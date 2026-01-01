Sociedad

Bajan las temperaturas y el año comienza con un poco de alivio tras el calor extremo: cuándo llegan las lluvias

De acuerdo con el Servicio Meteorológico, también se sentirán importantes ráfagas de viento que en algunas provincias alcanzarán los 75 km/h

Guardar
El 2026 comeinza con un
El 2026 comeinza con un descenso de temperatura aunque seguirá el calor

De acuerdo con las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional, el primer día del año 2026 traerá algo de alivio para los vecinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) luego de haber atravesado unos días de calor extremo.

Algo de actividad eléctrica se observaba en el cielo de la Ciudad cerca de las 2 de la mañana, anticipando lo que podrían ser tormentas para el resto de la madrugada. Así también lo remarcaba el SMN, que además advertía para este 1° de enero por ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Cerca del mediodía, la máxima alcanzará los 29° C y descenderá por la noche hasta los 24°. La diferencia se sentirá el viernes, con 19° C para comenzar el día, luego un leve incremento en la primera mañana y finalmente el pico máximo estará cerca de los 27° C. Para esa jornada, se descartan precipitaciones, aunque teniendo en cuenta que las temperaturas continuarán siendo altas, no se descarta es posibilidad.

Durante los últimos días, las
Durante los últimos días, las térmicas tocaron los 40 grados (Foto: Jaime Olivos)

Por otro lado, habrá provincias en donde los valores térmicos seguirán siendo alarmantes. Según el organismo nacional, una alerta naranja rige para Entre Ríos, oeste de La Pampa y este de Neuquén, en donde la máxima pronosticada es de 34 grados para este jueves. Se trata de zonas donde los incendios no dan tregua y ya llevan más de 80 mil hectáreas consumidas, mientras que el río Paraná causa estragos con las inundaciones.

No obstante, una alerta amarilla se mantiene sobre Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza y el otro extremo de Neuquén. Las temperaturas se mantendrán por encima de los 34 grados y en algunos lugares como Santiago del Estero y San Juan podrían alcanzar los 38.

El pronóstico para el resto
El pronóstico para el resto de la semana en Buenos Aires (Foto: SMN)

Lluvia, viento y menos temperatura

En el desglose que ofrece el SMN en su sitio web, habrá chaparrones y tormentas en las provincias de Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán.

En tanto, se emitió una alerta amarilla por vientos para varias regiones del interior de la provincia de Buenos Aires y otras provincias del país. Las zonas afectadas en Buenos Aires incluyen las áreas serranas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist. También se encuentran bajo alerta los departamentos de Curacó y Lihuel Calel en La Pampa.

Según el informe oficial, en estos sectores se esperan vientos provenientes del sur con velocidades que oscilarán entre 40 y 55 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora, lo que podría generar complicaciones para el tránsito vehicular y actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas o elevadas.

En la provincia de Santa Cruz, la advertencia abarca vientos fuertes del sudoeste que rotarán hacia el sur, con velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían llegar a los 90 kilómetros por hora e incluso superarse en forma puntual. Esta situación aumenta el riesgo de desprendimientos, caída de ramas y objetos, así como dificultades para la circulación en rutas y caminos rurales.

Alerta naranja y amarilla por
Alerta naranja y amarilla por calor extremo

El fenómeno también afecta a las provincias de Río Negro, Neuquén y el noreste de Chubut. En estas regiones, se prevén vientos intensos del sudeste, con velocidades similares, entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar o superar los 90 kilómetros por hora.

Desde el organismo meteorológico recomendaron tomar precauciones, asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento y evitar actividades al aire libre que pudieran representar un peligro. Las autoridades provinciales y municipales se mantienen en alerta ante posibles inconvenientes derivados de las condiciones meteorológicas adversas.

El monitoreo de la situación continuará durante las próximas horas y se informó que las alertas podrían actualizarse en función de la evolución de los vientos en las distintas regiones afectadas.

Temas Relacionados

caloraliviolluviasBuenos Airesalertasúltimas noticias

Últimas Noticias

Asesinaron a tiros a un adolescente en Rosario en la previa de Año Nuevo

El joven era conocido en la zona por estar vinculado a la delincuencia en el barrio Tablado. Lo apodaban “Pirañita”

Asesinaron a tiros a un

Un paseo por Atenas: del origen del cristianismo a visitas a los vestigios de la antigua cultura griega

Andrés Salvatori hizo un recorrido por la capital del país. Su crónica de los cines de verano y su participación en una clásica ceremonia de bautismo

Un paseo por Atenas: del

Cayeron dos delincuentes por una denuncia por violencia de género: uno estaba prófugo por matar a tiros a un hombre

“Moco”, como se conoce al principal sospechoso del crimen, es una de las personas que se disputan el territorio por la venta de drogas en la Villa 18

Cayeron dos delincuentes por una

El paquete de medidas que enfrentaron a Perón con la Iglesia: legalización de la prostitución, las zonas rojas y la ley de divorcio

En las últimas horas de 1954 el presidente decidió triplicar la apuesta en la dura puja con la iglesia. Estas medidas fueron el cierre de un agresivo paquete que incluyeron la no obligatoriedad de la enseñanza católica, el corte de subsidios a las escuelas religiosas, la ley de divorcio, la separación de la iglesia del estado y la equiparación de los derechos entre hijos legítimos e ilegítimos

El paquete de medidas que

Tiene cinco títulos y abrió un OnlyFans porque no llega a fin de mes: “Me discriminan por mis fotos hot y no me dan trabajo”

Miguelina Fredes Sarasola tiene 31 años y quedó en el centro de la polémica cuando los padres de una escuela de Campana pidieron que la apartaran de su cargo de docente por vender contenido erótico y postularse a Gran Hermano

Tiene cinco títulos y abrió
DEPORTES
Del Mundial de fútbol y

Del Mundial de fútbol y la Finalissima, a los Juegos Olímpicos de Invierno: la agenda deportiva de 2026

2026, el año del Mundial: el fixture completo, los estadios y todo lo que hay que saber

Los 24 movimientos confirmados en el mercado de pases de la Liga Profesional en el inicio del 2026: el club que ya cerró seis refuerzos

¿Y si acaba de empezar el último año de Messi con la camiseta de la Selección?

Con el foco en la Premier League y la NBA: las ocho propuestas deportivas para ver este 1° de enero

TELESHOW
“Bicho” Gómez: “Si los grandes

“Bicho” Gómez: “Si los grandes de la comedia no nacieron en el circo, en algún momento pasaron por ahí”

María Vázquez y Adolfo Cambiaso con amigos en la playa: mates y charlas al atardecer

Romance confirmado: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom, a los besos en Punta del Este

La alegría de Joaquín Levinton luego que David Kavlin contara cómo se dio cuenta que sufría un infarto: “¡Salvé a dos!"

Juana Viale lanzó un fuerte llamado a la conciencia ambiental: “Fin de año, cambiemos hábitos”

INFOBAE AMÉRICA

Francia buscará prohibir el acceso

Francia buscará prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años desde 2026

La última guitarra de Kurt Cobain, la más cara del mundo, tiene nuevo hogar

Descubre qué parque de Walt Disney World Resort es ideal para comenzar tu viaje en familia

¿Hacia dónde se dirige Taylor Swift a partir de ahora?

Ciencia en 2050: dilemas climáticos, medicina personalizada y misiones a Marte