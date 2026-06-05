El día que Roy Keane noqueó a Gabriel Heinze en el Manchester United: “Cuando quise sacar la mano, ya no me acordaba de nada”

Roy Keane ganó varios títulos con el Manchester United y fue capitán por varios años (EPA/MARTIN RICKETT/Archivo)

La historia de Manchester United no puede explicarse sin sus títulos, su época gloriosa con Sir Alex Ferguson y la gran cantidad de ídolos que vistieron la camiseta roja en sus más de 100 años. Jugadores como Bobby Charlton, Wayne Rooney, George Best, entre otros, llevaron a la gloria a uno de los clubes más grandes de Europa. Bajo este panorama surge el nombre de Roy Keane, un referente que se caracterizó tanto por su juego como por un temperamento único dentro y fuera del campo de juego.

Durante su estadía, comprendida desde 1993 hasta 2005, ganó numerosos títulos, incluidas siete Premier League, una Champions League y varias copas nacionales, además de formar parte del histórico triplete del club en 1999. Su compromiso con el equipo y su liderazgo lo llevaron a portar la cinta de capitán durante varias temporadas.

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Sin embargo, este jugador nunca estuvo exento de las polémicas y controversias. El irlandés, justo antes del Mundial de 2002, abandonó la concentración por diferencias con el cuerpo técnico y en los Red Devils protagonizó varias peleas con rivales y propios compañeros. Gabriel Heinze, colega del mediocampista por dos temporadas, contó cómo fue uno de los cruces que tuvieron dentro del vestuario.

La pelea de Gabriel Heinze y Roy Keane

Roy Keane y Gabriel Heinze fueron compañeros en el Manchester United por dos temporadas (Grosby)

En la temporada 2004/05, el Manchester United peleó el campeonato palmo a palmo con el Chelsea y cada paso en falso, en cualquier competición, traía consecuencias. En la Copa de la Liga ante los blues, en la vuelta de las semifinales, los red devils cayeron por 2 a 1 y quedaron eliminados tras el empate en 0 de la ida. Ya en mayo, con todas las competiciones terminadas, no lograron ningún título.

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Heinze, que se había ganado un puesto en aquel gran equipo, reveló qué fue lo que sucedió en los vestidores tras la derrota. En una entrevista con Pura Química, el defensor relató: “El equipo fue desastroso. Yo, la verdad, no había jugado tan mal”. Sin embargo, el altercado llegó una vez que todo el plantel estaba en el vestuario: “Yo entro primero, él entra después. Yo no sabía inglés”, agregó.

Con este panorama, destacó que, al no saber el idioma, lo único que había aprendido eran los insultos: “Yo veo que me está mirando a mí y me dice: ‘Fuck off’. Yo sabía que eso era una palabra. Y yo me paro y el tipo se me viene y le repito ‘Fuck off you’”. Fue allí cuando el ex Newell’s perdió el conocimiento: “De ahí no me acuerdo más nada”, haciendo alusión a que le había dado un golpe en la cara. “Yo cuando quise sacar la mano, ya no me acordaba de nada”, sentenció. Es más, al ser consultado en esa misma entrevista sobre si Keane lo había noqueado, Heinze respondió categórico: “Sí”.

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Roy Keane ganó siete Premier League y fue introducido en el Salón de la Fama (Action Images / Darren Walsh Livepic/File Photo)

En el mismo ciclo, el exdefensor dio a conocer cómo fue el día siguiente: “Me llama Ferguson y me dice: ‘Me enteré de lo que pasó’, y me dijo que no haga nada, que no pida disculpas: ‘Quédate tranquilo, que ya se olvidó’”, citó las palabras del entrenador. Roy Keane siempre fue conocido en el ámbito futbolero como un jugador intimidante y que ha protagonizado riñas con rivales.

De este modo, pasó a contar cómo fue el primer cruce en uno de los ejercicios durante el entrenamiento: “Yo un miedo y en una pelota, que yo voy fuerte con él, yo ya iba predispuesto a cualquier cosa”. Fue allí cuando el capitán del equipo, en plena jugada, le dice: “Lo que pasa en una cancha de fútbol, queda en una cancha de fútbol. Lo que pasa en un vestuario, muere ahí”.

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No obstante, aseguró que tuvieron una gran relación, tanto dentro como fuera del campo. “Me sentaba al lado de él, me venía a buscar a mi casa. Me acompañaba, me buscaba y me llevaba todos los días”, sentenció el argentino. Incluso, catalogó como “excelente relación” la que tuvieron y destacó que es uno de los máximos ídolos del Manchester United.

El legado de Roy Keane en Manchester United y la Premier League

Roy Keane estrechá la mano con Patrick Vieira, capitán del Arsenal y principal rival a principios de los 2000 (Action Images via Reuters/Michael Regan/File Photo)

Pese a sus controversias, el irlandés dejó una huella profunda en el fútbol inglés a través de su liderazgo, su intensidad y su capacidad para influir en el rendimiento de sus equipos. Diego Forlán, que también coincidió con él, lo describió como un “jugador muy inteligente”, además de “crack” y monstruo". Además de las varias conquistas en la liga, fue nombrado en el Salón de la Fama.

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Un árbitro de aquella época, que impartió justicia en varios encuentros del Manchester United, explicó que ni él quería a los referees y ellos tampoco lo querían: “Estaba justamente balanceado”, explicó Mark Clattenburg en una entrevista en 2020.

Por su parte, jugadores como Paul Scholes llenaron de elogios al mediocampista irlandés: “Era increíble jugar con él y era alguien en quien siempre podías confiar”. Rio Ferdinand, otro defensor del salón de la fama, reveló: “Si tuviera que elegir un jugador de mi equipo, siempre lo escogería por delante de cualquier otro jugador con el que haya jugado”. Gracias a su juego y su capitanía, se convirtió en leyenda del deporte, sirviendo de inspiración para una camada de futbolistas que llegaron al éxito.

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