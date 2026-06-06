Guatemala

La industria guatemalteca de cosméticos e higiénicos eleva 9% sus exportaciones hasta USD 168,7 millones

El desempeño a marzo de 2026 afianza al rubro entre los manufactureros más dinámicos, con presencia en más de 35 destinos y una oferta que también puede cubrir de forma simultánea la demanda interna

Guardar
Google icon
Infografía con datos sobre las exportaciones guatemaltecas de cosméticos, mostrando un mapa del mundo y diversos productos de cuidado personal.
La industria guatemalteca de cosméticos e higiénicos expandió sus exportaciones un 9% hasta marzo de 2026, consolidando su presencia global y en Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria guatemalteca de cosméticos, higiénicos, creció, 9% y alcanzó exportaciones por USD 168,7 millones a marzo de 2026, un resultado que la consolida como uno de los sectores manufactureros con mayor dinamismo exportador del país y sostiene su presencia en más de 35 mercados con una oferta de cuidado personal, higiene y limpieza capaz de abastecer tanto el mercado local como el internacional.

Centroamérica concentró el 69% de las ventas externas del sector y generó USD 116,6 millones. El Salvador encabezó ese bloque con USD 31.9 millones, seguido por Honduras con USD 29.4 millones y Nicaragua con USD 29 millones.

PUBLICIDAD

Los rubros con mayor peso fueron jabones y detergentes, con USD 104.4 millones y un alza de 9%; aceites esenciales, con USD 23.7 millones y un crecimiento de 13%; e higiene personal, con USD 22.8 millones y una expansión de 7%.

Vista aérea de cinco científicos en batas blancas y gafas de seguridad trabajando en un laboratorio con tubos de ensayo, frascos etiquetados y equipos.
Un equipo de científicos trabaja diligentemente en un laboratorio de alta tecnología, investigando y desarrollando nuevos productos para la industria cosmética, utilizando equipos avanzados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión fuera de Centroamérica aceleró el crecimiento del sector

La diversificación geográfica también ganó tracción fuera de la región. México aumentó sus compras 47%, Estados Unidos 36%, Colombia 157% y Francia 159%.

En conjunto, América del Norte alcanzó USD 24,3 millones y registró un incremento de 44% frente al año anterior. Ese desempeño muestra que la oferta guatemalteca logra responder a estándares internacionales exigentes.

La respuesta a la pregunta central del sector es concreta: Guatemala exporta productos de cuidado personal, higiene y limpieza mediante marcas propias y privadas, y lo hace con una base exportadora que ya opera en más de 35 mercados y mantiene capacidad para atender de forma simultánea la demanda nacional y la internacional.

PUBLICIDAD

Jennifer Mendoza, gerente del Sector de Manufacturas de AGEXPORT, afirmó: “El sector de cosméticos e higiénicos representa la capacidad y madurez exportadora de la manufactura guatemalteca.

Desde el Sector de Manufacturas de AGEXPORT, nuestro trabajo es acompañar a la industria en su preparación regulatoria, fortalecer su oferta exportable y abrir nuevas oportunidades comerciales. Es un sector con enorme potencial y nuestra tarea es asegurarnos de que cada vez más empresas puedan aprovecharlo”.

AGEXPORT advirtió que los costos y la infraestructura restan competitividad

Aida Fernández, directora de Crecimiento de las Exportaciones de AGEXPORT, sostuvo que el avance exportador convive con obstáculos estructurales para producir y vender al exterior. La directiva señaló que la infraestructura vial deficiente, los altos costos logísticos y otros factores están limitando la competitividad del país.

Fernández afirmó: “Las exportaciones de cosméticos e higiénicos continúan creciendo gracias al esfuerzo, inversión e innovación de las empresas guatemaltecas.

No obstante, este crecimiento no debe ocultar una realidad preocupante: las condiciones para producir y exportar son cada vez más complejas.

La infraestructura vial deficiente, los altos costos logísticos y otros factores estructurales están restando competitividad al país y limitando las oportunidades de expansión de un sector con alto potencial de generación de empleo y valor agregado. Guatemala necesita actuar con urgencia para no perder oportunidades frente a otros mercados de la región”.

El Ministerio de Economía de Guatemala proyecta que el mercado minorista de cosméticos crecerá 9% anual hasta 2027

Un estudio del Ministerio de Economía de Guatemala proyectó que las ventas de cosméticos al por menor crecerán a una tasa compuesta anual del 9% entre 2023 y 2027, hasta llegar a Q994 millones.

