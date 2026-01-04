Sociedad

Después del calor extremo y un frente frío en la misma semana, cómo estará el clima la próxima semana

Las condiciones meteorológicas fueron variadas durante la última semana del año y los primeros días del 2026. Para hoy se espera un clima cálido y hay una alerta naranja para el martes

Las temperaturas serán cálidas hasta
Las temperaturas serán cálidas hasta el martes que sube la temperatura

En apenas siete días, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentó rotundos cambios de valores térmicos que pasaron del calor sofocante en Año Nuevo, a sufrir un frente frío en los últimos días.

El último día del 2025 y el primero del siguiente, estuvieron marcados por una de las olas de calor más intensas, con temperaturas que alcanzaron los 39° C y una sensación térmica que rozó los 40. Según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se trató de un clima hostil para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. La marca se posicionó en un nivel naranja de alerta, que advertía por fenómenos meteorológicos peligrosos.

En esos días la humedad se mantuvo en torno al 61% y los vientos, provenientes del noroeste, no superaron los 4 km/h, lo que acentuó la sensación térmica en la ciudad. Localidades bonaerenses como Mar del Plata, San Carlos de Bolívar y Campo de Mayo superaron los 36° C.

La situación fue similar en otros puntos del país tales como Merlo, Dolores, La Plata, Olavarría, 9 de Julio y Rosario.

Pero un cambio rotundo ocurrió este viernes 2 de enero con la llegada de un frente frío proveniente de la Costa Atlántica. Las ráfagas de viento superaron los 50 kilómetros por hora, lo que generó un brusco descenso de la temperatura que recayó sobre la ciudad de Buenos Aires, donde la máxima no superó los 20° C y el viento sur alcanzó velocidades de hasta 59 km/h, afectando también el nivel del Río de la Plata con una fuerte crecida.

En la jornada del sábado el descenso térmico se consolidó. Las mínimas en Capital Federal se ubicaron en los 14° C y las máximas en torno a los 23° C, y se mantuvo el cielo parcialmente nublado.

La temperatura subirá el martes
La temperatura subirá el martes y hay una alerta naranja (Foto: SMN)

Pronóstico extendido en CABA

Para hoy, el pronóstico en la Ciudad de Buenos Aires se diferencia un poco de lo que fue el viernes. El organismo nacional del clima anticipó temperaturas cálidas que estarán entre los 15 grados de mínima y 25 la máxima. El cielo podría aparecer mayormente nublado, pero eliminando cualquier probabilidad de lluvias.

Se prevé un ascenso paulatino de la temperatura para el lunes, donde la máxima alcanzará los 28° con marcada presencia del sol. El martes volverán las altas temperaturas y hay alerta naraja: 30° C de máxima y cielo nublado.

Alertas meteorológicas para el norte y la cordillera

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene algunas alertas por tormentas aisladas para el norte del país, en localidades de Tucumán, Catamarca —Puna de Antofagasta de la Sierra, Belén, Cafayate, San Carlos, Tinogasta, Santa María, Tafí del Valle—; Jujuy —Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Yavi— y Salta —Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos—.

Alerta amarilla para el norte
Alerta amarilla para el norte (Foto: SMN)

Si bien el nivel de alerta es amarillo, lo que significa posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, persiste la posibilidad de que haya tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se esperan acumulados de precipitación entre 20 y 50 mm, con posibilidad de valores superiores en forma puntual y, en los niveles más altos de la cordillera, precipitaciones en forma de nieve y granizo.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados y seguir las instrucciones de protección civil ante cualquier cambio en las alertas vigentes. Días atrás, varias jurisdicciones sufrieron daños e inundaciones.

En Salta hubo fuertes lluvias, granizo y viento que ocasionó anegamientos, caída de árboles y daños materiales en distintos barrios. El fenómeno, que se extendió por el micro y macrocentro de la capital provincial y zonas aledañas, dejó calles inundadas, vehículos varados y múltiples intervenciones de servicios de emergencia.

Mientras que en Córdoba una persona murió al ser aplastada por una cabina de peaje debido a las fuertes ráfagas de viento que azotaron localidades como Villa Allende, donde además los vecinos reportaron granizo de gran tamaño con acumulación en calles, veredas y patios, daños en vehículos, techos y árboles, así como anegamientos temporarios.

