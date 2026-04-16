Desmantelaron una red narco que operaba en familia y desde la cárcel: 23 allanamientos y 10 detenidos

El momento en que personal de la Policía Bonaerense ingresó a uno de los domicilios allanados

Durante una serie de operativos realizados en distintos puntos de Mar del Plata, personal de la Policía Bonaerense logró desbaratar una organización narcocriminal que coordinaba actividades delictivas desde cárceles y operaba en diferentes sectores de la ciudad balnearia.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el despliegue contempló 23 órdenes de allanamiento en barrios del sur, centro y norte marplatense, además de operativos simultáneos en las unidades penitenciarias N° 44 y 50 de Batán.

La operación concluyó con la detención de 10 integrantes de la red, siete de los cuales operaban desde el exterior, mientras que otros tres se desempeñaban desde las cárceles. Entre los detenidos se encuentran seis adultos, hombres y mujeres de entre 18 y 42 años, que fueron capturadas en domicilios y puntos operativos, y tres internos de las unidades penitenciarias, incluidos un adolescente de 17 años, una mujer de 41 y un hombre de 43.

La organización desarticulada presentaba una estructura con funcionamiento celular, con roles definidos para la distribución, acopio y custodia de estupefacientes y armamento, así como la ejecución de delitos conexos. Los investigadores, según confiaron a este medio, determinaron que la banda no solo se dedicaba al narcomenudeo, sino que también articulaba robos agravados, robo y hurto automotor y estafas telefónicas coordinadas desde el ámbito carcelario.

Agentes de la Policía Bonaerense descubrieron armas de fuego enterradas en el fondo de uno de los domicilios allanados.

Las tareas de inteligencia incluyeron vigilancias encubiertas, análisis criminal, inteligencia territorial y la intervención de cuatro líneas telefónicas, con un registro de más de 15.000 horas de escuchas. Según los reportes policiales, estas acciones permitieron identificar múltiples domicilios utilizados como puntos de venta y acopio y un flujo constante de personas y vehículos compatible con actividades ilícitas.

En el marco de los allanamientos, la Policía Bonaerense secuestró 37.551 gramos de marihuana en plantas, 1.300,9 grs. de marihuana compacta y 119 grs. de cocaína fraccionada en 411 envoltorios, además de un trozo compacto de la misma sustancia. El operativo también permitió incautar revólveres calibre .38 y .22, pistolas calibre 9 mm, escopetas calibre 12/70 y carabinas calibre .22, algunas con numeración suprimida y una réplica tipo fusil de asalto SIG SAUER.

Entre los elementos hallados, además, figuran 20 cartuchos de escopeta, 68 municiones de distintos calibres, tres motos con pedido de secuestro activo y un motor adulterado.

La banda contaba con un importante arsenal, dentro del cual había una réplica tipo fusil de asalto SIG SAUER.

Los investigadores también encontraron balanzas de precisión, máquinas termoselladoras, elementos de fraccionamiento, teléfonos celulares, computadoras portátiles, memorias, equipos de DVR -cámaras de seguridad-, dinero en efectivo, una máquina contadora de billetes, documentación y diversas autopartes.

Según concluyeron los investigadores, la estructura criminal mantenía una capacidad operativa sostenida en el tiempo, recursos logísticos relevantes y coordinación entre el ámbito carcelario y el exterior.

La investigación es encabezada por la UFI Federal de Mar del Plata - Área Delitos Complejos

Así, la banda funcionaba mediante vínculos familiares y funcionales que aseguraban la continuidad de las operaciones y desplegaba sus circuitos de distribución en distintos barrios de Mar del Plata.

La causa continúa bajo la órbita de la UFI Federal Mar del Plata – Área Casos Complejos, a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri, y el Juzgado de Garantías N° 2 departamental, mientras se evalúan nuevas medidas procesales vinculadas a la investigación.