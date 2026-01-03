Fuerte temporal en Salta: hubo granizo, inundaciones y los vientos generaron destrozos

Cayeron 17 mm en tan solo 1 hora y más de 20 llamados al municipio por caída de ramas

La provincia de Salta experimentó un fuerte temporal de lluvia, granizo y viento que ocasionó anegamientos, caída de árboles y daños materiales en distintos barrios durante este viernes. El fenómeno, que se extendió por el micro y macrocentro de la capital provincial y zonas aledañas, dejó calles inundadas, vehículos varados y múltiples intervenciones de servicios de emergencia.

El Municipio de Salta indicó que los registros oficiales señalaron que, en la zona sur, la estación meteorológica del aeropuerto Martín Miguel de Güemes contabilizó 17 milímetros de agua caída en apenas una hora, mientras que en la zona norte, la cifra llegó a solo 3 milímetros, según datos del parque Bicentenario.

De acuerdo con la información de El Tribuno, la intensidad del temporal se manifestó especialmente cerca de las 15:30, cuando comenzaron a caer piedras de distintos tamaños, acompañadas de ráfagas de viento que alcanzaron los 48 kilómetros por hora. Antes del episodio, la temperatura superaba los 31 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la alerta amarilla por tormenta en Salta durante todo el fin de semana debido al riesgo climático (Municipio de Salta)

La acumulación de agua sobre arterias principales y en sectores como el canal Esteco provocó serios inconvenientes para vecinos y automovilistas, quienes debieron sortear calles completamente anegadas y obstáculos provocados por ramas y árboles caídos.

El saldo inicial del temporal incluyó 22 llamados a la línea gratuita 105 por caída de ramas y otros cinco por postes de empresas de cable, según los datos oficiales proporcionados por la Municipalidad de Salta. Equipos de la Subsecretaría de Protección Ciudadana desplegaron recorridos constantes en los sectores más comprometidos para intervenir ante riesgos y garantizar la seguridad de los transeúntes.

De manera paralela, integrantes de la Secretaría de Desarrollo Social realizaron relevamientos en los barrios para identificar las necesidades de las familias afectadas. Muchas viviendas sufrieron ingreso de agua y otras reportaron daños por voladura de techos, aunque hasta el cierre de la jornada no se registraron evacuados, confirmó el municipio.

La infraestructura urbana también resultó impactada por el fenómeno. Personal policial debió intervenir en la caída de un poste telefónico en la intersección de las calles San Juan y Ayacucho, donde se preservó la zona con cinta de peligro. Además, un árbol de gran tamaño cayó sobre la calle San Juan y Talcahuano, provocando daños en un vehículo Toyota Corolla perteneciente a una mujer de 47 años. Otro incidente involucró un árbol caído sobre cables de corriente eléctrica, situación que motivó recomendaciones preventivas a los vecinos.

Las intensas lluvias dejaron calles anegadas y vehículos varados, obligando a operativos de emergencia en diferentes zonas (Municipio de Salta)

El servicio eléctrico se vio afectado en barrios como La Viña y Coronel Moldes, junto a otras zonas adyacentes, tal como reportó la agencia de noticias NA. Empresas como LUSAL y EDESA participaron de operativos para restablecer la energía en el micro y macrocentro, luego de episodios como la quema de transformadores y cortes puntuales del suministro.

En las redes sociales, vecinos compartieron videos y fotografías que exhibieron la magnitud del temporal, con calles cubiertas de granizo y agua en cuestión de minutos. Barrios como Villa San Antonio, Villas Chartas y el área de calle Pellegrini y Tucumán también registraron caída de piedras y lluvias intensas, incluyendo el sector del balneario Xamena.

Frente a las complicaciones generadas por el temporal, la Municipalidad de Salta emitió una serie de recomendaciones para la población. Entre ellas, evitar arrojar latas, botellas u objetos que puedan obstruir los desagües pluviales, no sacar bolsas de residuos durante el alerta y asegurar los materiales en obras de construcción, como chapas, ladrillos y tirantes.

Para conductores, se recomendó retirar vehículos de zonas anegables, circular a baja velocidad y mantener las luces encendidas en todo momento. La comuna recordó también que “la lluvia disminuye la visibilidad y las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales”.

Equipos de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y Desarrollo Social asistieron a familias y relevaron daños en viviendas por ingreso de agua y voladura de techos (Municipio de Salta)

Los dispositivos de alojamiento para eventuales evacuados permanecieron activos y en condiciones operativas, aunque hasta el anochecer no fue necesaria su utilización. El operativo de asistencia y prevención continuará durante el fin de semana mientras se mantenga la alerta.

La línea gratuita 105 continúa habilitada para reportar emergencias vinculadas con inundaciones, árboles caídos u obstrucciones en la vía pública, con el objetivo de coordinar la asistencia inmediata y mitigar los efectos de futuros eventos climáticos de esta magnitud.

Cómo sigue el tiempo en Salta según el Servicio Meteorológico

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la alerta amarilla por tormenta en la provincia de Salta continuará durante todo el fin de semana, por lo que la situación podría empeorar.

El pronóstico prevé que la alerta amarilla continuará en Salta, con probabilidad de tormentas del 10% al 70% y temperaturas que podrían llegar a los 35 grados

De acuerdo con el sistema de alertas, durante las últimas horas del viernes y toda la jornada del sábado la advertencia de color amarillo será para toda la provincia. Sin embargo, el domingo la misma solo será para la zona oeste, hasta la ciudad capital.

En cuanto al pronóstico del organismo nacional, durante la noche del viernes la probabilidad de tormenta ronda entre el 10% y el 40%. La situación se mantendrá igual durante la madrugada del sábado e incluso por la mañana no superará el 10%.

Pero, la situación se podría volver a complicar durante la tarde y la noche, cuando las chances de que haya precipitaciones incrementen al 70%. La máxima alcanzaría los 35 grados.

Durante las primeras horas del domingo las chances de tormenta se mantendrán, pero con el correr de las horas irán disminuyendo hasta oscilar entre un 10% y 40%. Estos porcentajes se mantendrán hasta la noche.