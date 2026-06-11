Acuerdo entre el Gobierno y las universidades: qué incluye la recomposición salarial y los nuevos fondos

Las universidades reclaman además la reactivación de la obra pública, el equipamiento de laboratorios y la construcción de aulas, que no forman parte del acuerdo

Las universidades públicas argentinas y el gobierno nacional lograron un acuerdo que contempla un aumento salarial para el personal docente y no docente, incrementos en los fondos para gastos de funcionamiento y un refuerzo de 50.000 millones de pesos destinados a los hospitales universitarios. El convenio ofrece un alivio parcial tras meses de conflicto y debate sobre el financiamiento universitario, aunque permanecen demandas estructurales pendientes para el sector académico.

El acta establece una recomposición salarial cercana al 25%, una suba del 20% para gastos de funcionamiento, un refuerzo de $50 mil millones para hospitales universitarios y un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano. El acuerdo no incluye mejoras para la beca Progresar.

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Qué incluye el acuerdo entre el Gobierno y las universidades

El punto central del entendimiento es la actualización salarial para docentes y no docentes. En junio se aplicará un 21,33% y en octubre un 3,3%, lo que totaliza 24,33%.

Al mismo tiempo, las universidades sostienen que los salarios quedaron muy por detrás de la inflación desde el inicio del conflicto. En ese marco unos 10 mil docentes dejaron de dar clases por los bajos ingresos.

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Además de la cuestión salarial, el acuerdo incorpora una partida de $50 mil millones para hospitales universitarios. Ese monto no estaba contemplado en el presupuesto 2026 y se suma a los $80 mil millones previstos.

El acta también prevé un aumento del 20% para gastos de funcionamiento de las casas de estudio y del 50% para las becas Manuel Belgrano. No se incluyó una actualización para Progresar.

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El Consejo Interuniversitario Nacional definirá los próximos pasos del conflicto universitario y las paritarias volverán a tratarse con el Ministerio de Capital Humano y los gremios EFE/ Adan González

Negociación y Ley de Financiamiento

En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer, el ingeniero Rubén Soro, rector de la Universidad Tecnológica Nacional dijo que el acuerdo representa un alivio, aunque remarcó que no resuelve el reclamo de fondo. Asimismo agradeció al Consejo Interuniversitario Nacional, a los gremios y al apoyo social. “Es un alivio este aumento, porque nuestros docentes y no docentes y nuestros estudiantes la están pasando muy mal”, afirmó.

El rector sostuvo que durante la negociación hubo presiones para retirar la Ley de Financiamiento Universitario. “Nosotros no vamos jamás a retirar la ley. Eso quedó claro y quiero que quede claro a toda la sociedad”, señaló.

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Al mismo tiempo planteó que el acuerdo no implica el cumplimiento de esa norma. “No es un comienzo, como por ahí se dice, de cumplimiento de la ley”, expresó. También sostuvo que el Poder Judicial falló dos veces a favor de las universidades.

En ese tramo de la entrevista, insistió en que la ley de financiamiento sigue vigente como reclamo del sistema universitario. Según explicó, el entendimiento alcanzado en las últimas horas cubre solo una parte de las demandas.

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Los salarios establecidos

Consultado por el ingreso promedio del sector, Soro explicó que los no docentes de la categoría siete, la más baja, arrancan en aproximadamente $800 mil. A partir de ahí, el salario sube según categoría y antigüedad.

Sobre el personal docente, indicó que el promedio, entre un ayudante de primera y un titular exclusivo, se ubica “en el orden del $1,5 millones”. Aclaró que se trata de una referencia general.

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El rector vinculó esos montos con la salida de parte del plantel docente. En el reportaje se planteó que el deterioro salarial provocó la desvinculación de miles de profesores en distintas universidades del país.

Soro respondió que esa situación puede revertirse, aunque llevará tiempo. Dijo que algunas vacantes se cubrieron con nuevos docentes, pero advirtió que el proceso afecta el funcionamiento y el nivel académico.

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Rubén Soro afirmó que el acuerdo representa un alivio, pero no resuelve el reclamo de fondo por la Ley de Financiamiento Universitario

Cómo seguirá el conflicto universitario

El rector de la UTN anticipó que el Consejo Interuniversitario Nacional mantendrá una reunión en las próximas horas para definir los pasos a seguir. También aseguró que escucharán la posición de los gremios docentes y no docentes.

Soro destacó como un avance que las paritarias vuelvan a canalizarse por la vía correspondiente. “Lo importante es que se van a realizar paritarias a partir de ahora, como tiene que ser”, afirmó.

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Según explicó, la discusión salarial debe darse entre el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Capital Humano, y los gremios. A su entender, ese esquema quedó definido en esta etapa de la negociación. Y adelantó que el sector emitirá un comunicado con sus conclusiones.

Qué reclaman las universidades más allá del acuerdo

Soro remarcó que el acta firmada no contempla temas que las universidades consideran centrales. Mencionó la obra pública paralizada, el equipamiento de laboratorios, la construcción de aulas y otras necesidades estructurales.

En ese punto, corrigió una referencia hecha durante la entrevista y aclaró que la mejora acordada no corresponde a infraestructura, sino a gastos de funcionamiento. Subrayó que la obra pública universitaria sigue frenada.

Asimismo defendió el papel de la universidad pública en la Argentina y recordó el perfil federal de la UTN. Dijo que la institución tiene presencia en todo el país y un origen ligado a los trabajadores.

Sobre el cierre, afirmó que el sistema universitario podrá recuperarse, aunque no en el corto plazo. “Va a llevar mucho tiempo”, concluyó.

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