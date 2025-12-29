Calor extremo en el AMBA: cuándo la temperatura rozará los 40 grados

Ola de calor y alerta amarilla en Buenos Aires, el SMN advierte temperaturas elevadas hasta final de año

La última semana del año da pie a lo que podría ser la primera ola de calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con alerta amarilla por temperaturas extremas declarada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo advirtió sobre jornadas consecutivas con marcas térmicas elevadas que persistirán hasta el miércoles 31 de diciembre. El alivio llegará recién con el inicio del nuevo año, mientras gran parte del país se mantiene expectante ante el fenómeno.

Para hoy, el pronóstico indica cielo ligeramente nublado, con valores térmicos que oscilarán entre los 24 y 35° C en la Ciudad y el Conurbano bonaerense. De hecho, la advertencia se mantiene en zonas de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Chaco y Formosa, donde se espera que los efectos del calor sean más severos. La combinación de altas temperaturas, baja humedad y escasez de lluvias eleva el riesgo de incendios, un aspecto sobre el que diversos organismos ya han advertido en los últimos días.

El termómetro continuará en ascenso para el martes, con mínimas de 24° C y máximas de 37° C, acompañado de vientos leves y sin probabilidades de lluvias.

El miércoles 31 de diciembre se perfila como el día más caluroso, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que podrían ubicarse entre 25 y 38° C, pero la sensación térmica podría ser aún mayor. Los vientos serán moderados, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h. La persistencia del cielo parcialmente nublado será una constante durante el período, sin que se pronostiquen precipitaciones relevantes para la región central del país.

El pronóstico oficial señala ausencia de lluvias en el AMBA, con máximas que superan los 35 grados

El jueves 1 de enero, de acuerdo con el parte oficial del SMN, llegaría el alivio. El pronóstico anticipa un leve descenso de la temperatura, con mínimas de 19° C y máximas en torno a 30° C. Aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado, no se esperan lluvias. El viernes, el ambiente se tornará más templado, con valores que oscilarán entre 19 y 28 grados, acompañado de vientos leves a moderados.

Según el organismo meteorológico, el nivel de alerta amarilla indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos considerados de riesgo como personas mayores de 65 años, niños y quienes padecen enfermedades crónicas. Las recomendaciones oficiales insisten en evitar la exposición solar, hidratarse adecuadamente y prestar especial atención a quienes integran estos grupos.

La situación en el noreste argentino contrasta con el panorama del centro y sur del país. En provincias como Chaco, Santa Fe, Corrientes, Misiones y parte de Formosa, se registran precipitaciones por encima de los promedios normales, aunque el fenómeno no se extiende a otras regiones. Meteored indicó que la distribución de las lluvias continuará siendo muy desigual y que el resto del territorio nacional se mantendrá con registros escasos o inexistentes.

El escenario térmico exigente, sumado a la falta de aportes hídricos, incrementa el riesgo de incendios en la región pampeana, el norte de la Patagonia y Cuyo. El déficit de lluvias y las elevadas marcas térmicas favorecen la pérdida de humedad en el suelo, una situación que puede complicar los cultivos en etapas críticas, como el maíz en período de floración.

Cuándo volverán las lluvias al AMBA

El comienzo del año nuevo llegaría con un descenso térmico, aunque el calor domina el cierre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la previsión de ausencia de precipitaciones en el AMBA durante la última semana de diciembre y los primeros días de enero.

El sábado 3 de enero podría presentarse un cambio en el patrón, ya que el portal especializado Meteored anticipa la posibilidad de lluvias débiles. La probabilidad gira en torno al 30%.

Hasta esa fecha, el pronóstico oficial indica cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 18 y 29° C, sin eventos de lluvia significativos en el horizonte cercano.

En qué provincias rige alerta amarilla por tormentas

Tormentas y ráfagas intensas afectan a varias provincias, según la última alerta del Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo con los mapas oficiales y los partes del SMN emitidos el 28 y 29 de diciembre, se mantienen activas varias alertas amarillas por tormentas en las siguientes provincias: Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Jujuy, Salta y Tucumán. A su vez, rige el mismo nivel de advertencia sobre el norte de Santa Fe, el noroeste de Santiago de Estero, el centro de Catamarca, el centro-sur de La Rioja, gran parte de la provincia de San Juan, casi todo el territorio de Mendoza y el noreste de San Luis.

En lo que respecta al extremo sur del país, el organismo meteorológico emitió una alerta por fuertes lluvias para toda la provincia de Tierra del Fuego.

De esta manera, para los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la recomendación de permanecer atentos a los informes oficiales y seguir las indicaciones para evitar golpes de calor, especialmente en zonas donde la alerta amarilla sigue vigente.