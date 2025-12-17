Sociedad

Preocupación en San Martín de los Andes por un huemul suelto en la ciudad: piden encerrar a los perros

Desde el Parque Nacional Lanín aseguraron que se encuentra ahí como parte natural de un proceso de desplazamiento. Por qué es importante de resguardar el ejemplar

El Parque Nacional Lanín destaca que la presencia del huemul en la ciudad responde a procesos naturales de desplazamiento

El huemul Newenche volvió a captar la atención en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, tras ser avistado en plena zona urbana, un hecho que movilizó a instituciones y comunidades preocupadas por la protección de uno de los ejemplares más significativos de esta especie protegida. Su aparición disparó un amplio operativo para resguardarlo de los principales riesgos que impone la ciudad, especialmente la presencia de animales domésticos sueltos.

La información proporcionada por el Parque Nacional Lanín subraya que la presencia de Newenche en entornos urbanos puede vincularse a procesos naturales de desplazamiento.

Según indicó LM Neuquén, se lo vio en barrios como Covisal, Radales, Miralejos, Handel y Los Riscos, sectores donde suelen cruzarse la vida silvestre y la expansión humana. Frente a esta novedad, los equipos de manejo pusieron como prioridad reducir el estrés del ejemplar e impedir que se habitúe a la presencia de personas, una condición imprescindible para proteger su naturaleza silvestre.

Las autoridades solicitan a los vecinos de San Martín de los Andes mantener a los perros encerrados para resguardar al huemul

Consciente de la situación, un conjunto de instituciones unió esfuerzos para poner en marcha un operativo de gran magnitud. El Parque Nacional Lanín, Guardafaunas de la Provincia del Neuquén, el CEAN y la Policía del Neuquén integran el grupo encargado de proteger y, llegado el caso, relocalizar a Newenche.

El objetivo es llevarlo a un sitio seguro, lejos de vehículos, ruidos urbanos y, sobre todo, de animales domésticos, una amenaza real para la especie.

Las autoridades solicitaron la máxima colaboración de la población local. Se pidió, de forma enfática, que los propietarios mantuviesen a los perros encerrados, evitando dejarlos fuera de sus domicilios o sueltos en espacios comunes.

Los perros sueltos representan uno de los peligros centrales para el huemul, ya que pueden perseguirlo, morderlo o provocarle un nivel significativo de estrés. Tal reacción podría llevar al animal a desplazarse desorientado hacia zonas de mayor riesgo, comprometiendo su seguridad y la efectividad del operativo.

El protocolo de acción ante avistamientos de Newenche no deja margen a la improvisación. Las recomendaciones difundidas solicitan no acercarse al animal ni intentar guiarlo. También insisten en evitar concentración de personas, ruidos o corridas cerca del ejemplar.

Respecto a la historia de Newenche, el animal nació en libertad en la Reserva Huilo Huilo, Chile, y desde su aparición constituye un caso singular. Es el primer huemul registrado en la región andina tras treinta años sin presencia de la especie en el área.

A partir de febrero, el animal cruzó la frontera e inició un amplio recorrido por los parques nacionales de Neuquén y Río Negro. Su seguimiento técnico involucró a la Fundación Huilo Huilo y a la Administración de Parques Nacionales, quienes adoptaron diversos métodos de monitoreo, desde la radiotelemetría hasta cámaras trampa y recorridas de campo.

El seguimiento técnico de Newenche incluye radiotelemetría, cámaras trampa y un collar GPS para monitoreo en tiempo real

Gracias a estos dispositivos y al trabajo articulado, fue posible reconstruir una ruta de desplazamiento que alcanzó cerca de 80 kilómetros en línea recta, transitados por zonas de difícil acceso en la cordillera.

Actualmente, porta un collar extensible con GPS y VHF, lo que posibilita un rastreo en tiempo real. Esta tecnología permite anticipar riesgos como cruces de rutas, aproximaciones a sectores habitados o situaciones que requieran intervención de los equipos de manejo.

La comunidad vecina, a su vez, se ha sumado espontáneamente a las labores de monitoreo, reportando avistamientos y compartiendo información relevante. María Rosa Contreras, del departamento de Conservación y Manejo del Parque Nacional Lanín, explicó a Diario Río Negro que las imágenes captadas por viajeros o residentes resultan valiosas para trazar un cuadro actualizado de los movimientos del huemul.

Además, detalló que la etapa actual de desplazamiento se vincula a la edad de Newenche y a la época del año, en la que los machos inician una búsqueda activa de territorio y, potencialmente, de pareja.

