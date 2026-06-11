ACDE cerró su encuentro anual con un pedido a los empresarios: “Salir del metro cuadrado y animarse a competir en el mundo”

Víctor Valle, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa,

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) cerró ayer su 29° Encuentro Anual con un llamado a los empresarios a competir en el mundo y sostener un liderazgo humanista dentro de las organizaciones, en una reunión que también puso el foco en dos fuerzas que, según los expositores, ya condicionan el futuro argentino: la caída de la natalidad y la irrupción de la inteligencia artificial en el trabajo.

Más de 700 asistentes participaron durante dos jornadas en el salón principal del Regimiento I de Patricios, en Palermo. En ese marco, Alejandra Ferraro, presidenta del Encuentro Anual de ACDE y directora global del Área de Recursos Humanos de Accenture, advirtió que en Argentina hubo un decrecimiento del 47% en la tasa de natalidad y pidió a las empresas generar políticas que alienten los proyectos de familia.

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Víctor Valle, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, dijo en el cierre que la entidad tiene “una esperanza enorme en el futuro de nuestro país, en las oportunidades que como empresarios podemos generar para nuestros compatriotas”. También convocó a “salir del metro cuadrado y no tener miedo de competir en el mundo y profesar el humanismo al interior de las organizaciones”.

El equipo de ACDE y algunos de los expositores del evento

Valle agregó que “necesitamos personas para prosperar y no perder de vista nuestro propósito: somos personas que hacemos cosas para mejorar la vida de otras personas”. Sobre el escenario económico y político, planteó: “No hay magia, el superávit fiscal es necesario pero es un punto de partida, necesitamos estimular consensos y diálogo, pensemos en nuestras familias, en las generaciones que vienen y definamos un proyecto común. El Evangelio nos propone el camino del Encuentro, escuchémoslo”.

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La caída de la natalidad y el envejecimiento poblacional atravesaron el debate

La apertura estuvo a cargo de Ferraro y del arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi. Ferraro sostuvo que el error frente al avance de la IA es alejar de las organizaciones “aquello que nos hace esencialmente humanos, la capacidad de discernimiento y el pensamiento crítico, que enriquecen a las empresas”.

Rossi vinculó esa discusión con el ejercicio del mando y afirmó: “Si algo es hoy más necesario que nunca es la capacidad de un líder de cuidar a su gente, de corregir con cariño y respeto cuando sea necesario”.

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En el panel sobre demografía y familia participaron el padre Mariano Caracciolo, vicario para los jóvenes de la Diócesis de San Isidro; María Inés Passanante, profesora ordinaria de la Universidad Católica Argentina, y el empresario Gastón Podestá. Podestá resumió la urgencia del tema con una frase: “Estamos acá planteando algo que nos está pasando hoy pero no nos damos cuenta”.

Passanante explicó que la tasa global de fecundidad ya no alcanza el umbral mínimo necesario para el reemplazo generacional. Añadió que en Argentina la natalidad cayó desde la década de 1960 y que ese proceso acerca al país a otros que ya enfrentan un envejecimiento poblacional capaz de generar desequilibrios y un panorama que definió como “invierno demográfico”.

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“Tenemos una esperanza enorme en el futuro de nuestro país, en las oportunidades que como empresarios podemos generar para nuestros compatriotas”, dijo Valle

Caracciolo pidió orientar a los jóvenes hacia proyectos de vida familiar y afirmó: “Los jóvenes no son un problema, son una esperanza hacia adelante y tenemos que trabajar para que quieran y abracen un proyecto familiar que nazca en sus corazones. Ayudarlos a que se animen a pensar el largo plazo”.

Los expositores señalaron energía, minería, agro e IA como ejes de oportunidad

En el segmento sobre el nuevo mapa global, el analista Fabián Calle, senior fellow de la Florida International University, sostuvo que “hoy la Argentina tiene un futuro económico venturoso: se está convirtiendo en una gran productora de energía y minerales, lo que la transforma en un país altamente compatible con Estados Unidos y la Unión Europea”.

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Esa idea reapareció en el panel sobre productividad y desarrollo, del que participaron Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro; Sofía Pescarmona, CEO de Lagarde; Gustavo Manríquez, CEO del Banco Supervielle, y Felicitas Castrillón, VP de Comunicación y Publicidad de The Walt Disney Company Latam. Bosch dijo que Argentina tiene ventajas en energía, minería y agro, y reclamó “locura por la eficiencia” y un rumbo estable para competir en alimentos y energías renovables.

