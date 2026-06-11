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Renunció por sorpresa el secretario de Defensa británico, John Healey

El funcionario indicó que deja el cargo debido a que el primer ministro, Keir Starmer, y el Ministerio de Finanzas no habían destinado suficientes recursos a su cartera

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John Healey (REUTERS/Toby Melville)
John Healey (REUTERS/Toby Melville)

El secretario de Defensa de Reino Unido, John Healey, anunció este jueves su dimisión debido a una disputa sobre el gasto militar en el país, señalando que no se están asignando los recursos necesarios para la defensa del territorio británico.

Healey publicó en redes sociales su carta de dimisión, dirigida al primer ministro británico, Keir Starmer, en medio del estancamiento de las conversaciones entre Defensa y Finanzas sobre la expansión del gasto militar, lo que ha retrasado el Plan de Inversión en Defensa.

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Healey subrayó que “esta nueva era de defensa requería más inversiones” a través de dicho plan y añadió que el “excelente y extenso trabajo” realizado en enero “confirmó la escala del desafío y el aumento de las demandas en defensa”.

Desde entonces, escribió Healey, “usted no ha sido capaz, y el Tesoro no ha estado dispuesto, a destinar los recursos que la nación necesita para defender al país en este momento de crecientes amenazas”. Healey ocupaba el cargo desde el 5 de julio de 2024 bajo el Gobierno de Starmer.

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Healey indicó a Starmer que, desde enero, “las demandas en defensa han aumentado aún más, al igual que los compromisos correctamente realizados por usted a los aliados”. Entre los argumentos mencionó “el conflicto en Oriente Próximo, con Reino Unido liderando ahora la misión militar multinacional en el estrecho de Ormuz; la seguridad en el Extremo Norte, con Reino Unido encabezando la misión 'Centinela del Ártico' de la OTAN; el aumento de la actividad rusa contra Reino Unido y los países de la OTAN y el incremento de los ataques en Ucrania, con el Acuerdo de París confirmando un despliegue británico en Ucrania tras un alto el fuego”.

El primer ministro británico, Keir Starmer; junto al ahora ex secretario de Defensa John Healey (OLI SCARFF/Pool via REUTERS/Archivo)
El primer ministro británico, Keir Starmer; junto al ahora ex secretario de Defensa John Healey (OLI SCARFF/Pool via REUTERS/Archivo)

“Hemos trabajado para asegurar un Plan de Inversiones en Defensa que haga dos cosas. En primer lugar, abordar ahora las crecientes demandas operativas de defensa e intensificar las acciones de Revisión Estratégica en Defensa (RED) para hacer frente a la creciente amenaza. En segundo lugar, establecer un camino claro para cumplir el nuevo compromiso de la OTAN que acordaron de gastar el 3,5% del PIB en 2035 durante la próxima revisión del gasto”, explicó.

Healey añadió: “Como hemos comentado periódicamente, estoy seguro de que Reino Unido debe fijar una fecha límite para el 3% del PIB en defensa en 2030”, y sostuvo que “este compromiso contaría con un fuerte apoyo de todos los partidos” y que “otros aliados europeos están avanzando en este sentido”. También reconoció el esfuerzo de Starmer para alcanzar este punto.

Healey destacó que “existen formas creíbles de hacer frente a los desafíos de financiamiento a medio plazo, trabajando a nivel multinacional y como lo están haciendo otras naciones europeas, para permitir proteger la capacidad de cumplir las misiones de nuestro Gobierno laborista”. Insistió en que el último acuerdo financiero presentado “está muy por debajo de lo que se requiere para la defensa y el país en este momento peligroso”.

El ex ministro señaló a Starmer: “Usted sabe lo que necesita la defensa. Usted lo defendió contundentemente en su discurso en la Conferencia de Seguridad de Munich en febrero. Sin una red que afronte el momento de esta manera, me veo obligado a tomar decisiones que reducirían la preparación de nuestras fuerzas y aumentarían el riesgo para el personal en las operaciones, y podrían hacer que el país sea menos seguro”.

Finalmente, Healey declaró que esta situación le lleva a presentar su dimisión, reiterando “todo su apoyo” al Gobierno de Reino Unido y expresando su orgullo por lo conseguido en menos de dos años de Ejecutivo laborista, como el apoyo a Ucrania ante la invasión rusa y el aumento de la inversión en defensa al 2,5% del PIB “tres años antes de lo que nadie esperaba”.

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