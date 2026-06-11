Belgrano: 20 personas fueron evacuadas tras el incendio en un departamento

Se incendió un departamento en Belgrano.

En el barrio de Belgrano, un incendio afectó este jueves el quinto piso de un edificio de catorce plantas ubicado en Avenida Olazábal 2021, entre O’Higgins y Arcos, y provocó la evacuación de al menos 20 personas. El siniestro generó una densa columna de humo y fuego visible desde la calle, lo que activó un operativo inmediato de los equipos de emergencia.

El incendio se produjo en una cocina de un departamento del quinto piso, que tomó en forma generalizada. Parte del edificio fue evacuado y otras diez personas, entre ellas dos menores, buscaron refugio en la terraza.

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Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informaron que el edificio comenzó a evacuarse de manera espontánea ante la magnitud de las llamas. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de la Ciudad y personal del SAME, que asistieron a los afectados por la inhalación de humo.

Bomberos participó del operativo y controló las llamas

Según los datos proporcionados a este medio, una mujer de 71 años recibió atención en el sitio tras diagnosticarse inhalación de humo con un nivel de COHb 6, mientras que un hombre de 78 años fue trasladado en ambulancia al Hospital Pirovano con convulsiones activas y un índice de COHb 5.

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La emergencia movilizó a los equipos de rescate y generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes observaron la intervención de los servicios de emergencia y la evacuación preventiva del edificio. De acuerdo con los reportes iniciales, no se registraron víctimas fatales y los equipos médicos permanecieron en el lugar para monitorear la evolución de los pacientes y brindar asistencia a los residentes afectados.

Hasta el momento, las autoridades investigan el origen del incendio y evalúan los daños materiales en la propiedad. El operativo de seguridad se mantuvo activo mientras continuaban las tareas de enfriamiento y control en el inmueble.

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Ayer, en Monte 5882, entre Larraya y Larrazábal, se registró otro incendio en una vivienda particular. En este caso, los servicios de emergencia constataron el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 80 años dentro del domicilio. Efectivos policiales y dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para controlar la situación y realizar las pericias correspondientes.

Se incendió una cocina en la sede de La Rural en Palermo y evacuaron a 60 personas

En otro caso, más de 60 personas fueron evacuadas este lunes por la tarde a raíz de un incendio en una cocina del subsuelo de La Rural, en el barrio porteño de Palermo. El siniestro activó un amplio operativo de emergencia y la intervención de Bomberos de la Ciudad, quienes lograron controlar el fuego sin que se reportaran heridos graves. Según fuentes policiales y la Agencia Noticias Argentinas (NA), el foco ígneo surgió en un sector destinado al servicio gastronómico, lo que provocó una rápida reacción de los presentes y el inicio inmediato de la autoevacuación del predio.

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Durante el procedimiento, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a tres mujeres que presentaban síntomas leves de inhalación de humo, aunque ninguna necesitó ser trasladada a un hospital. Las imágenes captadas en el lugar muestran a bomberos y policías revisando los planos del edificio y evaluando el estado estructural del inmueble, mientras el humo seguía visible en el ambiente. La mayoría de los evacuados eran trabajadores del lugar, identificados por sus uniformes de servicio, además de personal administrativo.

El predio de La Rural, con acceso principal sobre avenida Santa Fe y frente a plaza Italia, es uno de los centros de exposiciones más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Cada año, alberga más de 300 eventos y recibe a más de 4 millones de visitantes, entre los que se destacan la Feria del Libro, la Exposición Rural y la Feria Internacional de Turismo. La administración del establecimiento remarcó que la evacuación se llevó adelante en forma ordenada y que ninguna de las actividades previstas resultó afectada de manera significativa.

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El origen del incendio sigue bajo investigación, aunque las autoridades descartaron daños de gravedad en la infraestructura y confirmaron que el evento no alteró la programación del predio. El operativo finalizó una vez que los equipos de emergencia aseguraron la zona y permitieron el reingreso del personal.