Sociedad

Un fuerte temporal azotó a Córdoba: granizo, viento y un hombre que murió aplastado por una cabina de peaje

Otras dos personas resultaron heridas en el mismo episodio. Además, una fuerte granizada provocó daños en vehículos que estaban al aire libre. Se mantiene vigente una alerta amarilla

Temporal de piedra, lluvia y viento en Córdoba (Video: @CachiPonio)

Un fuerte temporal azotó a la provincia de Córdoba durante este 1° de enero. Una persona murió al ser aplastada por una cabina de peaje. Además de las lluvias intensas, el fenómeno estuvo acompañado de granizo y fuertes ráfagas de viento.

El temporal afectó de manera significativa en localidades como Villa Allende, donde vecinos reportaron granizo de gran tamaño con acumulación en calles, veredas y patios, daños en vehículos, techos y árboles, así como anegamientos temporarios.

En la ciudad capital, los barrios de la zona norte y noroeste como Argüello, Villa Belgrano, Cerro de las Rosas y Urca también sufrieron la caída de granizo durante varios minutos. Además, hubo calles inundadas y cortes de luz.

El registro de los usuarios mostró la granizada en Córdoba (Video: @SurTormentas)

Las duras condiciones provocaron también la muerte de un hombre. El episodio se produjo en la Ruta Nacional 9 norte, a la altura de la Estación Juárez Celman, alrededor de las 16.30.

Todo sucedió cuando los fuertes vientos derribaron varias casillas de peaje, provocando el fallecimiento de un supervisor de Caminos de las Sierras, de 61 años, y dejando heridos a dos colaboradores que debieron ser trasladados a centros de salud, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV.

Durante el trágico suceso Personal de la Policía Caminera, la Departamental Colón y la Departamental Juárez Celman trabajaron en el lugar hasta restablecer la seguridad y asistir a los afectados.

Así quedó la cabina de
Así quedó la cabina de peaje en Juárez Celman (Foto: ElDoce)

El frente de tormenta avanzó sobre otras localidades del Gran Córdoba, entre ellas Mendiolaza, Unquillo, Saldán y La Calera, donde se repitieron los episodios de granizo y ráfagas. En el interior, afectó especialmente a localidades del Valle de Paravachasca, como Alta Gracia, Anisacate, Los Aromos, Falda del Carmen y La Paisanita, con registros de precipitaciones intensas y piedra, según indicó el mismo medio.

El tamaño de las piedras
El tamaño de las piedras que cayeron en la tarde de este jueves (Foto: @UniversoCelest )

Este fenómeno había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que había emitido una alerta por tormentas fuertes con posibilidad de precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y caída de granizo tras varios días consecutivos de calor extremo en la provincia.

Temporal de piedra, lluvia y viento en Córdoba (Video: @UniversoCelest)

La tormenta también provocó daños en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, que pudieron observarse en los videos que circularon por las redes sociales. Varios vehículos estacionados al aire libre padecieron roturas de cristales, parabrisas dañados y abolladuras en las carrocerías por el impacto de la granizada.

Autos rotos por la fuerte caída de granizo en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella (Video: @221radio)

De acuerdo con los informes, las autoridades provinciales y municipales desplegaron personal de bomberos, Policía y equipos técnicos en los lugares más afectados. Las cuadrillas trabajaron en la remoción de árboles caídos, reparación de tendidos eléctricos y verificación de daños estructurales en viviendas y espacios públicos.

El SMN advierte por tormentas
El SMN advierte por tormentas (Foto: SMN)

En tanto, el organismo nacional del clima mantiene vigente una alerta amarilla tanto en Córdoba como para jurisdicciones aledañas como Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Formosa y en San Luis. La advertencia es por posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, tal como describe en su sistema de alertas.

Se espera que haya tormentas de variada intensidad, previstas para el viernes por la mañana, tarde y noche en las zonas de Ischilín, Río Seco, Sobremonte y Tulumba. Según el informe, el área será afectada por precipitaciones localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros, aunque no se descartan registros superiores en puntos específicos.

Pronóstico extendido para Córdoba (Foto:
Pronóstico extendido para Córdoba (Foto: SMN)

Las condiciones meteorológicas adversas coincidirán con temperaturas elevadas, ya que se espera una máxima de 36 grados durante la jornada y 30 grados por la noche. Ante este panorama, las autoridades reiteran el pedido a la población para que permanezca atenta a los avisos oficiales y extreme las precauciones necesarias frente a posibles fenómenos meteorológicos, como anegamientos, caída de árboles y cortes de energía.

