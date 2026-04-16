Nuevo juicio por la muerte de Maradona, en vivo: comenzó la segunda audiencia

Gianinna Maradona, ingresando en San Isidro en la primera audiencia (Fotografía: RSfotos)

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona se reanudó este jueves, desde las 10 de la mañana. Y con tres testimonios claves: Gianinna Maradona, Lucas Farías y Juan Carlos Pinto. Las últimas dos personas fueron las primeras personas en ver sin vida a Maradona.

Ellos graficarán cómo fueron los últimos días del Diez y de qué manera lo encontraron sin vida en la casa de Tigre, el 25 de noviembre de 2020. El más fuerte será el de la hija del astro argentino, que testificará, según lo estiplado, durante la tarde.