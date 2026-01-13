Córdoba: rescataron a un bebé que había quedado encerrado dentro de una camioneta por error

El rescate del niño se realizó rompiendo el vidrio delantero del conductor, decisión tomada de acuerdo al pedido de la madre del bebé

Durante la mañana de este martes, personal de la Dirección Bomberos de Córdoba intervino de forma inmediata en avenida Leandro Alem, ubicada en el barrio General Bustos, tras recibir un aviso sobre un incidente que involucró a un bebé de cinco meses.

De acuerdo con la información oficial, se activó el sistema de cierre centralizado de una camioneta Dodge Ram, lo que provocó que el pequeño quede atrapado en el interior. La madre del menor advirtió la situación apenas descendió del vehículo y notificó a las autoridades.

El procedimiento se realizó en coordinación con personal de la Policía de Córdoba y la Dirección de Bomberos. El responsable del operativo, el bombero y comisario Daniel Heredia, relató que tras entrevistar a la propietaria del vehículo, la mujer explicó que el cierre se accionó de manera automática, lo que imposibilitó la apertura de las puertas desde el exterior.

Ante la urgencia y siguiendo el pedido expreso de la madre, los bomberos optaron por romper el vidrio delantero del lado del conductor para rescatar al niño.

El accionar de los efectivos permitió recuperar al menor en cuestión de minutos, sin que se reportaran personas lesionadas durante la maniobra.

“Se rompió el vidrio delantero del lado del conductor y se entregó el bebé a su respectiva madre”, explicó el oficial Heredia. El menor estaba en buen estado de salud cuando se lo rescató.

Colapsó el techo de una casa y tres personas fueron rescatadas

La policía asistió a tres personas que quedaron atrapadas bajo los escombros

En el centro de Villa El Libertador, al sur de Córdoba, se registró una situación de alarma el pasado domingo por la mañana cuando el techo de una vivienda colapsó tras una posible explosión: tres personas quedaron bajo los escombros.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle Arani 5635 y generó la llegada inmediata de servicios de emergencia, lo que provocó preocupación en los vecinos de la zona.

El aviso activó la respuesta de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba y del Comando de Acción Preventiva (CAP). Los agentes ingresaron al domicilio y confirmaron que un hombre de 24 años y dos mujeres, de 50 y 79 años, permanecían atrapados bajo los restos de la estructura.

La casa, compuesta por cinco ambientes, complicó las maniobras de los rescatistas, que debieron emplear técnicas precisas para liberar a las víctimas.

Durante el operativo, primero lograron sacar a salvo a un hombre y a una mujer. La tercera persona, que tenía las piernas atrapadas, necesitó que se reforzara el apuntalamiento antes de poder ser rescatada.

Una vez fuera, los tres afectados recibieron atención médica urgente y fueron derivados a distintos centros de salud para su revisión y tratamiento.

En el domicilio también se encontraba una adolescente de 17 años, que pudo salir sin ayuda y no requirió traslado. El parte policial detalló que una de las mujeres fue trasladada en ambulancia al Hospital de Urgencias con quemaduras, mientras que los otros dos afectados ingresaron al Hospital Príncipe de Asturias para exámenes médicos más exhaustivos.

El episodio generó inquietud en Villa El Libertador y dio lugar a la apertura de una investigación judicial, orientada a determinar las causas de la explosión y el desplome posterior. Las pericias intentan establecer el origen del siniestro, mientras la Justicia analiza todas las posibilidades.

La coordinación entre bomberos, policía y personal sanitario resultó fundamental para el rescate y la atención de los involucrados, en una jornada marcada por la incertidumbre y la reacción rápida de los equipos de emergencia.

Las autoridades permanecen a la espera de los resultados de las investigaciones para esclarecer qué provocó la explosión que causó el colapso de la vivienda en Villa El Libertador.