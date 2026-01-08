El legado de Nínawa Daher impulsa proyectos inclusivos en museos y espacios públicos

Un recorrido por el Teatro Colón y los planos hápticos donados por la Fundación Nínawa Daher

El legado de la periodista y abogada Nínawa Daher se proyecta día a día con vigor y actualidad a través de las acciones inclusivas que impulsa la fundación que lleva su nombre y que preside su madre, Alicia Daher.

La organización consolidó una presencia decisiva en la promoción de la accesibilidad cultural, artística y educativa en espacios públicos, museos y teatros de la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones, honrando el compromiso de la joven comunicadora quien falleció el 9 de enero de 2011 en un accidente de tránsito en el barrio de Retiro.

Réplica del Patio Andaluz aportado por la Fundación Nínawa Daher

Este domingo 11, a las 20:30 horas, se llevará a cabo una misa en su honor en la Capilla Santa Teresa de Jesús de Pinamar, ubicada en la calle de la Calandria y Fragata, con la presencia de familiares y amigos.

La trayectoria de la Fundación Nínawa Daher

Las recientes actividades de la Fundación Nínawa Daher incluyeron la entrega de planos hápticos para el Teatro Colón, abarcando tanto el sector de Carruajes como la sala principal del teatro.

Alicia Daher, presidente de la Fundación Ninawa Daher, junto a Sofía Torroba, subsecretaría de Buenos Aires Discapacidad, presentando los planos hápticos del Teatro Colón

Además, se realizaron donaciones de réplicas tridimensionales de animales a instituciones como Temaikèn y Ecoparque, junto con planos accesibles para plazas emblemáticas de la ciudad, como Plaza Chile, Lago Regatas y Plaza Alemania. Este accionar culminó con la donación, en ocasión del 150º aniversario, de una réplica del Patio Andaluz, exhibida en la Comuna 14 para enriquecer las visitas guiadas por el Parque Tres de Febrero.

La memoria se hace presente y el legado se proyecta hacia adelante: construir un mundo mejor a partir de un dolor transformado

Desde el año 2013, la fundación priorizó el desarrollo de recursos específicos para la discapacidad visual mediante el proyecto Arte para Ciegos. A ello se suma la publicación del audiolibro Breves Relatos para Grandes Corazones, escrito por Ninawa Daher, para facilitar la lectura a personas con dificultades visuales.

Las donaciones y homenajes de la Fundación Nínawa Daher realizadas en el Rosedal de Palermo

Con esa iniciativa, se promovió la creación de la primera sala táctil en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, incorporando réplicas en 3D de obras patrimoniales, cartelería en braille, audiodescripciones y audioguías, destinados a favorecer la participación de personas ciegas o con baja visión en las actividades del departamento de Educación.

Réplica de Los Chacareros, de Antonio Berni, donado al Museo Sívori

Adicionalmente, colaboró con el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), el Museo Sívori, el Museo de la Cárcova y el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) para facilitar la experiencia multisensorial en el ámbito cultural.

La expansión de las acciones de accesibilidad se extendió al espacio público y al medioambiente. La fundación fue responsable de la provisión, ya sea como donación directa o en colaboración, de planos hápticos para sectores céntricos y barrios históricos de Buenos Aires como Puerto Madero, Palermo, Recoleta, Monserrat y San Nicolás, y para espacios como el Rosedal, el Lago Regatas y el Parque Ferroviario en Colegiales.

Réplica de La Piedad, de Miguel Ángel, donado al Museo de la Cárcova

También realizó acciones en hospitales y santuarios, incluyendo el Hospital Garrahan, la Basílica de Guadalupe en Santa Fe y el Santuario de Nuestra Señora del Valle en Catamarca.

Entre los avances celebrados por la Fundación se destaca la creación de un espacio multisensorial en el Rosedal de Palermo con rosas de fragancia intensa y señalización en braille, denominado Cantero Nínawa Daher, diseñado especialmente para personas con discapacidad visual.

Señalética en braille y macrotipo del cantero de rosas Nínawa Daher en el Rosedal de Palermo

Alicia Daher destacó la colaboración continua con el Museo de Arte Moderno, permitiendo que la Noche de los Museos sea inclusiva durante los últimos cuatro años, esfuerzo que en la actualidad se extiende al Museo Sívori y al Museo de la Cárcova.

La Fundación anuncia, año tras año, nuevas acciones destinadas a la mejora de la accesibilidad, con el objetivo de sumar más santuarios y espacios naturales como el que en 2026 se hará en el Santuario del Cura Brochero y el de Nuestra Señora de Lourdes en Córdoba a su red de apoyos.