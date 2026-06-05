Estados Unidos derribó drones iraníes en el estrecho de Ormuz y lanzó un ataque contra estaciones de radar en Goruk y la isla de Qeshm

Un avión de vigilancia E-2D Hawkeye despega de la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, de la clase Nimitz de la Armada de los Estados Unidos, durante la Operación Furia Épica, un ataque contra Irán el 31 de marzo de 2026. Armada de los Estados Unidos/vía REUTERS

El Ejército de Estados Unidos bombardeó dos instalaciones de radar iraníes el viernes tras derribar cuatro drones lanzados hacia el estrecho de Ormuz, en lo que el Comando Central estadounidense (Centcom) describió como una acción de “legítima defensa”. Los aparatos, según el mando militar, “representaban una amenaza inmediata al tráfico marítimo regional”.

El Centcom precisó que los objetivos terrestres alcanzados fueron sitios de radar de vigilancia costera ubicados en Goruk y en la isla de Qeshm. El ataque buscaba, según la misma fuente, impedir nuevas acciones iraníes contra la navegación en la zona.

PUBLICIDAD

El incidente se enmarca en una serie de intercambios de ataques registrados en las proximidades del estrecho durante las últimas tres semanas. Por ese corredor transita una parte del comercio mundial de petróleo y gas natural, y su bloqueo ha provocado alzas en los precios de la energía, según informó Reuters. Washington sostiene que el cese el fuego acordado en abril sigue vigente, aunque los enfrentamientos reiterados han generado dudas sobre la solidez de esa tregua.

A principios de esta semana, drones iraníes causaron daños graves en una terminal de pasajeros del aeropuerto principal de Kuwait, dejando un muerto, decenas de heridos y el cierre temporal del aeródromo. El episodio elevó la preocupación sobre un posible colapso de la tregua.

PUBLICIDAD

El grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, rechazó ese acuerdo y ambas partes lanzaron nuevos ataques. El combate en el Líbano, donde las fuerzas israelíes han tomado control de amplias zonas del sur del país, añade presión a los esfuerzos por cerrar el conflicto con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz. Teherán ha condicionado cualquier tregua duradera a que esta se extienda también al territorio libanés.

Trump dice que Irán no acepta un acuerdo porque es “fuerte y orgulloso”

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Nathan Howard

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que Irán no tiene otra opción que negociar con Washington, aunque reconoció que sus líderes son “fuertes” y “orgullosos” y que el proceso llevará tiempo. El presidente estadounidense hizo estas declaraciones este viernes en una entrevista con NBC News, en la que también defendió el ritmo de las conversaciones y rechazó las críticas de quienes exigen una solución inmediata al conflicto, que esta semana cumplió cuatro meses.

PUBLICIDAD

“Son fuertes, orgullosos, hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer. No tienen otra opción, y lleva un tiempo”, afirmó Trump a la periodista Kristen Welker, de NBC News, al referirse a las negociaciones entre ambos países.

Según NBC News, el mandatario comparó la situación con la guerra de Vietnam para sostener que resolver una confrontación de esta magnitud requiere tiempo. Trump reiteró que Estados Unidos destruyó gran parte de la capacidad militar de Irán, incluidas fábricas de drones, plataformas de lanzamiento y centros de producción de misiles, aunque precisó que Teherán conserva entre el 21% y el 22% de su arsenal.

PUBLICIDAD

Previamente, un alto funcionario de la República Islámica declaró a la CNN que cualquier acuerdo con Washington dependía de que Trump acepte liberar USD 24.000 millones en fondos iraníes congelados. “Si él quiere llegar a un acuerdo con Irán, estos 24.000 millones de dólares son una prueba de la confianza que Irán quiere tener con Trump; esta es una prueba que Estados Unidos debe superar y se abrirá el camino”, señaló el funcionario.

Las dos partes han emitido señales opuestas sobre el estado de las negociaciones, que se desarrollan a través de mediadores paquistaníes mediante el intercambio de borradores de un acuerdo de paz. Teherán afirma que las conversaciones están paralizadas, mientras que Trump sostiene que siguen en marcha y adelantó que podría anunciarse un trato durante el fin de semana.

PUBLICIDAD