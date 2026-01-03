Se espera un fuerte descenso de temperatura en el AMBA, tras activarse una alerta por vientos en la Costa Atlántica

En la Costa se registraron algunos chaparrones, mientras que en el resto de la provincia el viento fue el protagonista (Foto: SMN)

Los días posteriores al primero de año experimentaron algunos cambios de temperatura radicales en relación con lo que fue el comienzo de la semana, en donde el pico máximo alcanzó los 40 grados de sensación térmica. Este sábado no será la excepción. Luego de un viernes nublado y ventoso en la Costa Atlántica, se producirá un marcado descenso de la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior de la Provincia.

Los cambios se empezaron a notar desde la tarde del viernes, en donde se registraron ráfagas que superaron los 50 kilómetros por hora (km/h) y la temperatura máxima no superó los 20° C.

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo las alertas vigentes por ráfagas y anticipó que, en la región costera y el estuario del Río de la Plata, las mismas podrían alcanzar entre 45 y 70 km/h durante las primeras horas del sábado, disminuyendo progresivamente a lo largo de la jornada, pero manteniéndose en valores elevados para la época.

Este fenómeno climático ya se sintió en la madrugada del primer día del fin de semana sobre la Ciudad de Buenos Aires, donde las ráfagas alcanzaron hasta 59 km/h, al igual que en varias zonas del gran Buenos Aires. Esto condicionó el resto de la jornada, que tendrá temperaturas mínimas entre 16 y 18 grados, y máximas entre 20 y 26° C. El cielo permanecerá mayormente nublado, aunque la misma podría ir disminuyendo en el transcurso del día.

El rasgo más destacado de este frente frío será el descenso abrupto de los valores considerablemente inferiores a los habituales para el inicio de la temporada de verano. “Este viernes 2 de enero tuvimos el ingreso del primero de los dos refuerzos de aire frío que se esperan por estas horas“, confirmaba Christian Garavaglia de Meteored.

“Hubo reportes extraoficiales de lluvias en el conurbano norte, y tormentas más desarrolladas desde la zona de Campana y Zarate hacia el norte provincial, incluso con emisión de un Aviso a Corto Plazo del Servicio Meteorológico Nacional, dado la intensidad que habían adquirido", explicó el meteorólogo sobre los giros climáticos.

El pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires, en donde remarcan que habrá ráfagas de hasta 59 km/h (Foto: SMN)

Si bien hay pocas chances de precipitaciones en la Ciudad, esta posibilidad no se descarta en especial en torno al amanecer, y luego habrá mayor estabilidad en el resto del día.

Sobre lo que resta del fin de semana, Garavaglia añadió que la fuerza del viento sur también afectará al nivel del Río de la Plata, para el que se anticipa una fuerte crecida en la tarde del sábado.

Este episodio comenzó en la madrugada del viernes, donde se registró un pico de crecida que alcanzó una altura superior a 2,40 metros en el Puerto de Mar del Plata. A partir de este hecho, llevó a las autoridades del Servicio de Hidrografía Naval a emitir un aviso oficial hacia el final del día para los puertos del AMBA, previendo alturas máximas de entre 2,20 y 2,30 metros.

El Servicio de Hidrografía Naval del Ministerio de Defensa anticipó una crecida de los niveles del río de la plata (Dato: @SHN_ALERTAS)

Desde Meteored advirtieron que la crecida más significativa se producirá hoy, en respuesta al ingreso del frente frío. Se espera que el nivel comience a subir con fuerza a partir de la mañana y alcance su valor máximo en horas de la tarde, con estimaciones que ubican la altura del agua entre 2,80 y 3,10 metros en los puertos de Buenos Aires y San Fernando.

Las condiciones meteorológicas registradas este viernes en Mar del Plata ya anticipaban lo que iba a ser un cambio climático. El día comenzó con sol y una temperatura mínima que apenas superó los 14° grados; pero al mediodía, tras la rotación del viento al cuadrante sur, se produjo un cambio abrupto en las condiciones meteorológicas. El aumento sostenido de la intensidad del viento y el avance de la nubosidad provocaron que el cielo quedara completamente cubierto, generando un descenso en la sensación térmica y modificando los planes de quienes se encontraban al aire libre.

Para este sábado, el SMN confirma la continuidad del tiempo inestable, con chaparrones durante la madrugada y ráfagas de viento del sur que podrían alcanzar los 59 km/h en las primeras horas. Las condiciones tenderán a mejorar hacia el final del fin de semana, con un aumento progresivo de la temperatura y cielo parcialmente nublado.