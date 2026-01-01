Bajan las temperaturas y el año comienza con un poco de alivio tras el calor extremo: cuándo llegan las lluvias

El 2026 comeinza con un descenso de temperatura aunque seguirá el calor

De acuerdo con las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional, el primer día del año 2026 traerá algo de alivio para los vecinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) luego de haber atravesado unos días de calor extremo.

Algo de actividad eléctrica se observaba en el cielo de la Ciudad cerca de las 2 de la mañana, anticipando lo que podrían ser tormentas para el resto de la madrugada. Así también lo remarcaba el SMN, que además advertía para este 1° de enero por ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Cerca del mediodía, la máxima alcanzará los 29° C y descenderá por la noche hasta los 24°. La diferencia se sentirá el viernes, con 19° C para comenzar el día, luego un leve incremento en la primera mañana y finalmente el pico máximo estará cerca de los 27° C. Para esa jornada, se descartan precipitaciones, aunque teniendo en cuenta que las temperaturas continuarán siendo altas, no se descarta es posibilidad.

Durante los últimos días, las térmicas tocaron los 40 grados (Foto: Jaime Olivos)

Por otro lado, habrá provincias en donde los valores térmicos seguirán siendo alarmantes. Según el organismo nacional, una alerta naranja rige para Entre Ríos, oeste de La Pampa y este de Neuquén, en donde la máxima pronosticada es de 34 grados para este jueves. Se trata de zonas donde los incendios no dan tregua y ya llevan más de 80 mil hectáreas consumidas, mientras que el río Paraná causa estragos con las inundaciones.

No obstante, una alerta amarilla se mantiene sobre Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza y el otro extremo de Neuquén. Las temperaturas se mantendrán por encima de los 34 grados y en algunos lugares como Santiago del Estero y San Juan podrían alcanzar los 38.

El pronóstico para el resto de la semana en Buenos Aires (Foto: SMN)

Lluvia, viento y menos temperatura

En el desglose que ofrece el SMN en su sitio web, habrá chaparrones y tormentas en las provincias de Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán.

En tanto, se emitió una alerta amarilla por vientos para varias regiones del interior de la provincia de Buenos Aires y otras provincias del país. Las zonas afectadas en Buenos Aires incluyen las áreas serranas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist. También se encuentran bajo alerta los departamentos de Curacó y Lihuel Calel en La Pampa.

Según el informe oficial, en estos sectores se esperan vientos provenientes del sur con velocidades que oscilarán entre 40 y 55 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora, lo que podría generar complicaciones para el tránsito vehicular y actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas o elevadas.

En la provincia de Santa Cruz, la advertencia abarca vientos fuertes del sudoeste que rotarán hacia el sur, con velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían llegar a los 90 kilómetros por hora e incluso superarse en forma puntual. Esta situación aumenta el riesgo de desprendimientos, caída de ramas y objetos, así como dificultades para la circulación en rutas y caminos rurales.

Alerta naranja y amarilla por calor extremo

El fenómeno también afecta a las provincias de Río Negro, Neuquén y el noreste de Chubut. En estas regiones, se prevén vientos intensos del sudeste, con velocidades similares, entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar o superar los 90 kilómetros por hora.

Desde el organismo meteorológico recomendaron tomar precauciones, asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento y evitar actividades al aire libre que pudieran representar un peligro. Las autoridades provinciales y municipales se mantienen en alerta ante posibles inconvenientes derivados de las condiciones meteorológicas adversas.

El monitoreo de la situación continuará durante las próximas horas y se informó que las alertas podrían actualizarse en función de la evolución de los vientos en las distintas regiones afectadas.