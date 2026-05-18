El vice de la Sociedad Rural cruzó a su hija vegana en plena puja por la presidencia de la entidad

Marcos Pereda Born, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina

La Sociedad Rural Argentina (SRA) quedó en el centro de la escena luego de que Marcos Pereda, actual vicepresidente y único candidato formalizado hasta el momento para la presidencia de la entidad, saliera a responder públicamente a declaraciones de su hija, Milagros Pereda, quien sostuvo que su padre “es inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne”. La situación expuso la tensión interna en la mayor organización del agro argentino, que atraviesa una crisis institucional y disputa electoral de alto voltaje.

En una entrevista para el programa Ángeles y Demonios conducido por Angie Landaburu, Milagros Pereda —diseñadora con foco en sustentabilidad— afirmó: “Mi papá viene de familias, generaciones de productores de ganadería, pero está cortando esa línea. Sabe y es superconsciente de que hay que ponerle un fin a esto. Gran parte de esa influencia también fue mi mamá, que también es vegetariana, y algunos de mis hermanos también. Cuando estás más cerca de estas industrias, tenés más realidades y entendés lo que está generando. Eso fue lo que nos hizo pegar un volantazo para el otro lado. Pero es esta dualidad que veo constantemente en mi familia, que me lleva para un lado y para otro. Pero mi papá es muy inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne”.

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La respuesta de Pereda no tardó en llegar. A través de un comunicado, aclaró en su cuenta de X: “Respeto a mi hija, ella tiene derecho a decir lo que piensa. Y yo a respetarla. En mi caso particular, no representa en absoluto mi forma de pensar al respecto y aclaro que siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país”. Añadió: “Como productor agropecuario de décadas, creo que Argentina no solo tiene que avanzar en el sector sino que debe conquistar nuevos mercados para vender nuestra carne en todo el mundo. Así lo vengo manifestando desde siempre y lo seguiré haciendo. Y a los que quieren aprovechar el tema llevándolo a la campaña electoral, lo entiendo pero no lo comparto”.

Escala la interna en la SRA

El episodio se produce en medio de una interna marcada por acusaciones cruzadas entre Pereda y el actual presidente, Nicolás Pino, quien aún no confirmó si buscará la reelección. Tres semanas atrás, la SRA ordenó una auditoría externa con el objetivo de investigar supuestas irregularidades en un proyecto de modernización tecnológica. El plan, que debía extenderse por nueve meses desde junio de 2023, se prolongó por dos años y costó más de USD 3 millones. La empresa Mobile Computing SA, responsable del sistema, fue señalada por negarse a ser auditada. Durante el proceso, parte del equipo técnico vinculado a Gustavo Papini y Pereda presentó la renuncia.

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La auditoría interna detectó fallas, entregas parciales y desarrollos no realizados, además de advertir que el área liderada por Papini y Pereda desoyó advertencias legales. Desde el espacio de Pereda, se exige una auditoría forense independiente y se denuncia mala administración y uso político de los recursos institucionales bajo la gestión de Pino. Este quiebre profundizó la grieta en la cúpula de la Sociedad Rural Argentina, especialmente tras la oficialización de la candidatura de Pereda, quien hasta 2021 había compartido la conducción con Pino.

En marzo, durante Expoagro, Pereda presentó su propio espacio junto a Santos Zuberbühler, referente de un sector interno que impulsa una renovación en la entidad. Según comentaron fuentes relacionadas al bando de Pereda, el funcionario se encuentra apartado de las decisiones de la Comisión Directiva luego del cierre de los espacios de discusión, un factor que alimentó la fractura y la ruptura definitiva de la alianza hace casi dos años.

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Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, junto a Javier Milei

Pereda Born, descendiente de la familia Bunge y Born y presidente del Grupo Bermejo, representa a un sector más crítico frente al Gobierno nacional, mientras que Pino, con tres décadas de militancia en la entidad, sostiene una postura ligada a la estabilidad institucional y el diálogo con la administración de Javier Milei.

El trasfondo de la disputa incluye el debate sobre los límites a la reelección. Un grupo de 120 socios objetó la posible reelección de Pino para un cuarto mandato, fundamentando su reclamo en la reforma estatutaria de marzo de 2023 que fijó el tope en tres períodos consecutivos. Según la conducción actual, ese límite solo rige a partir de su aprobación formal ante la Inspección General de Justicia en julio de 2023; bajo este criterio, el periodo 2024-2026 sería el primero de Pino bajo la nueva norma. Los socios críticos advirtieron en una carta que habilitar otra reelección sería “un retroceso institucional y una contradicción ética”.

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La Sociedad Rural Argentina mantiene su peso como principal organización de grandes productores rurales y terratenientes del país, con 3.900 socios y una historia institucional que remite a apellidos como Martínez de Hoz, Anchorena, Miguens, Blaquier, Frers y Etchevehere. Fundada en 1866, la entidad integra el Grupo de los Seis, el círculo de poder económico que incluye a los bancos nacionales, la industria, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara de la Construcción y la Cámara Argentina del Comercio.