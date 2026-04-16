Una salchicha en la boca y una morcilla en la calza: cómo era el polémico “bautismo” de las jugadoras de hockey imputadas por abuso sexual

Los hechos ocurrieron en abril de 2023.

El fiscal Mauro Perassi, de la UFI de Delitos contra la Integridad Sexual de la provincia de Mendoza, que investiga el caso de una menor de 16 años que asegura haber sido víctima de abuso sexual en manos de diez jugadoras de hockey del Club Alemán, durante un ritual de iniciación en abril de 2023, recibió las declaraciones de las imputadas.

Según consta en las declaraciones, a las que pudo acceder Infobae, las jugadoras señaladas por el delito de “abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas”, bajo identidad reservada y en tandas que se completaron este miércoles, dieron su versión y coincidieron en un mismo relato: todas aseguraron que no se produjeron excesos y, a su vez, explicaron que ninguna de las seis chicas que formaron parte del “bautismo” estaba obligada a participar de los juegos que proponían las sospechosas.

Frente al fiscal Perassi, una de las acusadas, de 30 años, apuntó que las menores podían negarse a participar de la bienvenida, ya que no estaban obligadas. “Así como yo podía irme del baño, las chicas de la bienvenida también, porque son juegos y nadie obliga a nadie”, puntualizó.

Esta misma imputada fue quien declaró que luego del ritual, todas las jugadoras borraron fotos y videos de aquel día, a pedido de las flamantes integrantes del plantel de Primera División. “Grabamos con un solo celular; ellas, ‘las bienvenidas’, se sacaban fotos para sus recuerdos, pero nuestros videos o fotos fueron borrados en el dormi del club el sábado porque las chicas de la bienvenida nos pidieron que no tuviéramos en nuestros teléfonos fotos de ese día”, aseguró.

Al referirse a la denunciante, ella subrayó que “siempre se la notó alegre”. Y en esa línea, agregó: “Nunca manifestó alguna incomodidad… siempre le dimos la confianza para que pudiera expresare".

La denuncia describe prácticas humillantes en un vestuario durante los juegos de bienvenida a nuevas integrantes del equipo (Pexels)

Otra de las imputadas, que en pocos días viajará a estudiar y trabajar en España, aclaró que en 2023, el año donde ocurrieron los hechos, no formaba parte del equipo de Primera porque había sido operada de la rodilla, pero sí aceptó participar del ritual de iniciación porque considera que las bienvenidas “son importantes para cualquier jugadora”.

Asimismo, describió que uno de los juegos de los que participaron las víctimas —entre ellas la denunciante— constaba en pasar “en cuadrupedia” (como si tuviera cuatro patas, con sus extremidades en contacto con el piso) hasta el camarín, sentarse y relatar sobre el disfraz que llevaban puesto para la ocasión.

Luego, brindó precisiones sobre cómo eran los juegos de la salchicha y la morcilla. “El juego de la salchicha consistía en embocar una salchicha en la boca; nadie ejerció fuerza, ni introdujo la salchicha en la boca de nadie; luego, en el juego de la morcilla, se les colocaba una morcilla entre la calza y la panza. Cabe aclarar que las chicas tenían todas calzas de tiro alto, por lo que morcilla quedaba más alto que el ombligo, lejos de las partes íntimas de cualquiera de las chicas”, explicó.

Por su parte, otra de las denunciadas sostuvo que ninguna de las involucradas manifestó disconformidad durante la bienvenida, excepto una de ellas que no quiso ser teñida, lo cual se respetó, y otra de las menores que se retiró de un juego por fobia al pescado, que formaba parte de un juego, pero que luego accedió a reingresar al baño por sus propios medios.

En tanto, una de las sospechosas recordó que la denunciante solo exhibió cierta incomodidad por el picante colocado en una de las prendas, pero cuando le ofrecieron ayuda, la rechazó al asegurar que se encontraba bien.

La declaración de una madre

Las declaraciones de las jugadoras imputadas van en línea con los dichos por una de las madres de las acusadas, quien el martes de la semana pasada dialogó con Infobae en Vivo y afirmó: “Jamás hubo abuso sexual”.

La madre relató los antecedentes del caso. Explicó que el episodio se produjo durante una tarde en el club, en un vestuario. “Fue parte de un juego de bienvenida. Nadie obligó a nadie y todas podían retirarse si no se sentían cómodas”, señaló la mujer. Afirmó, asimismo, que las supuestas prácticas con connotación sexual no ocurrieron y aclaró que “las chicas se quedaron con calzas, nunca estuvieron desnudas frente a los demás”.

La causa continúa en etapa de investigación y contempla que, mientras dure el proceso, las imputadas permanezcan en libertad.