Múltiples fracturas y cuatro operaciones: cómo sigue el estado de salud de Bastian, el niño accidentado en Pinamar

El nene de 8 años que se accidentó en La Frontera de Pinamar fue intervenido ayer en Mar del Plata. Su padre fue imputado por lesiones culposas

El nene de ocho años permanece estable luego de la cuarta operación

Bastian Jeréz, el nene de ocho años que resultó herido en el choque ocurrido este lunes en La Frontera de Pinamar, permanece estable, luego de ser operado por cuarta vez ayer en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, de la ciudad de Mar del Plata.

Así lo confirmaron esta mañana fuentes oficiales a Infobae, a casi 24 horas de que el menor fuera sometido a una nueva intervención en la que los médico lograron cerrarle el abdomen. Por lo pronto, su situación aún es crítica y el pronóstico es reservado.

De acuerdo con el último parte médico, emitido poco después de la operación, “la cirugía se pudo realizar luego de que el paciente fue evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso (el jueves por la tarde) hasta la mañana (de ayer)”.

"Se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen”, señaló la comunicación oficial. “Se encuentra con pronóstico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución”, añade. En tanto, informaron que la familia del chico recibe contención psicológica.

La ubicación de "La Frontera", la playa de Pinamar que genera polémica

“Además, se informa que los equipos de salud mental dependientes de este Ministerio, se encuentran acompañando a la familia del paciente desde un primer momento. Inicialmente, en Pinamar, a través de la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico, y luego por profesionales del propio Hospital provincial y de la Región Sanitaria VIII”, reza el comunicado.

El accidente llevó a que Bastian fuera operado por primera vez la noche del lunes para colocarle un “packing hepático”, para controlar una hemorragia cerca del hígado. Al día siguiente, los médicos realizaron una segunda intervención al detectar que el menor seguía inestable y optaron por reemplazar el packing.

El jueves, tras mostrar avances, Bastian fue trasladado en helicóptero sanitario a Mar del Plata, donde se le practicó una tercera cirugía para colocar una válvula destinada a controlar la presión intracraneal. Además, tras una serie de exámenes, se detectó que el chico tenías fracturas en el cráneo.

“A su ingreso, se lo estabilizó y compensó para realizarle una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen”, en la que "hallaron múltiples fracturas de cráneo", decía uno de los comunicados oficiales emitidos anteriormente. Y agregaba: “Posteriormente a la evaluación,el equipo de neurocirugía colocó una válvula de control de presión intracraneal para monitorear presiones elevadas en quirófano sin complicaciones".

Así llegó Bastian a Mar del Plata

La investigación del accidente

En el plano judicial, la investigación avanza para esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar responsabilidades. Este viernes, la Justicia imputó al padre de Bastian por lesiones culposas, ya que considera fue su responsabilidad de que el menor no llevara colocado el cinturón de seguridad al momento del choque.

Del mismo modo, se notificó del mismo delito a los conductores de la camioneta Amarok y del UTV involucrados en el hecho. Ambos vehículos permanecen secuestrados a la espera de peritajes que permitan determinar la mecánica del accidente.

La defensa del padre del niño fue asumida por el abogado Matías Morla, que en las próximas horas viajará a Mar del Plata para acompañar Maximiliano Jerez y presentarse en el expediente. Al mismo tiempo, la querella que emprenderá el resto de la familia será patrocinada por el abogado Guillermo Schmidt.

Manuel Molinari, empresario de Junín y conductor de la camioneta Amarok, se pronunció públicamente a través de su cuenta de Instagram, agradeciendo las muestras de apoyo y solicitando respeto en este momento.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, escribió Molinari, investigado por lesiones culposas. Añadió que “lo más importante es la salud del niño” y pidió “prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”, concluyendo con que confía “en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas”.

La madre del niño, Macarena, también se expresó públicamente y apuntó contra el conductor de la camioneta como el responsable del siniestro.

