Tragedia en un club de Quilmes: una nena de 4 años murió en una pileta del complejo

La entrada al predio del Círculo Universitario de Quilmes donde sucedió la tragedia (Google Maps)

Una nena de cuatro años perdió la vida este sábado por la tarde cuando se encontraba en una pileta de La Ribera, en Quilmes.

El hecho, ocurrido dentro de las instalaciones del club Círculo Universitario, ubicado sobre la avenida Cervantes, derivó en una investigación judicial para esclarecer las causas del deceso. Hasta el momento, no se difundieron oficialmente detalles sobre lo ocurrido, solo se sabe que la menor fue encontrada en el agua por personas que se encontraban en el predio. De acuerdo con los datos preliminares, los presentes advirtieron la situación y dieron aviso inmediato a las autoridades y a los servicios de emergencia.

El club cuenta con cobertura médica privada, pero los primeros en llegar fueron los equipos del SAME. Pese a los intentos de reanimación, el personal sanitario constató el fallecimiento de la niña. De acuerdo con lo informado por el portal Perspectiva Sur, el lugar suspendió sus actividades y decretó duelo institucional.

Los móviles llegaron en menos de cinco minutos y dispusieron maniobras de reanimación en el lugar. La tarea se realizó con el equipamiento adecuado, pero no lograron revertir el cuadro.

La institución, a través de un comunicado oficial, expresó que pese al accionar del guardavidas, la intervención del personal médico y la llegada inmediata de la ambulancia, no fue posible reanimar a la menor, aun contando con los elementos necesarios para la atención de emergencias.

En el mensaje difundido, el club informó que la pileta permanecerá cerrada hasta tanto se completen las instancias correspondientes para el esclarecimiento de lo sucedido.

El comunicado del Círculo Universitario de Quilmes

El texto compartido tanto en Facebook como en Instagram, decía también: "Lo ocurrido nos llena de tristeza a la gran familia del CUQ. Acompañamos a su madre, Sofía, y a toda su familia en este duro trance (sic). Pondremos a disposición todo lo que esté al alcance del club para ayudarlos a sobrepasar esta tragedia que tanto nos golpea. La pileta permanecerá cerrada hasta que se lleven adelante todas las instancias del lamentable hecho. El club estará de duelo por cinco días. Comisión Directiva".

“La prioridad es acompañar a la familia y colaborar con la investigación”, señalaron desde la Comisión Directiva, a la vez que se comprometieron a revisar sus protocolos internos y a reforzar la capacitación del personal para evitar situaciones similares en el futuro.

El hecho quedó bajo la órbita del Departamento Judicial Quilmes, que dispuso la realización de las actuaciones de rigor para determinar cómo ocurrió el episodio y establecer eventuales responsabilidades. Fuentes judiciales precisaron que la causa permanece en etapa investigativa y que se aguardan resultados de peritajes y declaraciones testimoniales.

Un niño menor de 5 años muere por ahogamiento cada semana en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe elaborado semanas atrás por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) confirmó que cada semana en el país muere un niño menor de cinco años por ahogamiento. La entidad difundió un documento con recomendaciones para reducir los riesgos, tanto en el hogar como en espacios recreativos, y remarcó la importancia de la vigilancia constante de los adultos como principal medida preventiva.

El estudio, elaborado por el Comité de Prevención de Lesiones de la SAP, señaló que el ahogamiento infantil es la segunda causa de muerte por lesiones no intencionales a nivel mundial y que el 63% de los casos corresponde a menores de cinco años. En 2023, 48 niños menores de cinco años fallecieron por esta causa en el país, lo que equivale a una muerte cada siete días, según datos del Ministerio de Salud de la Nación.

La doctora Adela M. Armando, secretaria consultora del Comité de Prevención de Lesiones de la SAP, afirmó que “la magnitud del problema es tan estremecedora como evitable”, y enfatizó la necesidad de supervisión adulta, eliminación de riesgos domésticos y concientización comunitaria. Por su parte, la doctora María Cecilia Rizzuti advirtió que el ahogamiento en niños pequeños ocurre de manera rápida y silenciosa, y requiere muy poca cantidad de agua, por lo que recomendó una vigilancia 100% dedicada, sin distracciones y con un adulto atento a no más de un metro del menor.