Crimen y Justicia

Nuevo juicio por la muerte de Maradona, en vivo: comenzó la segunda audiencia

La jornada comenzó pasadas las 10 con los testimonios. Testificará el primer policía que vio a Diego fallecido y el médico que firmó el acta de defunción. A la tarde será el turno de Gianinna Maradona

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Juicio Maradona - 14 de abril
Gianinna Maradona, ingresando en San Isidro en la primera audiencia (Fotografía: RSfotos)

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona se reanudó este jueves, desde las 10 de la mañana. Y con tres testimonios claves: Gianinna Maradona, Lucas Farías y Juan Carlos Pinto. Las últimas dos personas fueron las primeras personas en ver sin vida a Maradona.

Ellos graficarán cómo fueron los últimos días del Diez y de qué manera lo encontraron sin vida en la casa de Tigre, el 25 de noviembre de 2020. El más fuerte será el de la hija del astro argentino, que testificará, según lo estiplado, durante la tarde.

13:27 hsHoy

El defensor de Luque pidió incorporar nueva prueba al juicio

El abogado Francisco Oneto solicitó al tribunal que se sume al debate oral un video de un debate televisivo entre el querellante Mario Baudry y el imputado Mariano Perroni, jefe de enfermeros.

El fiscal Patricio Ferrari avaló el pedido, pero dijo que se circunscriba a lo que expresó el acusado.

13:25 hsHoy

Comenzó la segunda audiencia del juicio por Maradona

13:19 hsHoy

Ya están todos en la sala y en minutos comienza la segunda audiencia

Leopoldo Luque, Carlos Díaz y Pedro Di Spagna, los únicos imputados en el juicio.

De los siete acusados por homicidio con dolo eventual, solo asistieron a la segunda audiencia tres: el neurocirujano, el psicólogo y el médico clínico.

Los otros pidieron autorización para no estar presentes en todas las jornadas por motivos laborales. Les concedieron la solicitud, pero les exigieron que estén cada vez que los jueces lo requieran.

12:42 hsHoy

Juicio por Maradona: declaran Gianinna Maradona y las primeras personas en ver a Diego sin vida

Los testigos para la segunda audiencia son la hija del Diez, Lucas Farías y Juan Carlos Pinto. Comenzará a las 10 de la mañana

Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de su papá
Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de su papá

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona se reanuda esta jueves a las 10 de la mañana con tres testimonios claves que graficarán cómo fueron los últimos días del Diez y de qué manera lo encontraron sin vida en la casa de Tigre el 25 de noviembre de 2020. El más fuerte será el de Gianinna Maradona, que testificará pasado el mediodía, según se estipuló.

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