Se reactivó el incendio forestal en Junín de los Andes: hay alerta por el peligro de nuevos focos en otras provincias

Brigadistas recorren metro a metro el perímetro afectado en Neuquén, enfriando puntos calientes para contener el avance del fuego

El Servicio Meteorológico Nacional declaró este lunes riesgo “extremo” por incendios forestales en varias provincias, una alerta que movilizó a autoridades y equipos de emergencia en distintos puntos del país. La advertencia, difundida por el SMN y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), alcanzó a diez jurisdicciones: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El llamado de atención responde a la combinación de altas temperaturas, sequía y condiciones climáticas adversas.

De acuerdo con el reporte oficial, el foco de preocupación se centró en las regiones donde la vegetación seca y el viento favorecen la expansión de los siniestros. El SNMF detalló que la situación para el lunes 29 de diciembre demandó la aplicación de todas las medidas preventivas disponibles para frenar el avance del fuego.

Uno de los episodios más importantes se registró en el sur del país. En la provincia de Neuquén, un incendio en la zona comprendida entre La Rinconada y Junín de los Andes afectó una superficie estimada de 600 hectáreas de pastizales y matorrales. Según reportó el Diario Río Negro, el siniestro, que en un principio se encontraba “controlado”, volvió a encenderse por efecto de las ráfagas y el calor extremo, lo que obligó a desplegar dos unidades adicionales de bomberos para reforzar las tareas de contención.

El mismo medio describió que más de 50 brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), Parques Nacionales y Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente en el enfriamiento y la extinción de puntos calientes. El objetivo principal fue impedir que el viento reavivara las llamas y que el fuego alcanzara sectores sensibles.

El riesgo extremo de incendios forestales se extiende a diez provincias, según el último reporte de organismos oficiales

En medio de la emergencia, los brigadistas se toparon con una escena poco habitual. Integrantes del SPMF rescataron a un ciervo colorado –especie introducida en la Patagonia argentina a principios del siglo XX– que huía desorientado. El animal, conocido localmente como “Bambi”, fue asistido y recuperó la estabilidad tras ser contenido por el equipo. “No solo se trabaja en apagar grandes distancias de fuego, sino también para salvar vidas de todo lo que esté al alcance del brigadista”, relataron fuentes del operativo.

El director provincial de Manejo del Fuego de Neuquén, Adrián Barrera, detalló en diálogo con TN que “hoy a media mañana, producto de las altas temperaturas y los vientos que se explotaron nuevamente, hicieron que un sector del incendio volviera a tomar intensidad. Se dispuso todo el personal que estaba trabajando ya en el lugar, en otros sectores, los medios aéreos y las maquinarias. Se pudo intervenir y ya está nuevamente contenido, ya sin actividad y el personal trabajando en la liquidación, en enfriar todos los puntos calientes que queden dentro del perímetro del incendio”.

Consultado por la cantidad de hectáreas afectadas, Barrera precisó que “son esas las hectáreas afectadas, son seiscientas, es un perímetro bastante grande, y por la topografía es un incendio de forma irregular, que ha abierto lenguas de fuego en varias direcciones, lo cual hace más difícil el recorrido del perímetro, pero el personal está recorriéndolo metro a metro y enfriando cada uno de los puntos del incendio para asegurar que no vuelva, a pesar del viento y la temperatura que tenemos en este momento todavía, que no vuelva a prender”.

Personal policial de FBA El Peligro, Sub Comando Oeste El Peligro y una dotación de bomberos del Cuartel El Peligro, lograron sofocar un gran incendio en las calles 230 y 429, que afectó varias hectáreas y causó temor en los vecinos de la zona

Ante la inminente temporada turística, el funcionario hizo especial énfasis en las recomendaciones para residentes y visitantes: “La primera recomendación es recordar que la provincia de Neuquén tiene un decreto de emergencia ígnea, el cual prohíbe el uso de fuego en cualquier parte de la provincia y de cualquier tipo, salvo que sean en lugares habilitados, en camping habilitado. Después no se puede hacer ningún tipo de fuego o quemas, ni prescritas ni de residuos vegetales ni nada por el estilo. Justamente producto de las altas temperaturas, la presencia de viento y unas condiciones extremas, en caso de haber un foco ígneo, las condiciones son muy complicadas y el desarrollo de los incendios rápidamente toma dimensiones importantes”.

El panorama en Buenos Aires tampoco fue favorable. Personal policial de FBA El Peligro, Sub Comando Oeste El Peligro y una dotación de bomberos del Cuartel El Peligro lograron sofocar un incendio de grandes proporciones en las calles 230 y 429, que involucró varias hectáreas y generó temor entre los vecinos, según consignó Hechos y Derecho. El operativo desplegado en la zona evitó que las llamas se propagaran hacia viviendas cercanas.

Horas más tarde, en La Plata, se detectaron nuevas lenguas de fuego de gran altura en un campo a la altura de las calles 147 y 42. Las imágenes mostraron columnas de humo y llamas visibles desde varios kilómetros, alertando a las autoridades locales y a los habitantes de la región.

En el lugar se vieron lenguas de fuego de varios metros de altura

Ante la escalada de riesgos y el pronóstico de un verano con condiciones meteorológicas desfavorables, el Gobierno nacional anunció medidas de prevención reforzadas. Desde comienzos de diciembre rige la prohibición de uso de fuego en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces.

Esta disposición permanecerá vigente hasta el 30 de abril de 2026 y prevé que, en caso de comprobarse responsabilidad en la generación de focos, se aplique la sanción máxima estipulada por la normativa vigente.

Los expertos del SMN advierten que la combinación de temperaturas elevadas y la persistente sequía incrementa la vulnerabilidad de los ecosistemas y dificulta las tareas de contención. Según el balance del SNMF, la coordinación entre organismos nacionales, provinciales y municipales se considera clave para enfrentar el desafío que presentan los incendios forestales en este tramo del año.

Frente a este escenario, las autoridades reiteran la necesidad de extremar precauciones y respetar las restricciones, especialmente en zonas rurales y áreas protegidas, para evitar que nuevos focos pongan en jaque a comunidades y espacios naturales.