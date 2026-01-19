Un hombre de 27 años volcó su cuatriciclo en los médanos de Villa Gesell y fue trasladado de urgencia a La Plata

Un joven de 27 años sufrió un grave traumatismo encéfalo craneano tras volcar su cuatriciclo en los médanos de Villa Gesell (Foto: Sector Informativo)

Este domingo se produjo un nuevo accidente vinculado al uso de vehículos recreativos en la costa bonaerense: un joven de 27 años resultó gravemente herido tras volcar en cuatriciclo en los médanos de Villa Gesell, lo que motivó su traslado urgente al hospital de alta complejidad de La Plata. El episodio intensificó la preocupación municipal por el aumento sostenido de accidentes similares en la zona y reactivó el llamado oficial a extremar las precauciones al circular por las playas.

Las autoridades locales informaron que la magnitud del accidente requirió una respuesta sanitaria coordinada. Según indicó la Secretaría de Salud de Villa Gesell, el paciente sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave con compromiso facial, acompañado de politraumatismos. Este diagnóstico motivó la activación del protocolo de emergencia, con participación del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y la colaboración del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Según informó el medio local Telégrafo, la presencia anticipada de una ambulancia en la playa permitió que el joven recibiera atención médica inmediata. Los profesionales lograron estabilizarlo inicialmente en el hospital local para luego gestionar un traslado aéreo sanitario a La Plata, dada la gravedad del cuadro.

El caso forma parte de una cadena reciente de incidentes similares. El viernes anterior, dos turistas provenientes de la Ciudad de Buenos Aires también protagonizaron un vuelco con cuatriciclo en los médanos geselinos y resultaron heridas.

La semana previa, un menor de ocho años, identificado como Bastián Jerez, sufrió heridas de gravedad al chocar un UTV contra una camioneta en la zona de La Frontera, en Pinamar. En ese vehículo iban su padre y dos niñas, quienes también debieron ser asistidas.

Bastian Jeréz, el nene de ocho años que resultó herido en el choque en La Frontera de Pinamar, permanece estable y en coma inducido

A la par del nuevo accidente, la Municipalidad de Villa Gesell intensificó las acciones de control vehicular sobre los médanos. Según detallaron fuentes oficiales a Telégrafo, durante un operativo realizado este domingo, el municipio secuestró 14 vehículos, discriminados en 12 cuatriciclos y dos motocicletas. El despliegue se fundamentó en “graves infracciones a la normativa vigente”, incluyendo la falta de documentación, ausencia de matrícula o dominio, irregularidades en la identificación y circulación sin mínimos de seguridad, según precisaron.

Como resultado del procedimiento, se labraron 40 actas de infracción por faltas que incluyen falta de licencia de conducir, ausencia de seguro, incumplimiento de normas de tránsito y circulación por zonas no habilitadas. Además, se realizaron dos pruebas de alcoholemia, ambas con resultado positivo.

En este contexto, las autoridades insistieron en el llamado a “la conducción responsable, al respeto de las normas de seguridad y a extremar las precauciones en zonas de médanos”, advirtiendo que las prácticas recreativas en entornos arenosos implican riesgos graves, especialmente cuando no se respetan las reglamentaciones y condiciones mínimas de seguridad.

Batián Jeréz sigue en estado crítico. Aunque los médicos destacaron que se encuentra estable, el niño permanece bajo coma inducido. El menor fue sometido a su cuarta intervención quirúrgica en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” en Mar del Plata, donde los profesionales lograron el cierre del abdomen tras una compleja evaluación clínica, según informó el último parte médico al que tuvo acceso Infobae.

A menos de un día de la cirugía más reciente, el equipo médico comunicó que Bastian se encuentra estable tanto en lo clínico como en lo hemodinámico, sin necesidad de drogas vasoactivas, lo que representa una mejora dentro de su delicado cuadro. No obstante, subrayaron que el pronóstico sigue siendo reservado y que su evolución continúa en observación dentro de la unidad de cuidados intensivos. El personal del hospital indicó que se aguarda la evolución del paciente para iniciar el retiro gradual de los sedantes, dependiendo de las respuestas clínicas observadas.

El hospital también aseguró que la familia del niño recibe acompañamiento psicológico permanente. Según el comunicado oficial, los equipos de salud mental provincial han trabajado desde un principio con los allegados, primero en Pinamar a través de la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico, y posteriormente en Mar del Plata por parte de profesionales de la Región Sanitaria VIII.

Desde el traslado de Bastian Jeréz el jueves, los médicos llevaron a cabo estudios de alta complejidad—incluyendo tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen—que revelaron múltiples fracturas de cráneo y llevaron a la realización de una cirugía para colocar una válvula destinada al control de la presión intracraneal.

La primera operación se realizó en la noche del lunes, cuando recibió un “packing hepático” para controlar una hemorragia cerca del hígado. Al día siguiente se repitió la intervención, ya que persistía la inestabilidad. Tras mostrarse una leve mejoría, ya en Mar del Plata, lo intervinieron por tercera vez para colocar la válvula mencionada.

El caso presenta un frente judicial activo. Las autoridades imputaron al padre de Bastian Jeréz por lesiones culposas, señalando que el menor no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente, lo que consideran una responsabilidad directa. Similar acusación recayó sobre los conductores de la camioneta Amarok y del UTV implicados, quienes ya fueron notificados. Los vehículos permanecen incautados a la espera de nuevas pericias técnicas que permitan establecer la mecánica del choque.

En el plano legal, Matías Morla asumió la defensa del padre del niño y se trasladará a Mar del Plata para presentarse ante la causa.

Desde Junín, el empresario Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok, agradeció a través de Instagram las muestras de apoyo recibidas. “Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, escribió Molinari, quien enfrenta cargos por lesiones culposas. Pidió “prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia” y expresó su confianza en que “la verdad y la justicia van a aclarar las cosas”.