Pescarmona afirmó que su foco está en la productividad y en crear valor, y que la baja de la inflación obliga a las empresas a concentrarse en esos objetivos y a reinventarse. Manríquez sostuvo que si Argentina se sostuvo fue por el empresariado local y agregó que la oportunidad actual exige capacitar a la gente para competir con eficiencia, mientras Castrillón sintetizó el punto común del panel: “Nos tenemos que quitar el miedo a competir”.

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En el bloque dedicado a tecnología, Majd Sakr, chief learning and research officer de Accenture, definió el presente como “un momento inédito de aceleración tecnológica”. Sobre la IA, afirmó: “Lo que lo hace especial es la tensión que crea la IA, en particular entre la velocidad de la tecnología y la profundidad humana. Porque el necesario juicio humano requiere contexto, responsabilidad y en muchas ocasiones bajar la velocidad, algo que la IA no hace”.

Sakr cerró con una definición sobre el vínculo entre personas y sistemas inteligentes: “Por eso el futuro no es humanos vs. IA, es aprender a trabajar en conjunto con los agentes”. Después, Walter Abrigo, director general y socio de Santex, señaló que los informes de los modelos de frontera indican que el 95% de las organizaciones usa IA solo para mejorar algunos procesos internos.

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Érica Reynoso, directora de Naranja X, sostuvo que la construcción de confianza en los equipos no puede hacerse desde lo digital porque “ese proceso es irremediablemente humano”, aunque remarcó que la tecnología les permitió crecer en los últimos tres años. Por su parte, Silvia Tenazinha, directora general de Salesforce, afirmó que el crecimiento récord de la economía del conocimiento en Argentina muestra que el desarrollo productivo dependerá de la colaboración entre capacidad humana e inteligencia artificial.

Educación y liderazgo

El último panel de la mañana estuvo dedicado a educación y futuro, con Constanza Gorleri, chief sustainability officer del Grupo Financiero Galicia, como moderadora. Marcela de la Fuente, directora ejecutiva del Colegio Madre Teresa, sostuvo que acompañar a los jóvenes exige potenciar sus capacidades y adaptar las propuestas educativas a la época actual, mientras Claudia Viviana Gómez, presidenta de la Fundación Queen Mary, afirmó que el liderazgo y la educación emocional son tan importantes como la capacitación tecnológica.

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Por la tarde, Alejandro Melamed, fundador y CEO de Humanize Consulting; Tomás Giovanetti, CEO y fundador de TGA; Verónica Marcelo, especialista en desarrollo y transformación de negocios, y Ferraro discutieron sobre liderazgo. Melamed afirmó que “la estrategia para tener éxito requiere personas y cultura en la ejecución” y que “en el futuro lo humano será el lujo”, mientras Ferraro sostuvo que liderar bien exige conocer al otro, entender sus aspiraciones, escuchar más, estar presentes, ocuparse de la salud mental y comunicar con claridad.

El cierre estuvo a cargo de Felipe Contepomi, entrenador principal del Seleccionado Nacional de Rugby, y Eduardo Braun, especialista en liderazgo y cultura organizacional. Contepomi defendió un entorno psicológicamente seguro, donde el error sea aceptado y exista una cultura de equipo con liderazgo horizontal e intermediarios que conecten al grupo, y Braun afirmó que “son las buenas personas las que construyen los buenos equipos”.

Como destacó el martes Infobae, durante la primera jornada se leyó una carta del Papa León XIV a los socios de ACDE. En el mensaje, el pontífice afirmó que “el mundo necesita con urgencia empresarios y dirigentes que, por amor a Dios y al prójimo, trabajen en favor de una economía que esté al servicio del bien común”.

También participó Sigrid Marz, presidenta de Uniapac Internacional, quien señaló: “Más de 4000 líderes de negocios cristianos podemos hacer una diferencia en el planeta”. En el mismo encuentro, la expresidenta de ACDE Silvia Bulla asumió la presidencia de Uniapac latinoamericana y afirmó: “Nuestro continente tan lleno de desafíos y oportunidades necesita empresarios formados en valores”.