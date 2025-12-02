Un niño menor de 5 años muere por ahogamiento cada semana en Argentina: cómo prevenir

Aunque aprender a nadar es importante, la Sociedad Argentina de Pediatría advierte que la vigilancia activa de un adulto sigue siendo indispensable para evitar incidentes fatales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada semana, un niño menor de 5 años muere por ahogamiento en Argentina, según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), que advirtió sobre la urgencia de reforzar la prevención de ahogamientos y la supervisión adulta para evitar tragedias.

Como indicó Infobae, en las últimas horas se conoció un nuevo caso, esta vez la víctima fue un nene de dos años que se ahogó al caer a una pileta y murió tras permanecer 10 días internado en un hospital de Río Cuarto, en Cordoba.

En el marco de la Semana de la Prevención de los Ahogamientos, la SAP presentó un documento con datos actualizados y recomendaciones de especialistas para reducir los riesgos tanto en el hogar como en espacios recreativos.

“La magnitud del problema es tan estremecedora como evitable. Estamos hablando de muertes que pueden prevenirse con medidas sencillas, pero eficaces, como la supervisión constante, la eliminación de riesgos domésticos y la concientización comunitaria”, afirmó la doctora Adela M. Armando, médica pediatra y Secretaria Consultora del Comité de Prevención de Lesiones de la SAP.

Este fin de semana, un cumpleaños terminó en tragedia en Córdoba: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó en la ciudad de Jesús María (imagen ilustrativa Infobae)

El informe, elaborado por el Comité de Prevención de Lesiones de la SAP, detalla que el ahogamiento infantil es la segunda causa de muerte por lesiones no intencionales en el mundo y que el 63% de los casos afecta a menores de cinco años.

Solo en 2023, 48 niños menores de cinco años fallecieron por ahogamiento en Argentina, lo que equivale a un fallecimiento cada siete días, según cifras del Ministerio de Salud de la Nación .

La SAP subraya que los incidentes de ahogamiento no se limitan al verano ni a las vacaciones.

“El ahogamiento en niños pequeños es rápido, silencioso y requiere muy poca cantidad de agua. Por eso hablamos de una vigilancia 100% dedicada: sin celular, sin distracciones, con un adulto atento y a no más de un metro del niño. Es una forma concreta de salvar vidas”, explicó la doctora María Cecilia Rizzuti, Prosecretaria del Comité de Prevención de Lesiones de la SAP.

El ahogamiento infantil es la segunda causa de muerte por lesiones no intencionales en el mundo y afecta principalmente a menores de cinco años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los escenarios de mayor riesgo para los menores de cinco años suelen ser el hogar y sus inmediaciones: bañeras, inodoros, baldes, pozos, estanques, canales, acequias y hasta bebederos para animales. La vulnerabilidad es máxima en los menores de un año, quienes dependen completamente de la atención de sus cuidadores.

“Necesitamos comprender que prevenir los ahogamientos no es una tarea individual, sino colectiva. Se trata de generar entornos seguros, reforzar la educación comunitaria y legislar en función de la infancia. Si se puede prevenir, entonces no es un accidente”, enfatizó la doctora María Florencia Barril, médica pediatra y Secretaria del Comité de Prevención de Lesiones de la SAP.

El documento insiste en que nunca se debe dejar a un niño al cuidado de otros niños y que la vigilancia activa de un adulto es insustituible, incluso cuando existen medidas técnicas o estructurales.

Recomendaciones para evitar ahogamientos

La instalación de cercos perimetrales y la eliminación de objetos cerca de piletas son medidas estructurales imprescindibles para la seguridad infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las recomendaciones prácticas para el hogar y espacios recreativos, la SAP destaca:

Eliminar cualquier recipiente con agua al alcance de los niños.

Vaciar piletas inflables o desarmables cuando no se usan y mantener tapados pozos y estanques.

Los cuidadores deben recibir capacitación en reanimación cardiopulmonar ( RCP ) y fomentar que estas prácticas se incorporen en las escuelas.

La prevención de lesiones y en particular de los ahogamientos debe ser parte integral de la consulta pediátrica, adaptando las sugerencias según la edad y las condiciones del niño.

Los ahogamientos son una de las principales causas de muerte por lesiones no intencionales a nivel mundial (Freepik)

En cuanto a la seguridad en piletas, la SAP detalla medidas estructurales imprescindibles:

Instalación de un cerco perimetral completo, de al menos 1,30 metros de altur a, con barrotes verticales separados por no más de 10 cm.

Una única puerta con mecanismo de cierre no accionable por niños pequeños.

Eliminar objetos próximos al cerco que puedan facilitar su escalamiento.

Remover juguetes o pelotas del interior de la pileta.

Construcción de pisos y bordes antideslizantes y escalinatas con barandas.

Vaciado obligatorio de piletas inflables o desarmables cuando no se estén utilizando.

Protección de bocas de succión mediante rejillas de trama estrecha.

Advertencia: los elementos inflables como flotadores de cuello o chalecos no homologados no deben considerarse dispositivos de seguridad.

La SAP insiste en que ninguna de estas medidas reemplaza la supervisión activa de un adulto responsable.

Los cuidados con adolescentes

El documento también aborda la prevención en adolescentes, quienes suelen exponerse a riesgos en entornos naturales como ríos, lagos o el mar.

La prevención de ahogamientos en adolescentes requiere conciencia del riesgo, conductas prudentes y respeto por las normas en entornos acuáticos

“Con los adolescentes hay que trabajar la conciencia del riesgo y en conductas prudentes en entornos acuáticos. No zambullirse en lugares donde no se ve el fondo, no ingresar al agua en sitios no habilitados, bañarse en horarios donde estén los guardavidas, respetar indicaciones y señales, utilizar el equipamiento adecuado para actividades acuáticas y nunca hacerlo bajo los efectos de sustancias. La idea no es infundir miedo, sino promover el autocuidado responsable”, expresó la doctora Rizzuti.

La SAP promueve el aprendizaje progresivo de habilidades acuáticas desde edades tempranas, aunque advierte que aprender a nadar no es suficiente por sí solo. Recomienda incorporar conductas prudentes y evaluar siempre las condiciones del entorno. Además, insiste en la capacitación en RCP para todos los cuidadores y en la inclusión de estas prácticas en el ámbito escolar.

Las conclusiones del documento de la SAP se resumen en lemas de acción:

“Si se puede prevenir, no es un accidente”

“La supervisión constante salva vidas”

“Nunca dejar a niños al cuidado de otros niños”

“Los ahogamientos ocurren todo el año”

“Si desaparece un niño, buscar primero en el agua”

“En viviendas desconocidas, en fiestas y durante las vacaciones, no olvidar la seguridad de las infancias”

“Todos podemos ahogarnos, pero nadie debería”