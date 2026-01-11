Sociedad

Colapsó el techo de una casa en Córdoba y tres personas fueron rescatadas de entre los escombros

El hecho ocurrió en el barrio Villa El Libertador. Un hombre de 24 años y dos mujeres de 50 y 79 años recibieron asistencia de bomberos y servicios de emergencia tras quedar atrapados bajo los restos de la vivienda

La policía asistió a tres personas que quedaron atrapadas bajo los escombros

En el corazón de Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba, se vivieron momentos de tensión durante la mañana de este domingo cuando el techo de una vivienda colapsó tras una presunta explosión, dejando a tres personas atrapadas bajo los escombros. El siniestro ocurrió en una casa situada en la calle Arani 5635, movilizando rápidamente a equipos de emergencia y generando preocupación en la comunidad del sector sur cordobés.

El episodio activó la intervención de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba y personal del Comando de Acción Preventiva (CAP), quienes llegaron al inmueble y constataron que un hombre de 24 años y dos mujeres, de 50 y 79 años, habían quedado aprisionados bajo los restos de la estructura.

La vivienda contaba con cinco ambientes, lo que complicó las tareas de rescate y requirió de maniobras precisas por parte de los especialistas en emergencias.

Durante el operativo, los bomberos lograron extraer en primera instancia a un hombre y a una mujer, mientras que las labores para liberar a la tercera persona demandaron apuntalamiento adicional, ya que presentaba las extremidades inferiores atrapadas.

Bomberos y policía trabajaron en la extracción de los afectados bajo los restos de la casa

Una vez fuera, el personal médico brindó asistencia inmediata a los tres afectados, quienes fueron derivados a distintos centros de salud para su evaluación y tratamiento.

En el lugar también se encontraba una adolescente de 17 años, quien pudo salir del inmueble sin ayuda y no requirió traslado sanitario. El parte policial precisó que una de las mujeres rescatadas fue trasladada por un servicio de emergencias al Hospital de Urgencias con quemaduras en el cuerpo, mientras que los otros dos damnificados fueron derivados al Hospital Príncipe de Asturias para una valoración médica más exhaustiva.

Una menor de 17 años logró salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia

La noticia generó inquietud en Villa El Libertador y motivó la apertura de una investigación judicial para esclarecer las causas de la explosión y el posterior derrumbe. Las pericias técnicas buscan determinar el origen del siniestro, mientras la Justicia mantiene bajo análisis todas las hipótesis posibles.

El trabajo coordinado entre bomberos, policía y servicios de salud fue clave para la extracción y atención de los afectados, en una jornada marcada por la incertidumbre y la rápida respuesta de los equipos de emergencia.

Las autoridades permanecen a la espera de los resultados de las investigaciones para esclarecer el motivo de la explosión que provocó el colapso de la vivienda en Villa El Libertador.

Derrumbe en Parque Chas por un impactante incendio

Un incendio de gran magnitud afectó el pasado 3 de enero a una fábrica textil ubicada en la avenida General Benjamín Victorica al 3000, entre Barzana y Andonaegui, en el barrio porteño de Parque Chas.

El siniestro comenzó a las 2.17, y movilizó rápidamente a los servicios de emergencia que asistieron al lugar con cuatro ambulancias y una unidad de triage del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Por el hecho, una pared se derrumbó, aunque no se reportaron víctimas fatales.

La circulación quedó interrumpida en toda la zona por razones de seguridad ante la magnitud del operativo, que contó además con un importante despliegue de bomberos. Hubo entre siete y diez unidades de combate, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

Durante los primeros momentos de la intervención, los equipos médicos debieron asistir a dos hombres de 20 y 24 años que sufrieron inhalación de humo.

El operativo se extendió durante más de dos horas debido a la intensidad del fuego y tanto bomberos como personal de Defensa Civil operaban en conjunto para contener las llamas y evitar la propagación a edificaciones linderas. Las imágenes registradas mostraban cómo las llamas se movían incansablemente y alcanzaban cada vez mayor altura.

La situación fue reportada por el SAME y de acuerdo a la información obtenida por este medio, hubo un total de 30 personas evacuadas, además de los dos hombres que recibieron asistencia.

