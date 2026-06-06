El emotivo video que la AFA le dedicó al Indio Solari: “Copaste estadios como si Messi y Maradona hubieran jugado juntos”

La muerte del Carlos Indio Solari conmovió a todo el país y el mundo del fútbol no fue la excepción. La gran mayoría de los clubes hicieron referencia a la pérdida física de la leyenda del rock nacional y hasta Lionel Messi en plena concentración en Texas le dedicó un posteo. En las últimas horas, se viralizó un spot compartido por la AFA en las redes sociales.

Con una voz de fondo, la melodía de la canción “Un poco de amor francés” e imágenes que mixturaron al líder de Los Redonditos de Ricota y la selección argentina, lo homenajearon: “Indio, esto sí que no lo soñé. Nos gambeteaste a todos con tus letras, en un verdadero rock del país. Copaste estadios como si Messi y Maradona hubieran jugado juntos. A la mejor hinchada, vos le sumaste el pogo más grande del mundo, con canciones que nadie pudo ni puede explicar, como nuestra pasión”.

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Los guiños a la lírica del Indio continuaron hasta el final del video: “Nos enseñaste en la cancha que a veces el lujo es vulgaridad, que los vencedores también pueden ser vencidos. Y cuando parecía que te habíamos descifrado, amagabas para el otro lado. Fuiste el aliento de miles de gargantas cantando la misma canción, la caravana de rutas interminables para ir a ver a la Gran Bestia Pop. El abrazo entre desconocidos, igual que en un gol. Fuiste el único héroe en este lío. Hoy la noticia duele. Y cómo no sentirme así. Pero la verdad es que, Indio, no estás Solari. Porque allá arriba te esperan el Diego, el Papa y una banda de lujo. Argentinos que también nos hicieron brillar, mi amor”.

A través de un boletín oficial, la AFA informó que se llevará un minuto de silencio en homenaje a la memoria del Indio Solari en todos los partidos que se disputarán a lo largo del fin de semana en el fútbol de ascenso. En paralelo, le dedicaron unas palabras a José El Nene Sanfilippo, quien fuera goleador de San Lorenzo y la selección argentina, entre otros, y murió ayer a los 91 años.

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Lionel Messi despidió a Solari con un mensaje en Instagram horas después de la muerte del músico, ocurrida el viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir, y el homenaje del capitán argentino se produjo mientras la selección concentra para el Mundial 2026. “Siempre en nuestros corazones. QEPD”, escribió Messi en una historia acompañada por una imagen del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en un recital.

La despedida pública de Messi llegó después de que se difundiera un audio inédito en el que Solari lo felicitaba por su carrera y le pedía que intentara ganar otro Mundial. Según el periodista Hernán Castillo en el programa Y ya lo ve del canal de YouTube LOVE/ST, la grabación tenía alrededor de un mes o un mes y medio y solo se conoció tras la muerte del cantante, ocurrida a los 77 años.

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En el mensaje difundido por Castillo, Solari le decía a Messi: “Lionel, compatriota, habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar y te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito y me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar algunos amigos extranjeros también. Bueno, te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te merecés una buena vida”. En el cierre de esa grabación, el músico sumaba una referencia a la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá: “Posdata: ¿qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo, estás para eso”.

En paralelo, la cuenta oficial de la selección argentina publicó un video de la llegada del plantel a Texas para el amistoso contra Honduras y lo musicalizó con “Flight 965”, una canción compuesta por el Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

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El entrenador Lionel Scaloni también se refirió a la muerte del cantante antes del amistoso contra Honduras. “Le mando las condolescencias a la familia. Es una pérdida grande para la Argentina. Estamos dolidos”, dijo el seleccionador en conferencia de prensa.

La relación simbólica entre Solari y Messi no comenzó con ese audio. Después del Mundial de Qatar, el músico ya había hablado sobre el capitán argentino en una conversación con Marcelo Figueras publicada por El Cohete a la Luna: “El ‘pecho frío’ se comió el campeonato. Lo vi jugar con un alma invencible, delante de quien fuese. Tenía que ser el capitán, no sólo en términos futbolísticos, y se lo bancó”.

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En esa misma charla con El Cohete a la Luna, Solari comparó a Messi con Diego Maradona y destacó su vínculo con la fama. “A Messi no lo arruinó la fama. A mí me encanta Maradona, pero él hizo las cosas de otro modo: se subió al personaje, que terminó adquiriendo dimensiones monumentales”, dijo. También valoró un cambio en la actitud futbolística del capitán. “Me gustó que aceptase ser el capitán, que se pusiese más serio y fuese a gritarle al árbitro. ¡Que es lo que debe hacer un capitán!”, afirmó al medio El Cohete a la Luna.

La conexión de Solari con el fútbol también pasaba por Boca Juniors. El músico se definió como “bostero” en una entrevista con La Garganta Poderosa y en una charla con el ciclo Caja Negra dedicó un elogio a Juan Román Riquelme: “No solamente porque ha sido uno de los jugadores, quizás, el que más me ha gustado a mí. Están bien Maradona y Messi, pero el mediocampista, el que tira el pase y que también entra y patea bien, Román ha sido un jugador estupendo”.

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