Tragedia en Año Nuevo: dos personas murieron luego de chocar contra un colectivo en Palermo

La moto destruida en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Córdoba (Fotografía: Infobae)

Dos personas murieron esta mañana tras chocar contra un colectivo en la intersección de la Avenida Juan B. Justo y Avenida Córdoba, en el barrio porteño de Palermo. Según confirmaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el accidente ocurrió luego de que los dos individuos, de 50 y 30 años, impactaran con su motocicleta contra la parte trasera derecha del colectivo.

El incidente ocurrió en uno de los cruces con mayor afluencia vehicular de la capital argentina. Desde SAME confirmaron a Infobae que la colisión se sucedió entre un colectivo de la Línea 166, que transitaba por el Metrobús de Juan B. Justo (proveniente desde la localidad a Morón y con destino a su cabecera en Palermo) y una motocicleta donde viajaban dos hombres por Avenida Córdoba; y que culminaron con “lesiones incompatibles con la vida”. A su vez, el transporte automotor público llevaba pocos pasajeros y se encuentran fuera de peligro.

La carpa de la Policía de la Ciudad, a la espera de la Policía Científica (Fotografía: Infobae)

“Dos personas fallecieron este jueves por la mañana tras un choque entre una moto y un colectivo de la línea 166 ocurrido en la intersección de las avenidas Córdoba y Juan B. Justo, en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho se registró alrededor de las 8:30. Al arribar al lugar, el personal constató que los dos ocupantes de la moto se encontraban sin signos vitales”, destacaron desde Policía de la Ciudad a este medio.

El hecho generó el corte total de Juan B. Justo y se aguarda la llegada de la policía científica y el transporte forense. Además, el chofer del colectivo se encuentra “con crisis nerviosa” y es asistido por uno de los tres móviles del SAME que se encuentran en el lugar de los hechos.

El corte en Avenida Córdoba y Avenida Juan B. Justo es total (Fotografía: Infobae)

El corte complica directamente el tránsito en uno de los puntos con mayor flujo vehicular de a ciudad. En Juan B. Justo, está cortado desde Castillo hasta Niceto Vega. Mientras que en Avenida Córdoba, la interrupción es desde Godoy Cruz hasta Humboldt.

Pasadas las 9 de la mañana, y según informó el canal Todo Noticias, “personal de la empresa de semáforos” constató que los semáforos ubicados en ambas avenidas “están funcionando correctamente”.

Previamente, se registraron tres accidentes viales registrados durante esta madrugada y que dejaron como saldo varios heridos y daños materiales, según reportes oficiales del SAME. Los hechos ocurrieron en la Avenida General Paz, la calle Fonrouge y una intersección en la zona de Floresta.

El primer incidente se reportó a las 05.35 en la Avenida General Paz, a la altura de la avenida Cabildo, en sentido hacia el Río de la Plata. Allí tuvo lugar un choque entre dos automóviles, aunque no se informó sobre lesionados graves. El tránsito en la zona experimentó demoras debido a la intervención de las autoridades y el retiro de los vehículos involucrados.

A las 06.18, un segundo siniestro ocurrió sobre la calle Fonrouge al 2900, en el tramo comprendido entre Echeandía y Zuviría. Un automóvil colisionó contra varios vehículos estacionados y, de acuerdo con el parte de emergencias, una mujer resultó herida con un traumatismo craneal. El equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a la víctima, quien fue trasladada para su atención médica.

Minutos después, a las 06.28, en una avenida de Floresta, se produjo una colisión de tres autos. El SAME trasladó a un joven de 17 años con politraumatismos al Hospital Álvarez. Los otros dos conductores, un hombre y una mujer, fueron evaluados en el lugar y no presentaron lesiones de gravedad.

Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires desplegaron operativos de prevención y control en las áreas afectadas. Voceros policiales señalaron que los peritos trabajan para establecer la mecánica de cada hecho y determinar eventuales responsabilidades.