Detuvieron a una “empleada infiel” y a sus dos cómplices por un intento de robo en Belgrano

La Policía de la Ciudad detuvo a una “empleada infiel” y a sus dos cómplices por un intento de robo en un edificio de Belgrano

Una operación policial en Belgrano derivó en la detención de una empleada doméstica de 22 años y de sus presundos cómplices, acusados de intentar un robo valiéndose de las llaves de ingreso al edificio y al departamento donde la mujer trabajaba, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Ocurrió en un complejo residencial de 14 pisos ubicado en Palpa al 2300, donde las cámaras de seguridad y el monitoreo interno resultaron determinantes para el arresto.

Tres individuos, dos hombres y una mujer, aparecen con las manos detrás de la espalda tras ser detenidos por autoridades, en un pasillo de una instalación.

Los investigadores señalaron que la joven había iniciado sus tareas para la víctima, un hombre de 44 años, apenas diez días antes del intento de robo, circunstancia que le permitió acceder a las llaves tanto del edificio como del departamento.

El operativo policial se desplegó a partir de una alerta por la presencia de “autores en el lugar” alrededor de las 22.

Las imágenes muestran dinero en efectivo, diversas herramientas y equipo de corte con cilindros de gas incautados en un operativo.

En el décimo piso, los efectivos localizaron y detuvieron a la empleada y a sus dos acompañantes, identificados como hombres de 60 y 43 años, quienes enfrentan la misma imputación en la causa en trámite.

La Policía de la Ciudad detuvo a una "empleada infiel" y a sus dos cómplices por un intento de robo en un edificio de Belgrano, donde las habitaciones quedaron revueltas tras el incidente.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39, bajo la titularidad de Carlos Bignone, dispuso la detención de los tres imputados, indicaron voceros de la Policía de la Ciudad.

El proceso judicial determinó la carátula de “tentativa de robo”, al constatar que los implicados fueron detenidos antes de concretar la sustracción de bienes, pero con recursos y planificación suficiente para ejecutar el delito.

Una habitación en la residencia de DEN-M revela una escena de desorden, con objetos esparcidos por el suelo y un espejo roto tras un suceso.

La causa sigue su curso supervisada por la autoridad judicial, detallaron las fuentes consultadas por este medio.

El hecho refuerza el protocolo de verificación de antecedentes y establece precedentes para la relación contractual entre empleadores y personal doméstico en grandes complejos urbanos, donde el manejo de llaves y accesos puede convertirse en un vector de riesgo significativo para la propiedad privada y la seguridad de los residentes.