En el detalle del mercado local, el informe ubicó a la categoría de labios como la de mayor participación, con 35.0% del total, seguida por productos para ojos (27.0%) y maquillaje para el rostro (24,3%).

De acuerdo con el estudio, en 2023 la subpartida 3304.99 concentró la mayor actividad comercial del rubro: las exportaciones sumaron USD 28.48 millones, un alza de 9.9% frente al año anterior, mientras que las importaciones alcanzaron USD 74.37 millones, con un crecimiento de 29.4% respecto de 2022.

En el comercio exterior de 2023, Honduras fue el principal destino de las exportaciones guatemaltecas de cosméticos, con 27.14% de participación, y México lideró como proveedor de importaciones, con 25,06% del total importado, según el Ministerio de Economía.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloAgexportCosméticos de Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Justicia dominicana envía a juicio de fondo al exdirector del Intrant y empresarios por fraude en red semafórica

Un tribunal dominicano ordenó la apertura de juicio de fondo contra el exdirector del Intrant, el empresario José Ángel Gómez y varios exfuncionarios, acusados de liderar un fraude en el proceso de licitación para la modernización de los semáforos en la capital

Justicia dominicana envía a juicio de fondo al exdirector del Intrant y empresarios por fraude en red semafórica

El Salvador: Cobró cheques duplicados, lo condenan por peculado y deberá devolver más de USD 59,000

Entre 2011 y 2012, un hombre cobró cheques duplicados en el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial y ahora fue condenado a prisión y obligado a devolver más de USD 59,000

El Salvador: Cobró cheques duplicados, lo condenan por peculado y deberá devolver más de USD 59,000

Canal de Panamá modifica requisitos para construir nuevos puertos y corredor energético

Las enmiendas actualizan plazos y condiciones diferenciadas para los proyectos de Corozal, Telfers y el corredor energético interoceánico.

Canal de Panamá modifica requisitos para construir nuevos puertos y corredor energético

Honduras: Comisión Liquidadora detecta irregularidades administrativas y pérdida de información en instituciones intervenidas

La Comisión Técnica Liquidadora reveló una serie de hallazgos durante la presentación de su primer informe público, entre ellos, posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, desaparición de equipos de almacenamiento de información y gastos que serán remitidos a los entes contralores para su investigación

Honduras: Comisión Liquidadora detecta irregularidades administrativas y pérdida de información en instituciones intervenidas

Costa Rica busca expandir su café de especialidad en Corea del Sur tras elevar sus ventas externas

Seis empresas viajaron a Seúl y Busan para reunirse con representantes de 35 compañías locales, en una apuesta por captar un mercado con más de 100,000 cafeterías y alto gasto por consumidor

Costa Rica busca expandir su café de especialidad en Corea del Sur tras elevar sus ventas externas

TECNO

El nuevo lujo tecnológico: un televisor que se transforma en adorno cuando no lo ves

El nuevo lujo tecnológico: un televisor que se transforma en adorno cuando no lo ves

Así es la nueva función de Android para detectar llamadas falsas creadas con IA

¿La solución para los centros de datos orbitales? Presentan una batería preparada para el espacio

Robots humanoides se presentan en el más grande programa de talentos de EE. UU. y son ovacionados

Desarrollan sistema de aprendizaje que funciona como un “supercerebro”: en qué usarán este nuevo avance

ENTRETENIMIENTO

Pink reveló cómo vive las acrobacias aéreas que hará en los premios Tony: “Creo en sentir el miedo y hacerlo de todos modos”

Pink reveló cómo vive las acrobacias aéreas que hará en los premios Tony: “Creo en sentir el miedo y hacerlo de todos modos”

El capítulo final de Fleetwood Mac: qué pasó con cada uno de los integrantes

Adiós al sexo, los dulces y el alcohol: la insólita prohibición que aceptó Marlon Wayans para grabar ‘Réquiem por un sueño’

Quién fue el actor de “La Odisea” que pidió leer el guion de Christopher Nolan antes de unirse al rodaje

“No me convertí en actor para cambiar el mundo”: Peter Dinklage reflexiona sobre fama, representación y estereotipos

MUNDO

Más allá de la mesa familiar: cuáles son los factores que influyen en lo que comen los niños, según la ciencia

Más allá de la mesa familiar: cuáles son los factores que influyen en lo que comen los niños, según la ciencia

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se traban por los USD 24.000 millones de fondos iraníes congelados

El estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se prolonga mientras el conflicto se acerca a los 100 días

Zelensky afirmó que Putin eligió la guerra al rechazar su propuesta de negociación

El presidente libanés acusó a Irán de usar al Líbano “como moneda de cambio” en sus negociaciones con Estados Unidos