenta de Instagram, publicó un breve comunicado donde agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto en este momento.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, escribió el conductor investigado por lesiones culposas.

En el mismo mensaje, Molinari remarcó: “Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”. Cerró el texto con una frase que se volvió central en el caso: “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”.

La madre del niño, Macarena, también se expresó públicamente y apuntó contra el conductor de la camioneta como el responsable del siniestro.