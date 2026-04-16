Nuevo juicio por la muerte de Maradona, en vivo: comenzó la segunda audiencia

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona se reanudó este jueves, desde las 10 de la mañana. Y con tres testimonios claves: Gianinna Maradona, Lucas Farías y Juan Carlos Pinto. Las últimas dos personas fueron las primeras personas en ver sin vida a Maradona.
Ellos graficarán cómo fueron los últimos días del Diez y de qué manera lo encontraron sin vida en la casa de Tigre, el 25 de noviembre de 2020. El más fuerte será el de la hija del astro argentino, que testificará, según lo estiplado, durante la tarde.
El defensor de Luque pidió incorporar nueva prueba al juicio
El abogado Francisco Oneto solicitó al tribunal que se sume al debate oral un video de un debate televisivo entre el querellante Mario Baudry y el imputado Mariano Perroni, jefe de enfermeros.
El fiscal Patricio Ferrari avaló el pedido, pero dijo que se circunscriba a lo que expresó el acusado.
Comenzó la segunda audiencia del juicio por Maradona
Ya están todos en la sala y en minutos comienza la segunda audiencia
Leopoldo Luque, Carlos Díaz y Pedro Di Spagna, los únicos imputados en el juicio.
De los siete acusados por homicidio con dolo eventual, solo asistieron a la segunda audiencia tres: el neurocirujano, el psicólogo y el médico clínico.
Los otros pidieron autorización para no estar presentes en todas las jornadas por motivos laborales. Les concedieron la solicitud, pero les exigieron que estén cada vez que los jueces lo requieran.
El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona se reanuda esta jueves a las 10 de la mañana con tres testimonios claves que graficarán cómo fueron los últimos días del Diez y de qué manera lo encontraron sin vida en la casa de Tigre el 25 de noviembre de 2020. El más fuerte será el de Gianinna Maradona, que testificará pasado el mediodía, según se estipuló.