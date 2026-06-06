La industria guatemalteca de cosméticos e higiénicos eleva 9% sus exportaciones hasta USD 168,7 millones

La industria guatemalteca de cosméticos e higiénicos expandió sus exportaciones un 9% hasta marzo de 2026, consolidando su presencia global y en Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria guatemalteca de cosméticos, higiénicos, creció, 9% y alcanzó exportaciones por USD 168,7 millones a marzo de 2026, un resultado que la consolida como uno de los sectores manufactureros con mayor dinamismo exportador del país y sostiene su presencia en más de 35 mercados con una oferta de cuidado personal, higiene y limpieza capaz de abastecer tanto el mercado local como el internacional.

Centroamérica concentró el 69% de las ventas externas del sector y generó USD 116,6 millones. El Salvador encabezó ese bloque con USD 31.9 millones, seguido por Honduras con USD 29.4 millones y Nicaragua con USD 29 millones.

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Los rubros con mayor peso fueron jabones y detergentes, con USD 104.4 millones y un alza de 9%; aceites esenciales, con USD 23.7 millones y un crecimiento de 13%; e higiene personal, con USD 22.8 millones y una expansión de 7%.

Un equipo de científicos trabaja diligentemente en un laboratorio de alta tecnología, investigando y desarrollando nuevos productos para la industria cosmética, utilizando equipos avanzados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión fuera de Centroamérica aceleró el crecimiento del sector

La diversificación geográfica también ganó tracción fuera de la región. México aumentó sus compras 47%, Estados Unidos 36%, Colombia 157% y Francia 159%.

En conjunto, América del Norte alcanzó USD 24,3 millones y registró un incremento de 44% frente al año anterior. Ese desempeño muestra que la oferta guatemalteca logra responder a estándares internacionales exigentes.

La respuesta a la pregunta central del sector es concreta: Guatemala exporta productos de cuidado personal, higiene y limpieza mediante marcas propias y privadas, y lo hace con una base exportadora que ya opera en más de 35 mercados y mantiene capacidad para atender de forma simultánea la demanda nacional y la internacional.

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Jennifer Mendoza, gerente del Sector de Manufacturas de AGEXPORT, afirmó: “El sector de cosméticos e higiénicos representa la capacidad y madurez exportadora de la manufactura guatemalteca.

Desde el Sector de Manufacturas de AGEXPORT, nuestro trabajo es acompañar a la industria en su preparación regulatoria, fortalecer su oferta exportable y abrir nuevas oportunidades comerciales. Es un sector con enorme potencial y nuestra tarea es asegurarnos de que cada vez más empresas puedan aprovecharlo”.

AGEXPORT advirtió que los costos y la infraestructura restan competitividad

Aida Fernández, directora de Crecimiento de las Exportaciones de AGEXPORT, sostuvo que el avance exportador convive con obstáculos estructurales para producir y vender al exterior. La directiva señaló que la infraestructura vial deficiente, los altos costos logísticos y otros factores están limitando la competitividad del país.

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Fernández afirmó: “Las exportaciones de cosméticos e higiénicos continúan creciendo gracias al esfuerzo, inversión e innovación de las empresas guatemaltecas.

No obstante, este crecimiento no debe ocultar una realidad preocupante: las condiciones para producir y exportar son cada vez más complejas.

La infraestructura vial deficiente, los altos costos logísticos y otros factores estructurales están restando competitividad al país y limitando las oportunidades de expansión de un sector con alto potencial de generación de empleo y valor agregado. Guatemala necesita actuar con urgencia para no perder oportunidades frente a otros mercados de la región”.

El Ministerio de Economía de Guatemala proyecta que el mercado minorista de cosméticos crecerá 9% anual hasta 2027

Un estudio del Ministerio de Economía de Guatemala proyectó que las ventas de cosméticos al por menor crecerán a una tasa compuesta anual del 9% entre 2023 y 2027, hasta llegar a Q994 millones.

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En el detalle del mercado local, el informe ubicó a la categoría de labios como la de mayor participación, con 35.0% del total, seguida por productos para ojos (27.0%) y maquillaje para el rostro (24,3%).

De acuerdo con el estudio, en 2023 la subpartida 3304.99 concentró la mayor actividad comercial del rubro: las exportaciones sumaron USD 28.48 millones, un alza de 9.9% frente al año anterior, mientras que las importaciones alcanzaron USD 74.37 millones, con un crecimiento de 29.4% respecto de 2022.

En el comercio exterior de 2023, Honduras fue el principal destino de las exportaciones guatemaltecas de cosméticos, con 27.14% de participación, y México lideró como proveedor de importaciones, con 25,06% del total importado, según el Ministerio de Economía.

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