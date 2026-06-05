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Mariano Martínez le respondió a Rodrigo Lussich tras la tensa entrevista: “Le toqué una fibra que no le gustó”

El actor habló luego del fuerte cruce que tuvo con el conductor de Intrusos el jueves al mediodía

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El actor aseguró que el enfrentamiento que tuvo con el conductor fue tan solo un chiste (Video: LAM-América TV)

Mariano Martínez llegó a La Jaula de la Moda con la expectativa puesta en su nuevo rol como conductor, pero el estreno vino acompañado de un vendaval de críticas. En ese clima, Rodrigo Lussich se convirtió en una de las voces más filosas: las chicanas no tardaron en escalar hasta un cruce en vivo durante una nota en Intrusos que encendió la mecha. Lo que vino después fue una seguidilla de declaraciones, descargos en redes y, finalmente, la respuesta de Martínez sin filtros ante los cronistas de LAM y Desayuno Americano.

El primer cronista en interceptarlo fue el de LAM (América TV). La pregunta era directa: ¿qué había pasado con Lussich? Mariano cortó el intento de dramatización de entrada. “¿Qué tenso? Yo le hice un chiste a Rodrigo”, dijo. Y ante la insistencia del cronista, que lo describía como un momento “incómodo”, fue tajante: “No, yo no estuve en ningún momento incómodo. No, te juro por mi vida. Cero yo incómodo”.

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Martínez reconoció que algo había rozado al conductor de Socios del Espectáculo, pero lo relativizó: “Por ahí le toqué algo una fibra que no le gustó, pero nah, para mí está todo bien. Yo le hice un chiste, después creo que lo entendió así, después estuvimos bromeando con otras cosas”.

En medio de una entrevista en vivo, Maria Martínez le respondió a Rodrigo Lussich luego de las críticas por su llegada como conductor a La Jaula de la Moda (Intrusos - América)

Cuando el cronista le preguntó si Lussich había exagerado, Mariano eligió no juzgarlo: “Bueno, él lo tomó así. Cada uno recibe las cosas como puede. No voy a juzgarlo por eso. Aparte me lo dijo con respeto y está todo bien”.

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Uno de los momentos más llamativos llegó cuando el cronista le recordó que Lussich tiene un pasado como humorista. La respuesta de Martínez fue seca: “¿Él es humorista? No, no sabía. No tenía idea. Pero bueno, a ver, si es humorista debería haberlo tomado con humor de entrada”.

Sobre el vínculo personal entre ambos, Martínez fue claro: la última vez que se vieron en persona fue hace mucho tiempo. “Hace mil años nos vimos. Hace mil años”, repitió. Y ante la pregunta de si había habido interacciones por redes sociales, prefirió no entrar en detalles.

El cronista de Desayuno Americano fue más al hueso. Le preguntó por las declaraciones que Lussich había dado después del cruce, donde lo acusó de haberlo prepoteado y luego dado marcha atrás. Mariano lo negó sin dudar: “Nada que ver. Si yo lo quiero hacer, lo hago y me sostengo. Nada que ver. No, cero, cero. Si no se lo digo”.

Tras el enfrentamiento al aire de Intrusos, el actor le respondió al conductor de América (Video: Desayuno Americano-América TV)

Admitió, sin embargo, que en el momento del cruce notó que Lussich se había molestado: “Eso sí, porque lo dijo. Pero le dije: ‘Pero de qué te enojás, si es un chiste’. No, no, tengo confianza y bueno”.

Entonces el cronista subió la apuesta y le transmitió que Lussich había dicho que, de habérselo dicho en la cara, le hubiese pegado una trompada. Mariano soltó una carcajada. “Me causa gracia, de verdad”, dijo entre risas. Y cuando el cronista le preguntó si creía que eso era así, respondió: “No sé. Bueno, él ahí está fantaseando, qué sé yo”.

Las críticas de Lussich no se detuvieron ahí. También lo llamó mal actor y mal conductor, y llegó a compararlo con Joaquín Furriel para ilustrar la diferencia: “Él es un galán, no necesita ser buen actor, buen actor es Joaquín Furriel”. Mariano escuchó todo y respondió con la misma moneda: la risa. “¿Qué me importa lo que diga? Me chupa un huevo. Mirá, sabés, no quería decir la palabra, pero me chupa un huevo lo que diga. Así, perdón a la señora en la casa”.

Cada nuevo dato que el cronista agregaba recibía la misma respuesta: indiferencia mezclada con humor. “Para mí es casi un niño, te juro. Es como que me contás cosas que te juro, es gracioso, es surrealista, es chistoso. No sé, conmigo está todo bien. Que diga lo que quiera”, señaló Martínez. Y remató: “Todo eso que me estás contando que dijo, habla más de él”.

El conductor de Intrusos se despachó contra el actor y anfitrión de La jaula de la moda luego del tenso momento que vivieron (Video: Instagram)

El cierre de la entrevista llegó con una información que el cronista de Desayuno Americano dejó caer casi al pasar: al día siguiente, ambos tendrían función a la misma hora y existía la posibilidad de un reencuentro. Mariano volvió a reírse. “Qué sé yo. Bueno, bueno, voy a tener cuidado”, dijo.

Ante la pregunta de si creía que Lussich podría venir a buscarlo, Martínez dejó una advertencia sin levantar la voz: “Yo le aconsejaría que no, que no haga eso, que no venga. La violencia no lleva a nada”.

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