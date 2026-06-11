Economía

Mundial en la oficina: por qué la mayor parte de los argentinos se autoperciben “mediocampistas” en sus equipos de trabajo

El clima en los espacios laborales resulta un eje central y la predisposición a colaborar parece natural entre los argentinos

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Un grupo de hombres y mujeres, hinchas de la selección argentina, sonríen y levantan los brazos en un estadio. Visten camisetas albicelestes y hay confeti cayendo.
El 40% de los trabajadores argentinos se identifica con el arquetipo del “mediocampista” dentro de sus equipos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia del Mundial 2026 se extiende más allá de los estadios y alcanza el ámbito laboral, donde las prioridades y dinámicas de los equipos de trabajo resultan fundamentales en el día a día. Según un informe elaborado por Bumeran, los trabajadores argentinos presentan una visión colaborativa con sus colegas.

Revela además que el 40% de los trabajadores argentinos se identifica con el arquetipo del “mediocampista” dentro de sus equipos. Esta figura, esencial en el fútbol como motor y equilibrio del grupo, representa en la oficina a quienes aseguran el flujo de información, cuidan el clima laboral, asisten a colegas sobrecargados y vigilan que nadie quede aislado.

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La tendencia a priorizar el trabajo en equipo se consolida, ya que el 30% de los encuestados señala que la mayor satisfacción deriva del buen funcionamiento colectivo, el porcentaje más alto entre los países de la región analizados.

A su vez, consultados por qué estilo elegirían si fueran el capitán del equipo, el 33% dice que le gustaría liderar dando el ejemplo y seguridad, el 26% lo haría de manera estratégica, el 23% uniendo al equipo, el 11% poniéndose el equipo al hombro y el 7% imponiendo respeto y orden.

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Una mujer y un hombre de negocios lideran una reunión de cinco personas en una sala de conferencias moderna con una pantalla de gráficos y una ventana grande.
La tendencia a priorizar el trabajo en equipo se consolida, ya que el 30% de los encuestados señala que la mayor satisfacción deriva del buen funcionamiento colectivo(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto del Mundial, el estudio de Bumeran no solo utiliza la metáfora futbolística para describir personalidades sino que también permite observar comportamientos predominantes ante distintas situaciones laborales. Por ejemplo, ante errores en el trabajo, el 63% de los talentos indica que ayudaría a sus compañeros a resolver el problema.

Apenas el 20% optaría por analizar las causas, el 12% considera que los errores forman parte del juego y solo el 5% los relativiza como cuestiones inevitables.

Además, la cohesión interna se refleja en la manera en que los equipos encaran desafíos y proyectos. El 36% de los argentinos prefiere acompañar a sus compañeros frente a objetivos complejos.

Cuando se trata de iniciar nuevos proyectos, el 41% declara que su primer impulso es ayudar y acompañar a los colegas, mientras que el 26% prioriza el orden y la defensa de los procesos. Otras posiciones, como quienes asumen el mando o se desentienden, son menos frecuentes.

Por otra parte, el 26% reconoce que su rol en su equipo de trabajo es el de conectar y facilitar el trabajo entre compañeros. Mientras que el 24% se encarga de asistir a quienes necesiten ayuda, el 22% ordena y trata de liderar al equipo, el 14% va para adelante haciendo que las cosas pasen y otro 14% se encarga de detectar y prevenir problemas.

Vista de un focus group con ocho profesionales, cuatro mujeres y cuatro hombres, sentados alrededor de una mesa de madera con documentos en una oficina blanca.
El 26% reconoce que su rol en su equipo de trabajo es el de conectar y facilitar el trabajo entre compañeros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto destacado es que el 35% de los argentinos apunta a la estabilidad como el valor principal en el trabajo, seguido por el 30% que prioriza la posibilidad de crecimiento profesional. El buen ambiente laboral es relevante para el 19%, mientras que la creatividad y el orden alcanzan el 8% cada uno.

Entre los aspectos menos valorados, el caos y la falta de reglas representan el mayor rechazo, con un 33%, seguidos por la falta de compromiso (28%), el individualismo (19%), la improvisación (11%) y el exceso de procesos burocráticos (9%).

En situaciones de conflicto, la tendencia es clara: el 65% de los trabajadores argentinos interviene para mediar, el 15% se ocupa de resolver el problema y solo el 19% opta por no involucrarse. Ningún participante se identifica con quien inicia los conflictos, lo que subraya la preferencia por entornos colaborativos.

Según Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint, “cuando las variables del entorno se vuelven impredecibles para las personas, los equipos de trabajo se convierten en redes de contención, convirtiendo los vínculos en el verdadero motor del trabajo. El espacio laboral ya no es solo un lugar de rendimiento, sino un entorno donde se construyen las redes de contención indispensables para sostener a las personas en momentos complejos”.

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