Honduras

Honduras: Captura a segundo implicado en masacre de 20 personas Rigores, Colón

La Secretaría de Seguridad confirmó la captura de William Izaguirre, señalado como el segundo implicado en la masacre registrada en la comunidad de Rigores, donde 20 personas perdieron la vida el pasado 21 de mayo.

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William Izaguirre fue capturado durante un operativo policial en Tocoa, Colón. El detenido es señalado como el segundo implicado en la masacre de Rigores. (Foto: Policía Nacional)
William Izaguirre fue capturado durante un operativo policial en Tocoa, Colón. El detenido es señalado como el segundo implicado en la masacre de Rigores. (Foto: Policía Nacional)

La información fue dada a conocer por el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, quien explicó que la detención se llevó a cabo mediante una operación desarrollada por agentes de la Policía Nacional en la aldea La Ceibita, ubicada en el municipio de Tocoa, en la zona del Bajo Aguán.

Según detalló el funcionario, esta captura forma parte de las investigaciones que continúan desarrollándose para esclarecer completamente el caso y dar con todos los responsables de la matanza ocurrida el pasado 21 de mayo en Rigores, Colón.

“Se ha detenido a un segundo implicado por un hecho material de la muerte violenta de estas 19 personas. La captura se hizo en la aldea La Ceibita en el Bajo Aguán”, expresó Martínez durante declaraciones brindadas a medios de comunicación.

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De acuerdo con las autoridades de Seguridad, William Izaguirre es acusado de haber tenido participación directa en la masacre, por lo que actualmente ya se encuentra a disposición de los tribunales de justicia, donde deberá enfrentar el proceso legal correspondiente por los delitos que se le imputan.

La captura se ejecutó en la aldea La Ceibita, en el Bajo Aguán. Rommel Martínez confirmó la detención ante medios de comunicación. (Foto: Policía Nacional)
La captura se ejecutó en la aldea La Ceibita, en el Bajo Aguán. Rommel Martínez confirmó la detención ante medios de comunicación. (Foto: Policía Nacional)

El viceministro aseguró además que los operativos policiales y las acciones de inteligencia continuarán ejecutándose en distintos sectores del departamento de Colón y otras zonas del país con el objetivo de capturar a más personas que pudieran estar relacionadas con el crimen múltiple.

La captura de Izaguirre ocurre pocos días después de la detención de Carlos Alexis Mencías, conocido con el alias de “Gato Negro”, quien fue arrestado el pasado 2 de junio y señalado por las autoridades como el presunto autor intelectual de la masacre.

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En aquel momento, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó el arresto de Mencías y aseguró que las investigaciones avanzaban de manera acelerada para identificar a todos los involucrados en el hecho violento que dejó luto en decenas de familias hondureñas.

Las autoridades consideran que ambas capturas representan avances importantes dentro del proceso investigativo; sin embargo, reconocen que aún falta identificar y detener a otros posibles participantes.

La masacre dejó un saldo de 19 personas fallecidas en Trujillo, Colón. El sospechoso ya fue remitido a los tribunales de justicia. (Foto: Policía Nacional)
La masacre dejó un saldo de 19 personas fallecidas en Trujillo, Colón. El sospechoso ya fue remitido a los tribunales de justicia. (Foto: Policía Nacional)

Martínez reiteró que el compromiso de la Secretaría de Seguridad es garantizar que todos los responsables enfrenten la justicia y devolver la tranquilidad a la población de la zona atlántica del país.

“Se pretende asegurar la paz y la tranquilidad de las personas”, manifestó el viceministro.

La masacre de Rigores generó una fuerte conmoción a nivel nacional debido al elevado número de víctimas mortales y a la forma violenta en que ocurrieron los hechos.

Desde entonces, diferentes sectores de la sociedad hondureña han exigido respuestas contundentes de parte de las autoridades y acciones concretas para combatir la criminalidad en la región del Bajo Aguán.

Familiares de las víctimas también han solicitado que las investigaciones no queden impunes y que se castigue a todos los responsables materiales e intelectuales involucrados en la tragedia.

La Policía Nacional mantiene operativos en diferentes sectores de Colón. “Gato Negro” fue capturado previamente como supuesto autor intelectual. (Foto: Policía Nacional)
La Policía Nacional mantiene operativos en diferentes sectores de Colón. “Gato Negro” fue capturado previamente como supuesto autor intelectual. (Foto: Policía Nacional)

Mientras tanto, los cuerpos de seguridad mantienen presencia en diferentes puntos de Colón como parte de los operativos de vigilancia y búsqueda relacionados con el caso, considerado uno de los episodios más sangrientos registrados en Honduras en los últimos años.

Analistas en temas de seguridad consideran que este caso representa un reto importante para las autoridades, debido a la complejidad de las estructuras criminales que operan en la zona norte del país y a los constantes hechos violentos que se reportan en el departamento de Colón.

Las investigaciones continúan bajo reserva, por lo que no se descarta que en los próximos días las autoridades brinden nuevos detalles o anuncien más capturas vinculadas con la masacre de Rigores.

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