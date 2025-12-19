Sociedad

El Indio Solari será distinguido con el Doctorado Honoris Causa de la UBA

El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y vocalista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado será galardonado en reconocimiento a su labor como compositor y referente cultural

El Indio Solari será galardonado
El Indio Solari será galardonado por la UBA por ser "una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país”

La Universidad de Buenos Aires resolvió otorgar el título de Doctor Honoris Causa, el máximo reconocimiento honorífico, al Indio Solari, en virtud de su “aporte fundamental a la cultura popular” y su “trayectoria artística de más de cinco décadas”.

Así lo estableció el Consejo Superior de la institución en su última sesión, según la resolución oficial que presentaron el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, junto a los consejeros superiores, Matías Rojo, Lucille “Lula” Levy y Xavier Pérez.

El anuncio de la UBA
El anuncio de la UBA acerca del galardón al Indio Solari (@uba_ar)

El documento, firmado por el rector Ricardo Gelpi y el secretario general del Rectorado, Juan Alfonsín, subrayó que “con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la extensa obra musical de Carlos Alberto Solari -conocido artísticamente como ‘Indio Solari’- lo ha convertido en una figura central del rock argentino y latinoamericano”. Y también como "una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país”.

La resolución remarcó que el compositor y letrista, fundador y voz emblemática del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y referente creativo de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, son proyectos que se constituyeron en “hitos de la música popular y en experiencias comunitarias singulares en torno a sus presentaciones en vivo”.

La resolución de la UBA
La resolución de la UBA sobre el título de Doctor Honoris Causa a entregársele al Indio Solari

El texto oficial detalló la relevancia de la discografía de Solari, tanto con los Redonditos como en su etapa solista. Así, el Consejo Superior enumeró álbumes como Gulp! (1985), Oktubre (1986), Un baión para el ojo idiota (1988), ¡Bang! ¡Bang!... estás liquidado (1989), La mosca y la sopa (1991), Lobo suelto, cordero atado (1993) y Luzbelito (1996), entre otros.

Sobre su carrera posterior, la resolución indicó que Solari “ha desarrollado una prolífica carrera junto al conjunto Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con una serie de álbumes de estudio que incluye, entre otros: El tesoro de los inocentes (bingo fuel) (2004), Porco Rex (2007), El perfume de la tempestad (2010), Pajaritos, bravos muchachitos (2013) y El ruiseñor, el amor y la muerte (2018), así como diversos registros en vivo y producciones recientes en formato audiovisual y digital”.

El Indio junto a los
El Indio junto a los Fundamentalista del Aire Acondicionado, durante la sesión de grabación de su próximo disco

El Consejo Superior destacó el impacto del mensaje de Solari, al afirmar que “sus letras, de notable densidad poética y simbólica, han sido objeto de análisis desde múltiples perspectivas académicas -filosóficas, sociológicas, literarias y culturales- y su obra ha contribuido a la construcción de un lenguaje propio, crítico de la realidad social, el poder y las desigualdades, con una relación singular y profunda con su público”.

Además, la resolución señaló que “su obra ha contribuido a la configuración de un lenguaje propio en el campo del rock, articulando referencias literarias, filosóficas y políticas con una mirada crítica sobre la realidad social, la desigualdad, el poder y las formas de vida de amplios sectores populares, y ha construido a la vez una relación singular con su público”.

El Indio en tiempos de
El Indio en tiempos de Patricio Rey. "Sus letras, de notable densidad poética y simbólica, han sido objeto de análisis desde múltiples perspectivas académicas", destacó el Consejo Superior de la UBA

El documento también mencionó los reconocimientos previos recibidos por Solari, al enumerar que recibió numerosos premios y distinciones, tales como: Premio Konex 1995 al Cantante Masculino de Rock; Premio Konex de Platino 2015 como Solista Masculino de Rock; Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura Porteña, en atención a su trayectoria artística y a la influencia de su obra en la vida cultural y social del país, entre otras.

La resolución concluyó que, “en virtud de la originalidad de su obra, de su aporte a la cultura y al pensamiento crítico, y de su incidencia en la producción de sentidos colectivos que forman parte del patrimonio simbólico del país”, la Universidad de Buenos Aires resolvió concederle esta distinción.

