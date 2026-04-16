Crimen y Justicia

La historia del narco que jugó con Messi, se cosió la boca y ahora lo atraparon con cocaína valuada en más de $200 millones

Leandro Gabriel Tabares, que había sido detenido y liberado hace tres años, dio una entrevista televisiva luego de que su caso se hiciera célebre por protestar en su celda

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Agentes de Gendarmería detienen a un hombre frente a dos vehículos y un cartel. En el suelo hay paquetes de drogas y una rueda. Círculo con rostro de hombre
Efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron a un hombre conocido como "boca cosida" en Santiago del Estero, incautando drogas y vehículos durante el operativo.

En el ambiente narco, el santafesino Leandro Gabriel Tabares es conocido como “Boca Cosida”, un particular alias que ganó luego de su paso por la cárcel de San Nicolás, donde eligió ese particular método de protesta para proclamar su supuesta inocencia.

Ocurrió a fines de 2023. Al ser liberado, “Boca Cosida” dio una entrevista en Crónica TV en la que aseguró que era víctima de una causa armada por un jefe de calle de la Policía bonaerense a quien denunció al aire. Según su versión, este efectivo le habría dado cocaína para vender y, en lugar de hacerlo, la consumió.

Captura de pantalla de un documento oficial del Registro Nacional de las Personas con la foto de Leonardo Gabriel Tabares y sus datos personales
Documento de identidad de Leonardo Gabriel Tabares, alias "Boca Cosida", detenido en Santiago del Estero en el marco de una operación policial.

Oriundo de Arroyo Seco, Tabares señaló: “Fue el peor error de mi vida. Después de sufrir diez días de tortura, me prendí fuego en la celda para salir de ahí”. Dijo que se cosió los labios para que lo escuchen y “se sepa la verdad”. “Vengo luchando contra la policía corrupta desde 2017″, remarcó. Contó que, luego de que trascendiera la fotografía con la imagen, tuvo una reunión con la jueza del caso, pero que “no llegaron a un acuerdo”. “Quería salir como sea, vivo o muerto”, afirmó luego de contar que llegó a prenderse fuego dentro de una celda.

Además, en la nota -que duró unos 40 minutos al aire- confesó su sueño de ser uno de los participantes de Gran Hermano. “Estuve encerrado, GH es una pavada”, sostuvo.

Al mismo tiempo, recordó un partido de la infancia en el que, de acuerdo a su relato, jugó contra Lionel Messi. “Yo jugaba en Talleres de Arroyo Seco. Fue en 1997, más o menos”, contó. Y agregó que el encuentro se dio durante un triangular amistoso. “Yo iba a ser futbolista, pero tomé un camino diferente al de Leo”. Dijo que su carrera se vio frustrada por bullying mientras el canal pasaba un video del supuesto encuentro.

Tres años más tarde, precisamente, este domingo su sobrenombre volvió a sonar debido a que fue atrapado con 10 ladrillos de cocaína, valuados en más de 200 millones de pesos en una ruta de Santiago del Estero, indicaron fuentes del caso a Infobae.

En ese sitio, y lejos de las luces de los estudios de televisión, efectivos de la “Sección Seguridad Vial Pinto” de Gendarmería realizaban un control sobre el asfalto cuando detuvieron la marca de un Volkswagen, modelo “Fox”, que iba, según su conductor, desde Jujuy a su ciudad natal.

Algo resultó sospechoso y los gendarmes revisaron el auto. Encontraron en el ducto de ventilación del aire acondicionado, en la rueda de auxilio y el asiento trasero, diez paquetes rectangulares que contenían cocaína.

El Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero, que intervino en el caso, dispuso la detención de “Boca Cosida”, conductor del automóvil, en carácter incomunicado. Además, se secuestraron los ladrillos de droga, el auto, su iPhone y otros elementos de interés para la causa.

Al pesar la cocaína incautada, la balanza marcó 11,964 kilogramos de cocaína, con un avalúo de 258.569.135,500 pesos.

De acuerdo a una primera versión que habría dado Tabares a los investigadores, la droga tenía como destino Países Bajos, en Europa, donde un kilo de cocaína puede tocar los 35 mil euros.

“Nunca lastimé a nadie y vender droga es lastimar a la gente, no tengo maldad para nada”, había jurado en el set de tv.

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