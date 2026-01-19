Sociedad

Múltiples fracturas en el cráneo: cómo sigue el hombre de 27 años que volcó con su cuatriciclo en Villa Gesell

El paciente, oriundo de Guernica, permanece en terapia intensiva con respiración asistida y medicación para sostener la presión arterial. Se postergó la operación programada para este lunes por una alteración en la coagulación

El joven de 27 años
El joven de 27 años sufrió fracturas en el cráneo, el rostro y la órbita ocular, según el último parte médico

El accidente ocurrido en los médanos de Villa Gesell durante el fin de semana terminó con un hombre de 27 años con múltiples fracturas en el cráneo y un delicado estado de salud. El joven volcó con su cuatriciclo en la zona del camping Pucará, donde se activó de inmediato el protocolo de emergencia y derivó en el traslado urgente de la víctima al Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martín” de La Plata.

El paciente, oriundo de Guernica, fue atendido inicialmente en el lugar por los servicios médicos, que lograron estabilizarlo antes de su derivación aérea. El último parte médico detalla que el joven presenta “fracturas en el cráneo, en la región frontal y parietal izquierda, así como en el rostro y en la órbita ocular”. La gravedad de las lesiones requirió la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), responsable del operativo de traslado en helicóptero sanitario desde Villa Gesell hasta La Plata en la madrugada del domingo.

La llegada al centro de alta complejidad marcó un nuevo punto crítico en la atención del paciente. Los médicos evaluaron la posibilidad de una intervención quirúrgica neurológica que incluía la limpieza de fragmentos óseos y la colocación de un sensor para monitorear la presión intracraneal. Sin embargo, el procedimiento fue pospuesto “por una alteración en la coagulación que se encuentra bajo tratamiento”, según el parte médico.

En paralelo, el hombre permanece internado en terapia intensiva, con respiración asistida y medicación destinada a sostener su presión arterial. El cuadro clínico se considera “de pronóstico muy reservado”. El diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave con compromiso facial y politraumatismos motivó la activación de todos los recursos disponibles.

El accidente en los médanos
El accidente en los médanos de Villa Gesell movilizó un operativo sanitario con traslado aéreo a La Plata

La secuencia de los hechos también puso en evidencia la respuesta coordinada de los equipos municipales y provinciales, que desplegaron un operativo sanitario para asegurar la atención inmediata de la víctima. La anticipación de una ambulancia en la playa, junto a la rápida gestión del traslado aéreo, fueron factores clave en la estabilización inicial del joven.

El caso se suma a una seguidilla de episodios similares en la costa bonaerense. El viernes previo, dos turistas de la Ciudad de Buenos Aires resultaron heridas tras volcar un cuatriciclo en los médanos de Villa Gesell. Días antes, un menor de ocho años sufrió lesiones graves al impactar un UTV contra una camioneta en la zona de La Frontera, Pinamar, hecho que involucró también a su padre y dos niñas que debieron ser asistidas por personal médico.

Frente a este escenario, la Municipalidad de Villa Gesell intensificó los controles sobre la circulación de vehículos recreativos en los médanos. El último operativo, realizado este domingo, derivó en el secuestro de 14 vehículos, discriminados en 12 cuatriciclos y dos motocicletas. El despliegue respondió a “graves infracciones a la normativa vigente”, que incluyeron la falta de documentación, ausencia de matrícula, irregularidades en la identificación y circulación por zonas no habilitadas, según precisaron desde el municipio.

En este contexto, las autoridades municipales y provinciales reiteraron el llamado a la “conducción responsable, al respeto de las normas de seguridad y a extremar las precauciones en zonas de médanos”, recordando que las prácticas recreativas en entornos arenosos pueden implicar riesgos graves si no se cumplen las reglamentaciones y condiciones mínimas de seguridad.

Por el momento, el hombre de 27 años continúa bajo estricta observación en el Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martín” de La Plata, mientras los profesionales evalúan la evolución de su estado clínico y la posibilidad de realizar la intervención quirúrgica postergada. Las próximas horas serán determinantes para definir los pasos a seguir en la atención del paciente.

