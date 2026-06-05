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El gesto de Independiente que acerca el regreso de Esequiel Barco y la frase que disparó la ilusión

El volante ofensivo está abierto a regresar a la Argentina tras su paso por el Spartak de Moscú y el Rojo está trabajando en su vuelta. El detalle del jugador con la institución

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El posteo que disparó los rumores de la vuelta de Barco a Independiente (@Independiente)
El posteo que disparó los rumores de la vuelta de Barco a Independiente (@Independiente)

Tras un semestre irregular, Independiente apunta a reforzarse de cara a la segunda parte del 2026 y el gran apuntado es Esequiel Barco. En las últimas horas, el volante ofensivo regresó al predio de Villa Domínico que lleva su nombre y los rumores sobre una posible vuelta a la institución se dispararon. El Rojo, que trabaja en un préstamo desde el Spartak de Moscú de Rusia, también saldó una deuda con el futbolista.

La escena que alimentó la expectativa de los hinchas ocurrió este viernes, cuando Barco recorrió el predio de Villa Domínico, visitó la cancha de césped sintético construida a partir de una donación suya al club y posó sonriente con la camiseta del Rojo. Durante la visita también estuvo con Daniel Seoane, secretario general de Independiente.

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“Cancha número 1 - Esequiel Barco. El jugador recorrió el predio de Villa Domínico y conoció la cancha de césped sintético que lleva su nombre. Por otro lado, el Club saldó la deuda que mantenía con el autor del gol que nos dio el segundo título en el Maracaná”, fue el posteo de Independiente sobre la visita del exjugador de River Plate por las instalaciones del club.

En paralelo a la gestión de su vuelta, Independiente informó que alcanzó un acuerdo con los abogados del futbolista para que Barco retire una demanda por USD 869 mil, una cifra que, con el correr de los años, aumentó en torno a 2 millones de dólares. Además, el club también comunicó que pactó la cancelación de la deuda con el futbolista y el representante del jugador que estaba judicializado.

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Estoy muy feliz de poder estar de vuelta acá en el predio. He estado muchísimo tiempo acá en la pensión. De mi lado, nunca llamaron del lado de Independiente para poder tratar de solucionar las cosas, porque para mí hacerle un juicio a Independiente es como hacerle... dolió bastante y estuvo un tiempo, que cuando no salía la noticia (sobre la construcción de las canchas en el predio) estuve afectado. A Independiente lo llevo en el corazón”, comentó Esequiel Barco en diálogo con el medio partidario del Rojo De la cuna al infierno.

Inmediatente, habló sobre su futuro y generó ilusión en los hinchas: “Yo quiero jugar en Independiente. Es lo más importante, porque yo nací acá, hice las inferiores acá. Me quedaron muchos recuerdos muy lindos acá cuando salimos campeón. Y quiero jugar en Independiente, esa es la realidad. El hincha siempre me ha demostrado muchísimo cariño. Jugar acá en Independiente para mí es algo muy lindo y como dije antes, quiero jugar acá”.

La publicación de Independiente de la visita de Barco al predio y la cancelación de la deuda (@Independiente)
La publicación de Independiente de la visita de Barco al predio y la cancelación de la deuda (@Independiente)

La posibilidad de su vuelta existe porque el mediocampista quiere instalarse otra vez en el país, algo que está relacionado con motivos personales. El plan de los dirigentes de Independiente es plantearles al Spartak una cesión por 12 meses a cambio de extender luego su vínculo con la institución rusa, a la que regresaría después de pasar un año en la Argentina.

Independiente ya avanzó con una primera propuesta formal, pero fue rechazada. La oferta consistía en una cesión por un año, sin cargo y con una opción de compra del 50% del pase. La razón de ese límite económico aparece en los números de la operación anterior: Spartak compró a Barco en julio de 2024 por 16 millones de euros. En Avellaneda consideran imposible una compra definitiva y por eso concentran la negociación en un préstamo.

Barco cuenta además con una herramienta contractual a futuro: desde el 1° de enero estará habilitado para negociar un precontrato con cualquier club y marcharse con el pase en su poder a mediados del año próximo. El volante lleva casi dos años en Spartak de Moscú, donde disputó 73 partidos, marcó 22 goles y dio 18 asistencias. Su presente deportivo también incluye la reciente consagración en la Copa de Rusia.

Esequiel Barco tuvo un destacado paso por Rusia y se destacó campeón de la copa con Spartak (@barco_ezequiel)
Esequiel Barco tuvo un destacado paso por Rusia y se destacó campeón de la copa con Spartak (@barco_ezequiel)

La identificación emocional con Independiente atraviesa toda la negociación. Nacido en Villa Gobernador Gálvez, Barco llegó al club de la mano de Jorge Griffa, debutó en Primera con Gabriel Milito y quedó asociado al equipo que ganó la Copa Sudamericana 2017 en el Estadio Maracaná contra Flamengo. El futbolista jugó un total de 57 partidos con la casaca del Rojo, donde convirtió ocho goles —uno en la final mencionada— y brindó siete asistencias.

No obstante, el club argentino no es el único que se movió por el futbolista. Cruzeiro, ya clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, también consultó a los rusos las condiciones para incorporarlo en este mercado. A diferencia del Rojo, los brasileños estarían dispuestos a avanzar con una propuesta con dinero de por medio, algo que le resultaría difícil competir al cuadro de Avellaneda.

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