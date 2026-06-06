La industria guatemalteca de cosméticos e higiénicos eleva 9% sus exportaciones hasta USD 168,7 millones

La industria guatemalteca de cosméticos, higiénicos, creció, 9% y alcanzó exportaciones por USD 168,7 millones a marzo de 2026, un resultado que la consolida como uno de los sectores manufactureros con mayor dinamismo exportador del país y sostiene su presencia en más de 35 mercados con una oferta de cuidado personal, higiene y limpieza capaz de abastecer tanto el mercado local como el internacional.
Centroamérica concentró el 69% de las ventas externas del sector y generó USD 116,6 millones. El Salvador encabezó ese bloque con USD 31.9 millones, seguido por Honduras con USD 29.4 millones y Nicaragua con USD 29 millones.
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Los rubros con mayor peso fueron jabones y detergentes, con USD 104.4 millones y un alza de 9%; aceites esenciales, con USD 23.7 millones y un crecimiento de 13%; e higiene personal, con USD 22.8 millones y una expansión de 7%.
La expansión fuera de Centroamérica aceleró el crecimiento del sector
La diversificación geográfica también ganó tracción fuera de la región. México aumentó sus compras 47%, Estados Unidos 36%, Colombia 157% y Francia 159%.
En conjunto, América del Norte alcanzó USD 24,3 millones y registró un incremento de 44% frente al año anterior. Ese desempeño muestra que la oferta guatemalteca logra responder a estándares internacionales exigentes.
La respuesta a la pregunta central del sector es concreta: Guatemala exporta productos de cuidado personal, higiene y limpieza mediante marcas propias y privadas, y lo hace con una base exportadora que ya opera en más de 35 mercados y mantiene capacidad para atender de forma simultánea la demanda nacional y la internacional.
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Jennifer Mendoza, gerente del Sector de Manufacturas de AGEXPORT, afirmó: “El sector de cosméticos e higiénicos representa la capacidad y madurez exportadora de la manufactura guatemalteca.
Desde el Sector de Manufacturas de AGEXPORT, nuestro trabajo es acompañar a la industria en su preparación regulatoria, fortalecer su oferta exportable y abrir nuevas oportunidades comerciales. Es un sector con enorme potencial y nuestra tarea es asegurarnos de que cada vez más empresas puedan aprovecharlo”.
AGEXPORT advirtió que los costos y la infraestructura restan competitividad
Aida Fernández, directora de Crecimiento de las Exportaciones de AGEXPORT, sostuvo que el avance exportador convive con obstáculos estructurales para producir y vender al exterior. La directiva señaló que la infraestructura vial deficiente, los altos costos logísticos y otros factores están limitando la competitividad del país.
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Fernández afirmó: “Las exportaciones de cosméticos e higiénicos continúan creciendo gracias al esfuerzo, inversión e innovación de las empresas guatemaltecas.
No obstante, este crecimiento no debe ocultar una realidad preocupante: las condiciones para producir y exportar son cada vez más complejas.
La infraestructura vial deficiente, los altos costos logísticos y otros factores estructurales están restando competitividad al país y limitando las oportunidades de expansión de un sector con alto potencial de generación de empleo y valor agregado. Guatemala necesita actuar con urgencia para no perder oportunidades frente a otros mercados de la región”.
El Ministerio de Economía de Guatemala proyecta que el mercado minorista de cosméticos crecerá 9% anual hasta 2027
Un estudio del Ministerio de Economía de Guatemala proyectó que las ventas de cosméticos al por menor crecerán a una tasa compuesta anual del 9% entre 2023 y 2027, hasta llegar a Q994 millones.
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En el detalle del mercado local, el informe ubicó a la categoría de labios como la de mayor participación, con 35.0% del total, seguida por productos para ojos (27.0%) y maquillaje para el rostro (24,3%).
De acuerdo con el estudio, en 2023 la subpartida 3304.99 concentró la mayor actividad comercial del rubro: las exportaciones sumaron USD 28.48 millones, un alza de 9.9% frente al año anterior, mientras que las importaciones alcanzaron USD 74.37 millones, con un crecimiento de 29.4% respecto de 2022.
En el comercio exterior de 2023, Honduras fue el principal destino de las exportaciones guatemaltecas de cosméticos, con 27.14% de participación, y México lideró como proveedor de importaciones, con 25,06% del total importado, según el Ministerio de Economía.
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